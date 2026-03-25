Colombia

Resultado Lotería de Cundinamarca hoy 24 de marzo

Lotería de Cundinamarca realiza un sorteo a la semana, todos los lunes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Guardar
Para participar en la Lotería
Para participar en la Lotería de Cundinamarca se necesitan al menos 5 mil pesos (Infobae)

La Lotería de Cundinamarca divulgó los números ganadores de su último sorteo realizado este martes 24 de marzo de 2026.

Este popular sorteo entrega un premio mayor de $6.000 millones y más de 50 secos millonarios. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca

Fecha del sorteo: martes 24 de marzo de 2026.

Número ganador: 2746.

Serie: 183.

A qué hora se juega la Lotería de Cundinamarca

Lotería de Cundinamarca lleva a cabo un juego a la semana, todos los lunes, excepto los días festivos, a las 10:30 horas de la noche. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes.

Lista de premios

La Lotería de Cundinamarca ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 6 mil millones de pesos.

La Tunjo de Oro de 300 millones de pesos.

La Guaca Secreta de 100 millones de pesos.

32 secos de 6 millones de pesos.

15 secos de 10 millones de pesos.

5 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Cundinamarca que entrega por diferentes aproximaciones, sumando más de 18 mil millones de pesos en el total del plan de premios.

¿Qué impuestos o retenciones aplican al premio?

Los premios de la Lotería de Cundinamarca están sujetos a un impuesto del 17% sobre el valor bruto del premio ganado, conocido como impuesto a ganadores.

Este impuesto se retiene automáticamente al momento de pagar el premio por la entidad responsable.

Adicionalmente, no se aplica el impuesto a las loterías foráneas del 10% sobre la venta de billetes en Bogotá a la Lotería de Cundinamarca ni a la Lotería de Bogotá, pero los ganadores están sujetos a esta retención del 17% sobre el premio.

También es importante tener en cuenta que posteriores movimientos financieros hechos con el premio pueden estar sujetos al gravamen a los movimientos financieros (4x1000), aunque ese impuesto no se descuenta directamente al cobrar el premio.

¿Cómo se juega la Lotería de Cundinamarca?

Para poder ganar a la Lotería de Cundinamarca necesita al menos 5 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerde dela fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedeadquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su apuesta de la suerte conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente lunes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para cobrar tu premio necesita presentar el billete en buen estado y tu cédula de ciudadanía en alguno de los puntos de atención de la Lotería de Cundinamarca. Si lo adquiriste en línea a través de las páginas oficiales, el premio te llegará directamente a tu cuenta.

La Lotería de Cundinamarca pertenece al sector descentralizado del orden departamental, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. El primer sorteo se realizó el 16 de febrero de 1812, con el nombre de la Lotería Popular de Cundinamarca.

Desde su inicio la Lotería de Cundinamarca fue parte de la Beneficencia del Departamento y el producto de sus utilidades se destinó a obras de asistencia social. Actualmente, las ganancias van al sector salud.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Cundinamarca HoyÚltimas actualizacionesLoterías de ColombiaLotería de Cundinamarca lunesLoteria de Cundinamarca último sorteo

Más Noticias

Indignación en Quindío por la entrega de estatua de John Lennon por parte del exnarco Carlos Lehder

El exnarco encabezó un evento departamental en el que contó detalles de la obra de arte que realizó Rodrigo Arenas Betancourt

Indignación en Quindío por la

Fuerzas Militares entregaron cifra oficial y nombres de los muertos en accidente aéreo en Putumayo

Según el informe, a bordo de la aeronave iban 126 personas, la mayoría integrantes del Ejército Nacional

Fuerzas Militares entregaron cifra oficial

Este es el perfil de los criminales de la Segunda Marquetalia buscados por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía identificó a los máximos responsables y describió a la estructura criminal que planeó el atentado contra el precandidato

Este es el perfil de

Sena identificó suplantación digital durante licitación de millonario contrato de vigilancia y anunció medidas de control

La entidad detectó una presunta suplantación digital en la regional Sucre durante una audiencia pública y presentó denuncia ante la Fiscalía

Sena identificó suplantación digital durante

Nicolás Rodríguez es acusado de abuso sexual: abogado penalista explicó el proceso y las posibles consecuencias

Una joven denunció al extremo del club paisa de haberla violado cuando ella se encontraba en un estado de indefensión

Nicolás Rodríguez es acusado de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Plan pistola en Cauca: un

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

ENTRETENIMIENTO

El bolso de lujo de

El bolso de lujo de Johan Mojica que acaparó la atención: marca, modelo y precio en Colombia

En video quedó el conmovedor momento que Alicia Keys le regaló a Karol G: “Me he preparado toda la vida”

Karina García habló del futuro de la “página azul” de su hija Isabella: “No quiero que ella cometa los mismos errores que yo”

Danna García explora su faceta más intensa como madre y actriz en su regreso a la televisión

Aterciopelados, Marbelle, Charlie Zaa, Galy Galiano y más: estos álbumes colombianos cumplen 30 años en 2026

Deportes

Colombia y su historial de

Colombia y su historial de enfrentamientos ante Croacia y Francia: un hat-trick y una remontada, las actuaciones más destacadas de la Tricolor

Defensa de Nicolás Rodríguez se pronunció por acusaciones de presunta violación: “No ha cometido conducta punible alguna”

Hernán Torres pasó la página por el fracaso de Millonarios: dirigirá equipo en riesgo de descenso

Tras muerte de Santiago Castrillón, sindicato de jugadores pide que se adopten medidas para evitar tragedias en el FPC

Obras del estadio Metropolitano avanzan a toda marcha y ya tiene nueva gradería: hinchas serán los beneficiados