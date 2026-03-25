Colombia

Yeferson Cossio relató su accidente en la nieve durante un viaje en Europa: “Me dolieron los pulmones”

El creador de contenido colombiano sorprendió a sus seguidores al mostrar en video cómo un reto en la nieve terminó provocándole un intenso dolor en los pulmones

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Yeferson Cossio compartió el momento
Yeferson Cossio compartió el momento en el que se lanzó sobre la nieve y terminó golpeándose el pecho - crédito @yefersoncossio/ Instagram

El creador de contenido Yeferson Cossio experimentó una situación riesgosa durante su viaje por Europa que generó fuertes reacciones en redes sociales.

Cossio compartió un video en el que se lanza sin camiseta sobre la nieve, convencido de que el terreno sería blando.

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La realidad fue diferente: la superficie estaba compacta y el impacto le provocó una molestia intensa en el pecho. “Me dolieron los pulmones”, describió en su publicación, donde relató la magnitud del golpe y el susto que se llevó al comprobar que la nieve no amortiguó la caída.

A lo largo de su travesía, Yeferson Cossio ha documentado varias de sus experiencias recientes. Entre las actividades que ha compartido con sus seguidores se incluyen vuelos en helicóptero, jornadas de esquí y asistencia a festivales de música electrónica. Sin embargo, su presencia digital tomó un giro inesperado tras el accidente en la nieve, que lo llevó a reflexionar públicamente sobre los riesgos de este tipo de desafíos.

El influenciador colombiano relató que “me dolieron los pulmones” tras el impacto sufrido durante su viaje por Europa - crédito @yefersoncossio/ Instagram

El incidente en la nieve no fue el único episodio de tensión durante el viaje. Cossio y su hermana estuvieron cerca de verse involucrados en un accidente vial. Un automóvil impactó a alta velocidad contra una viga a escasos metros del lugar donde ambos se encontraban. El influenciador calificó el momento como un “susto real” y expresó que el choque los dejó atónitos. “Por poco nos alcanza, fue una sensación de segunda oportunidad”, afirmó el creador de contenido, quien agradeció que tanto él como su hermana resultaron ilesos.

En sus publicaciones posteriores, Yeferson Cossio dedicó mensajes a sus seguidores destacando la importancia de valorar cada día. El influenciador insistió en que “la vida es un regalo” y subrayó que las situaciones extremas le han recordado la fragilidad de la existencia. “No intenten entender todo lo que sucede, simplemente vivan con gratitud”, expresó en uno de sus mensajes más recientes.

Cossio ha compartido detalles de
Cossio ha compartido detalles de sus vacaciones en Europa - crédito @yefersoncossio/ Instagram

Hermana de Yeferson sufrió una aparatosa caída mientras esquiaba y el momento quedó registrado en video

Durante unas vacaciones en el extranjero, Gisela, hermana de Yeferson Cossio, también protagonizó un accidente mientras practicaba esquí en una montaña nevada.

El momento fue registrado por un dron y compartido en sus historias de Instagram, donde se observa cómo desciende con seguridad hasta que, al intentar frenar, pierde el control y termina impactando contra una lona de protección ubicada al final de la pista. La caída, que fue inesperada y aparatosa, dejó a Gisela con una pierna doblada de forma brusca debido al peso del esquí.

A pesar de lo aparatoso de la escena, la reacción de Gisela transmitió tranquilidad tanto a quienes la acompañaban como a sus seguidores en redes sociales. En lugar de mostrar preocupación, la joven respondió con una carcajada que se escuchó claramente en el video, donde también se perciben las risas de fondo, posiblemente de Yeferson, quien habría captado el incidente.

En el video se ve el momento en que Gisela se estrella y sus piernas se doblan por un momento debido al impacto. Sin embargo, la risa de la creadora de contenido tranquilizó a sus seguidores y familiares - crédito @gisela.mc/ Instagram

La actitud positiva de Gisela ante el accidente fue destacada por los usuarios, quienes rápidamente hicieron viral el video y llenaron las redes de comentarios. Algunos manifestaron su preocupación inicial por la magnitud de la caída, pero la mayoría optó por el humor, con mensajes como: “Muy charro, siempre le pasa algo a Gisela”.

“Oye pero háblame de su pierna jajaja parece que se la hubiera torcido toda”, “Que toma tan hermosa con final feliz nana 🔥😂“, ”el otro en vez de preocuparse se ríe", “El que tiene plata frena como quiere. Jajjajajajaa😂“, ”Jajjajajajjaa cada quien frena como quiera o más bien como pueda jajajajaa", dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

Gisele tuvo un accidente mientras
Gisele tuvo un accidente mientras esquiaba y, aunque el video se hizo viral, preocupó a sus seguidores - crédito @gisela.mc/ Instagram

El accidente no dejó consecuencias de gravedad. Tras la caída, varias personas se acercaron para asistirla y asegurarse de que no presentara lesiones, sin embargo, hasta el momento no se han reportado daños médicos importantes. La propia Gisela confirmó que se encuentra en buen estado y que el incidente se convirtió en una anécdota más de sus vacaciones junto a Yeferson.

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