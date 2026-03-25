Gobierno asumirá los costos de la identificación y el traslado de los cuerpos de las víctimas del accidente aéreo en Putumayo

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, pidió no generar más especulaciones sobre la causa del accidente aéreo ocurrido en Putumayo - crédito composición fotográfica: Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, visitó el Instituto de Medicina Legal para conversar cara a cara con los familiares de las víctimas del accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó 69 militares fallecidos.

Durante el encuentro, Sánchez comentó que las autoridades han conocido denuncias sobre engaños y estafas que estarían enfrentando los familiares de las víctimas relacionados con los costos de identificación y traslado de los cuerpos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El jefe de la cartera aclaró posteriormente en una rueda de prensa que no deben realizar ningún pago para este tipo de trámites; es decir, que todos los costos de administración, identificación y traslado serán cubiertos en su totalidad por el Estado colombiano.

“No tienen que pagar absolutamente nada”, afirmó el ministro, que también explicó que los allegados a las víctimas no deben hacer retribuciones complementarias para agilizar los procesos de identificación, ya que estos se rigen por protocolos internos de la entidad y no dependen de pagos ni intermediaciones externas.

El alto funcionario detalló que desde el Instituto de Medicina Legal se dispusieron varios equipos especializados para la identificación de los cuerpos, junto con la participación de fiscales de la Justicia Penal Militar.

Personal militar y médico de la Fuerza Aérea Colombiana se congregaron en la pista de Catam con el fin de trasladar los cuerpos de las víctimas para su plena identificación en el Instituto de Medicina Legal en Bogotá - crédito Ministerio de Defensa

Una vez identificados, los cuerpos serán trasladados a las funerarias y, posteriormente, a los lugares de sepultura que determinen los familiares, con el acompañamiento y honores de la fuerza pública. El traslado se realizará por vía aérea o terrestre según las condiciones y necesidades de cada caso.

Detalles de las “inescrupulosas” estafas a familiares de víctimas del accidente del Hércules C-130

El ministro de Defensa, de la misma manera, envió un duro mensaje a personas “inescrupulosas” que estarían intentando estafar a las familias de los militares que murieron en el siniestro aéreo.

“Pero en medio de este dolor y esta tragedia, uno encuentra cosas absurdas, gente inescrupulosa. Algunos le decían a las familias que tocaba que pagara algo para la identificación de los cuerpos. Eso es falso”, dijo.

Aseguró que los delincuentes estaban ofreciendo intermediarios en las tramitaciones relacionadas con los cuerpos, especialmente para acelerar los procesos.

El jefe de la cartera confirmó que con su equipo “ya les pedimos a las familias que nos den la información de quienes están diciendo eso”.

Expertos militares evalúan hipótesis como falla mecánica, error humano y exceso de peso como causas del siniestro aéreo del C-130; no obstante, desde el Gobierno piden no generar especulaciones - crédito Daniel Ortiz/AFP

“Pero, también les han dicho que la causa del accidente fue X o Y cosa, lo que genera especulación y lo que genera es incertidumbre y un dolor aún mayor, y lo que lleva incluso a que firmen papeles para, que los puede conducir a equivocaciones”, agregó durante la rueda de prensa.

Finalmente, el ministro pidió evitar especulaciones sobre las causas del siniestro del Hércules C-130 y aseguró que la información oficial sobre la entrega de los cuerpos y el avance en la identificación se comunicará a través de boletines oficiales.

Detalles del siniestro

El siniestro ocurrió en inmediaciones del municipio de Puerto Leguízamo y, según el reporte oficial, a bordo se encontraban 126 personas, principalmente integrantes del Ejército Nacional. Entre los fallecidos figuran 61 miembros del Ejército, seis de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos de la Policía Nacional.

Once tripulantes y 113 militares iban a bordo del Hércules C-130 al momento del accidente ocurrido poco después de las 9:41 a. m. - crédito Captura video Presidencia

En la tarde del 24 de marzo, las Fuerzas Militares de Colombia comunicaron que 69 personas murieron tras el accidente del avión militar. De acuerdo con la información oficial, el vuelo transportaba a 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial, 113 militares del Ejército y dos agentes de la Policía.

Tras el impacto, 57 pasajeros resultaron heridos y fueron evacuados a centros médicos en Bogotá y Florencia. Las autoridades detallaron que 26 de los lesionados reciben atención en el Batallón de Sanidad Militar, 23 en el Hospital Militar Central, seis en la Clínica Cedim y dos en el Hospital Medilaser.