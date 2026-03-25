Detenido colombiano en Rusia “por tratar de vender una cantidad importante de narcóticos”

Imagen de referencia. Un ciudadano colombiano fue detenido en Vladivostok por presunto intento de narcotráfico en el Lejano Oriente de Rusia, según la Fiscalía de Primorie - crédito Colprensa

En la región de Primorie, en el Lejano Oriente de Rusia, las autoridades informaron la detención de un ciudadano de Colombia por intento de venta de una partida considerable de narcóticos.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía de Primorie, el arresto ocurrió el 20 de marzo en la ciudad portuaria de Vladivostok.

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La Fiscalía de Primorie comunicó que el individuo extranjero, cuyo nombre no fue revelado, trató de comercializar una cantidad importante de drogas, aunque no logró consumar el delito por circunstancias fuera de su control.

Según lo detallado en el canal oficial de Telegram de la entidad, “en Primorie fue arrestado un ciudadano de la República de Colombia por intento de venta de drogas”.

La Fiscalía de Primorie indicó que el proceso penal por narcotráfico se mantendrá bajo su jurisdicción hasta establecer la responsabilidad legal del extranjero detenido - crédito Europa Press

Las autoridades judiciales de Rusia dictaron una medida cautelar de arresto de dos meses contra el ciudadano colombiano. La Fiscalía de Primorie subrayó que se encuentra a cargo de la investigación y la instrucción de la causa penal por intento de narcotráfico.

El caso generó atención en medios locales, ya que involucra a un ciudadano extranjero en delitos de narcóticos en una zona estratégica del país.

La investigación sigue abierta y la Fiscalía de Primorie anunció que mantendrá la causa bajo su jurisdicción mientras se determina la responsabilidad penal del ciudadano colombiano.

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