Petro calificó como “chatarras” donaciones de aviones de EE. UU., pero en 2022 sacaba pecho por helicópteros: “Bien puede servir para la guerra”

El presidente Gustavo Petro, al lado del entonces embajador de Estados Unidos, Francisco Palmieri, agradecía la entrega de 12 helicópteros donados para la lucha contra la deforestación - crédito Presidencia

La reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, ante el accidente aéreo que costó la vida de 69 soldados en Putumayo expuso un fuerte contraste en su discurso a lo largo de su administración. Tras la tragedia del Hércules C-130, el mandatario calificó a la aeronave militar como “chatarra corrupta para la guerra” y atribuyó su adquisición a decisiones de Gobiernos anteriores, responsabilizándolos por lo sucedido.

La explicación de este cambio radica en que, mientras ahora Petro critica la compra y uso de aviones antiguos argumentando riesgo para la seguridad de los uniformados, en 2022 expresó gratitud por la donación de helicópteros Black Hawk usados por parte de Estados Unidos, al destacar su empleo para la defensa y la protección ambiental durante su administración; lo que fue denunciado en las redes.

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Así quedó el avión Hércules que se precipitó a tierra en la jornada del lunes 23 de marzo, con un saldo de 69 muertos - crédito La Voz de la Amazonía

El discurso tras la tragedia: “No se defiende un país con chatarra”

Aunque Petro lamentó la pérdida y declaró tres días de luto nacional por lo sucedido, aprovechó el incidente para denunciar que la aeronave, fabricada en 1983 y adquirida de segunda mano en 2020, es “una chatarra corrupta para la guerra”. Y para culpar a las políticas previas a su mandato, como la del expresidente Iván Duque Márquez, de poner en peligro la vida de jóvenes soldados por ahorrar en equipos de guerra.

“Hay que averiguar quién fue el contratista y por qué se le ocurrió a Duque comprar una chatarra, (Juan Daniel) Oviedo (exdirector del Dane) debe saber", dijo Petro. Y agregó que la decisión de comprar equipos militares viejos expone a los más jóvenes, pues hay “jóvenes muertos por defender a Colombia”, en relación con lo que, según el mandatario, era la adquisición de la aeronave, cuando en realidad era una donación.

Del mismo modo, señaló además la actitud de los que justifican mantener equipos militares envejecidos. “Gobiernos que hinchan el pecho con puras plumas y lentejuelas. Disparan balas en las palabras, pero compran pura chatarra corrupta para la guerra. ¿Por qué no compraron un avión nuevo, así como compran sus autos y sus apartamentos?“, afirmó el primer mandatario, que fue más allá con sus duros dardos a sus antecesores.

Con esta publicación inicial, el presidente Gustavo Petro calificó el Hércules colapsado como un "avión chatarra" - crédito @petrogustavo/X

“Compran miseria porque saben que son los pobres jóvenes los que utilizarán la chatarra tratando de defender la patria”, exclamó el mandatario, que exigió una respuesta inmediata a su gabinete. “Quiero que el ministro de Defensa (Pedro Sánchez) y de Hacienda (Germán Ávila) reúnan el Confis y el Conpes para la compra de armamento que he pedido desde hace un año”, puntualizó el mandatario frente a esta fuerte controversia.

E insistió, en otro de sus tantos mensajes de respuesta a Duque Márquez, en las consecuencias negativas de operar flotas viejas. “Solo a usted se le ocurre decir que un avión de 43 años, como los Kfir que tienen 50 años, no es chatarra. Toda máquina tiene una vida útil, prolongar su uso es indigno y mortal para quienes de verdad ponen el pecho en la trinchera”, precisó el presidente en su radical postura frente a lo sucedido.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro habló sobre lo que según él serían aviones "chatarra" entregados por Estados Unidos, como el Hércules 1016 - crédito @petrogustavo/X

Lo que pensaba Gustavo Petro de las donaciones de EE. UU. de aeronaves en 2022: esto dijo al recibir helicópteros usados

En contraste, el 26 de octubre de 2022, durante un acto en San José del Guaviare para recibir helicópteros Black Hawk donados por Estados Unidos, Petro adoptó un tono agradecido y optimista; en palabras que fueron ‘reencauchadas’ por sus críticos, que notaron cómo habría una disparidad de discursos entre lo que pensaba en aquel entonces y tras lo ocurrido el 24 de marzo.

“Hoy recibimos dos de los 12 helicópteros Black Hawk cuyo destino tomamos la decisión en nuestro Gobierno cuál fuesen los donantes. El Gobierno de los EE. UU. aceptó nuestra pretensión y le agradecemos tanto la entrega del material, no es poco, 12 helicópteros de alta tecnología, y su decisión política que coincide en este momento: la del uso de esos materiales en la protección de la selva amazónica”, señaló.

Así se refería en octubre de 2022 el presidente Gustavo Petro sobre helicópteros Black Hawk donados por Estados Unidos, que serían usados para la defensa ambiental - crédito @petrogustavo/X

Así justificó el valor de la donación. “Habría que aclarar el porqué; por qué ese objetivo como prioritario para un uso de millones de dólares que valdrán esos aparatos en el mercado, por qué la decisión que hemos tomado, tanto del Gobierno de Colombia como el Gobierno de los Estados Unidos, en aplicar ese uso particular a este material que bien puede servir para la guerra y para otros objetivos“, agregó el gobernante.

Enfatizó la relevancia de la cooperación internacional para fines de vida y protección ambiental. “Hemos introducido en la agenda el tema de la seguridad ambiental de las Américas, que es del planeta también. Ahí no hay muchas fronteras que definir. La cooperación de Estados Unidos y Colombia alrededor de un tema que no es para una guerra, ni interna, ni externa, sino que es para salvar la humanidad”, remarcó.

Esto pensaba el 26 de octubre de 2022 el presidente Gustavo Petro de la entrega de helicópteros de EE. UU., que fueron destinados para la defensa ambiental - crédito @infopresidencia/X

Finalmente, expresó gratitud al Gobierno foráneo y al personal involucrado en esta entrega. Aquella vez no hizo mención alguna en que estos equipos, con décadas de uso así como el avión Hércules, no servían para proteger la vida de los soldados y cumplir con la misión encomendada; contrario a lo que ha señalado en sus redes sociales, en las que descalificó una aeronave que su administración recibió a satisfacción.

“Así que le agradezco, señor Embajador (Francisco Palmieri) y al Gobierno de los EE. UU., el ofrecimiento que han hecho, las máquinas que nos entregan, el entrenamiento de los pilotos que se han vuelto de los mejores del mundo en este tipo de destrezas y, sobre todo, el que acepten que la utilización de la flota de las Guacamayas sea para salvar la vida del planeta a través de salvar la vida de la selva amazónica", concluyó.