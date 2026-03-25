Nueva denuncia de agresiones racistas y xenofóbicas contra colombianos en Polonia: dueños hoteleros habrían desnudado y golpeado a una mujer y su pareja

l testimonio divulgado por una afectada detalla ataques verbales, golpizas y discriminación, así como la falta de intervención oportuna de las autoridades locales y la representación diplomática ante la situación- crédito @ruidiaz_ddhh / X

Una nueva denuncia sobre agresiones racistas contra colombianos en Polonia ha generado alerta en redes sociales.

Una pareja reportó violencia física y verbal en un hotel, acusando además desatención de las autoridades y de la embajada de Colombia en ese país, según un video difundido por la mujer de dicha relación.

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Colombianos en Polonia han denunciado ataques físicos, humillaciones, discriminación racial y ausencia de apoyo institucional, según un testimonio divulgado públicamente.

De acuerdo con el relato de la mujer afectada, ella y su esposo fueron atacados por miembros de la familia propietaria del hotel donde se hospedaban, dando como resultado golpes tan contundentes que el hombre perdió el conocimiento y lesiones visibles en el rostro de la denunciante.

La mujer afirmó que fue despojada de parte de sus pertenencias y bloqueada para recuperar su equipaje y alimentos.

La denunciante explicó: “Me agredieron física y verbalmente. Me agredieron a mí, a mi esposo. Quiero que vean mi cara cómo está, los rasgos cómo los tengo”. Agregó que fue despojada de su ropa y se le prohibió la entrada a la vivienda: “Me desnudaron, no me dejan entrar a la casa, tengo mis comidas. No me dejan sacar mis cosas del hotel, por lo cual tengo mis maletas, mi ropa está adentro, mi mercado. No me dejan entrar”.

Según la denunciante, hay una falta de atención institucional, ya que, según narran las víctimas, no recibieron apoyo ni intervención del consulado o la policía mientras permanecieron en situación de vulnerabilidad - crédito captura de pantalla @ruidiaz_ddhh

La afectada detalló que sufre convulsiones y que fue golpeada en la cabeza durante la agresión: “Si mi esposo no reacciona, probablemente hubiera convulsionado”. Según su testimonio, los ataques continuaron incluso cuando buscaban ayuda fuera del hotel.

La mujer subrayó la falta de apoyo inmediato por parte de las autoridades polacas. “Llamamos a la policía y la policía no se vino a hacer cargo de esto”, denunció la afectada, señalando que la intervención institucional nunca llegó durante la primera hora en el hotel y que no recibieron asistencia para recuperar sus pertenencias.

Según ella, esto dejó a la pareja completamente indefensa tras los hechos.

También criticó a la Embajada de Colombia en Polonia, asegurando que no hubo reacción ni acompañamiento diplomático ante la gravedad de la situación: “Nunca hubo ni policía ni nadie que nos ayudara”, reclamó públicamente.

El testimonio difundido señala que migrantes latinoamericanos, en particular colombianos en Polonia, enfrentan actitudes hostiles, xenofobia y discriminación racial, especialmente en hospedajes administrados por residentes locales.

La denunciante expresó: “No gustan de colombianos, no gustan de latinos, son totalmente xenofóbicos y racistas. Ellos solo creen en su Unión Europea y no quieren a los latinos”.

Advirtió que su caso no es aislado: “No es el primer caso, y todo indica que tampoco será el último”.

La publicación añade que otros migrantes han señalado igualmente agresiones y conductas violentas de tinte racista, sin que exista una respuesta efectiva por parte de las autoridades o de la representación diplomática colombiana.

La Cancillería de Colombia es llamada a intervenir ante denuncias de trata laboral en Polonia

Un video difundido en redes sociales donde un hombre colombiano es agredido y humillado por su superior en Polonia ha desatado inquietud sobre la trata de personas y la explotación laboral de migrantes provenientes de Colombia.

Una serie de denuncias sobre explotación laboral y abusos sacude a la comunidad migrante colombiana en Polonia, tras la difusión de un video en redes sociales donde un hombre es agredido y humillado por un presunto coordinador de trabajo, mientras voces advierten sobre los riesgos de aceptar empleos sin garantías legales en el extranjero - crédito lafirmadonmiguel / TikTok

La situación, que fue resaltada por la congresista Mafe Carrascal, ha impulsado llamados inmediatos a la Cancillería de Colombia y a la Fiscalía General de la Nación para intervenir ante un fenómeno que va más allá de meras irregularidades laborales y constituye, según la denuncia pública, un delito internacional con consecuencias sobre la dignidad y los derechos fundamentales de los afectados, informó el medio Infobae.

La congresista Mafe Carrascal, miembro del Pacto Histórico, subrayó que “no estamos hablando de ‘irregularidades laborales’. Estamos hablando de trata de personas, de colombianos y colombianas engañados, despojados de sus documentos, encerrados y sometidos a condiciones que rozan la esclavitud moderna. Esto es un delito internacional y debe ser tratado como tal”, escribió la parlamentaria en la red social X.

Carrascal también alertó sobre denuncias de retrasos y fallas en la respuesta de la Embajada de Colombia en Polonia a los pedidos de auxilio de los afectados.

Los testimonios apuntan a una modalidad de captación en la que agencias presentes en redes sociales prometen oportunidades laborales atractivas.

Sin embargo, una vez en Polonia, muchos trabajadores se hallan en una situación de vulnerabilidad: se les retienen los pasaportes y se les priva de medios de comunicación, enfrentando además maltratos físicos, abusos sexuales y condiciones de confinamiento inhumanas. Varios afectados, en especial mujeres, describen sensaciones de desamparo y miedo a represalias o deportación, lo que dificulta la denuncia formal ante las autoridades, según narró el tiktoker @lafirmadonmiguel al medio.

Denuncian maltrato a trabajadores colombianos en Polonia - crédito lafirmadonmiguel / TikTok

La gravedad del fenómeno quedó reflejada en la advertencia directa de Carrascal: “No podemos seguir permitiendo que dinámicas del norte global conviertan a nuestros ciudadanos en mano de obra desechable, aprovechándose de la necesidad, la desigualdad y la falta de oportunidades”.

Además, la legisladora remarcó la urgencia de activar todos los mecanismos institucionales, diplomáticos y judiciales ante las denuncias de “colombianos víctimas de trata y explotación laboral en Polonia”, señalando que “la dignidad de los colombianos no se negocia. No se vende. No se explota”.

La Cancillería de Colombia recordó que todo ciudadano debe revisar y firmar contratos escritos antes de iniciar cualquier actividad en Polonia.

Además, a partir del 15 de agosto de 2024, es obligatorio obtener la visa de trabajo tipo D a través de la Embajada de Polonia en Bogotá.