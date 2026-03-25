Colombia

La Policía halló un cadáver envuelto en espuma cerca de un contenedor de basura en el sur de Bogotá

El análisis de las grabaciones recuperadas en el sector permitirá reconstruir lo ocurrido y orientar la investigación para identificar a los responsables

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Las autoridades realizan pesquisas en
Las autoridades realizan pesquisas en las inmediaciones del parque Cayetano Cañizales tras detectar el cuerpo cerca de unos contenedores, mientras la Fiscalía y la policía analizan imágenes de cámaras de seguridad del sector - crédito Idrd

Un cadáver envuelto en espuma fue hallado cerca de unos contenedores de basura en la localidad de Kennedy, al occidente de Bogotá.

Las autoridades desplegaron un operativo en la zona para investigar el caso, mientras trabajan en la identificación tanto de la víctima como de los responsables, según lo informó el Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

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El cuerpo fue descubierto en las inmediaciones del parque público Cayetano Cañizales, próximo al coliseo y la avenida Villavicencio. El hallazgo fue realizado por agentes que notaron un objeto sospechoso junto a los contenedores de basura.

Los uniformados observaron espuma tipo colchón y una tela oscura cubriendo la figura, lo que despertó su atención y los llevó a inspeccionar minuciosamente el lugar.

El teniente coronel Edward Vargas, al frente de la Policía Metropolitana de Bogotá, describió cómo sus agentes detectaron “una figura extraña, básicamente como envuelta en unas espumas de tipo colchón con una tela oscura”.

Las labores de los investigadores
Las labores de los investigadores se concentran en el análisis de grabaciones de video y otros indicios encontrados en el sector adyacente al parque público Cayetano Cañizales de Bogotá, donde fue encontrado el cadáver - crédito Policía Nacional

Esta situación motivó que realizaran una verificación y, tras examinarlo, encontraron el cuerpo sin vida, de acuerdo con el mismo oficial.

Investigación y uso de cámaras de seguridad

La Fiscalía General de la Nación asumió la inspección técnica en el sitio para recolectar pruebas y avanzar en la identificación de la persona fallecida.

El medio televisivo ya citado indicó que durante este procedimiento, los investigadores se percataron de la presencia de numerosas cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Las imágenes de las cámaras serán determinantes para reconstruir los hechos y facilitar la identificación de quienes abandonaron el cuerpo. El cruce de información entre la Fiscalía y la Policía centra sus esfuerzos en el análisis de las evidencias audiovisuales del área, como narró el medio de comunicación.

Hasta ahora, las autoridades no han divulgado la identidad de la víctima ni detalles sobre posibles sospechosos. Sin embargo, los recursos tecnológicos disponibles han reforzado la expectativa de esclarecer el caso en breve.

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