Colombia

Jessi Uribe se refirió a la muerte de Yeison Jiménez y contó cuál fue su última conversación: “Parece mentira”

El bumangués también se refirió a las enseñanzas que le dejó su amistad con el fallecido cantante, incluso, la sorpresa que se llevaron porque habían pactado una grabación juntos para la selección Colombia

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El intérprete de género popular señaló que todo parece un sueño, que lo tomó por sorpresa la muerte de su colega - crédito @enriquesantosshow/IG

El fallecimiento de Yeison Jiménez el 10 de enero de 2026, producto de un accidente aéreo mientras viajaba de Paipa a Medellín para un concierto, provocó una profunda conmoción entre sus amigos y seguidores.

La noticia tomó por sorpresa a varios de sus colegas; también fue el caso de Jessi Uribe, cantante y amigo cercano, que manifestó públicamente el impacto que tuvo la noticia en su vida personal y profesional.

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El artista era una figura muy presente tanto en escenarios como en la vida cotidiana de sus colegas. Jessi Uribe relató que la noticia “fue terrible para todos porque ese día todos cantábamos y saber lo que pasó con su avión y tener que coger un avión luego de que esto pasara, la verdad, a todos nos afecta mucho eso”.

Jessi Uribe recordó a Yeison
Jessi Uribe recordó a Yeison Jiménez en una reciente entrevista y cuál fue su último chat - crédito Instagram

Explicó que la sensación de incredulidad todavía persiste: “Creemos que es mentira todavía, es que escuchamos su música y es como que uno cree que es mentira, que no pasó”.

Cuál fue el último mensaje que compartieron

Durante la conversación que tuvo en el Enrique Santos Show, el intérprete de temas como Dulce pecado, ¿Culpa de quién? y Ellas así son, recordó la última conversación que tuvo con Yeison, apenas un día antes del accidente.

“Yo hablé con él el día anterior porque íbamos a hacer el video en mi casa, íbamos a llevar a todos los artistas a mi casa. Me dijo: ‘Papi, llego tarde, ayúdame a conseguir la camisa de la Selección, soy talla L’, y yo, bueno, cuando supe eso, fue terrible para todos”, confesó el cantante.

Asimismo, el cantante de género popular al compartir escenarios y proyectos con Jiménez, resaltó la relación cercana que ambos mantenían:

Ambos artistas, Jessi Uribe y
Ambos artistas, Jessi Uribe y Yeison Jiménez, destacaron por su aporte a la música popular y tenían previstas colaboraciones antes del accidente - crédito Instagram

“Con Yeison tuvimos una relación de muchos años. Yeison es un artista que siempre llevaba no sé, 15 años dándole y dándole, música y música y la música colombiana de despecho tiene eso, nos reunimos todos los fines de semana, todos los fines de semana estamos compartiendo conciertos, una cosa, otra”.

El intérprete también se refirió a las enseñanzas que le dejó el caldense y una de esas tenía que ver con el tema de su capacidad musical, pues sentía que no se cansaba fácilmente.

Recordó que ambos se impulsaban mutuamente, aprendiendo el uno del otro a luchar por sus sueños: “Aprendí de él a darle y a conseguir los sueños, ¿Y pasa esto? y también me enseñó ¿Pa’ qué trabajamos tanto? Vivimos dándole y queriendo hacer, quizás abandonando un poco la familia por querer cumplir los sueños, y se va así”.

La partida de Yeison Jiménez dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron, especialmente en Jessi Uribe, quien reconoció que la pérdida sigue siendo difícil de asimilar: “Hablar de Yeison es que parece mentira. Esta semana grabamos una canción de la Selección Colombia, 11 artistas y con Yeison éramos 12 artistas que íbamos a hacer esta canción”.

Película inspirada en la vida del músico

La vida de Yeison Jiménez, figura destacada de la música popular en Colombia, podría ser llevada a la televisión a través de una bionovela producida por el Canal RCN.

Juan Pablo Navarrete, Jhon Álex
Juan Pablo Navarrete, Jhon Álex Castaño, Yeison Jiménez, Pipe Bueno y Jessi Uribe. Foto: Instagram @pipebueno

El proyecto, cuya negociación por los derechos de la historia oscila entre 2.500 y 3.000 millones de pesos, refleja el impacto comercial y cultural que dejó el artista tras su fallecimiento.

El interés por adaptar su vida responde al éxito reciente de otras biografías televisivas de músicos colombianos. Sin embargo, la producción enfrenta desafíos: existen tensiones en el entorno cercano de Jiménez por la distribución de las ganancias y la forma de abordar ciertos episodios de su vida.

A diferencia de otras biografías, el acuerdo se negocia directamente con el equipo profesional del cantante, lo que ha generado diferencias internas.

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