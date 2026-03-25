En video quedó el conmovedor momento que Alicia Keys le regaló a Karol G: “Me he preparado toda la vida”

La artista estadounidense conoció la historia detrás de 'Try Sleeping with a Broken Heart' de Karol G - crédito AliciaKeys/Instagram

Para muchos, la admiración por un referente o ídolo surge en la infancia y se convierte en motor de aspiraciones personales. Aunque es un sueño frecuente, solo una minoría logra materializar el encuentro con quienes inspiraron sus metas desde temprana edad.

Carolina Giraldo Navarro, reconocida artísticamente como Karol G, fue una de esas jóvenes soñadoras, que pasó de interpretar canciones de su ídola y compartirlas en YouTube, a convertirse en una amiga cercana. Actualmente, la paisa a cuenta con el respaldo de Alicia Keys como aliada en su labor filantrópica de la Fundación Con Cora, que celebró recientemente su segunda gala benéfica anual.

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La gala Con Cora Land sirvió como plataforma filantrópica para apoyar causas sociales en Latinoamérica, consolidando el compromiso de Karol G - crédito Danny Moloshok/Reuters

Alicia Keys le cantó icónica canción a Karol G y le despertó tierno recuerdo

Días después de la gala, el 24 de marzo de 2026, Karol G y Alicia Keys publicaron en Instagram un video conjunto que muestra un momento íntimo tras bambalinas, donde ambas interpretan el tema Try Sleeping with a Broken Heart.

En la publicación, Alicia Keys expresó: “Un momento súper especial cantando ‘Try Sleeping with a Broken Heart’ con mi hermana @karolg. Cuando descubrí lo mucho que significaba esta canción para ella, ¡fue tan dulce! Ese tipo de amor y su historia son simplemente conmovedores”.

Karol G también compartió dicho momento en sus redes sociales, con el mensaje: “Al final yo digo: porque he estado preparándome toda mi vida para esto y es literal mi realidad… me he preparado toda la vida para vivir los momentos que solo parecían sueños en mi cabeza y que hoy después de tanto ¡se han hecho realidad! Veo este video y el de hace 16 años y no lo creo. Gracias Alicia por tu generosidad… ¡¡¡eres una reina!!!”.

El encuentro musical entre Karol G y Alicia Keys fue compartido públicamente a través de un video en Instagram, donde ambas artistas interpretan juntas una canción que marcó la juventud de la cantante nacida en Medellín.

Karol G publicó con emoción un video cuando tenía 19 años, cantando 'Try Sleeping with a Broken Heart', de Alicia Keys - crédito AliciaKeys/Instagram

El video de Karol G cantando ‘Try Sleeping with a Broken Heart’

La cantante colombiana recordó en sus historias un video de 2010, cuando con 19 años interpretaba éxitos de Alicia Keys desde su habitación. Compartió esas imágenes para ilustrar cuánto significó el dueto: “No tengo palabras para describir este momento que me regaló @aliciakeys. Pasar de cantar sus canciones en YouTube a cantar junto con ella y verla apoyar nuestra fundación, es un regalo increíble que la vida me guardó precisamente para este momento. Te agradezco, reina, por esa hermosa alma”, indicó Karol.

La intérprete de 200 copas también hizo alusión a la admiración que siente por Keys, al bromear en redes sociales sobre su expresión durante el dueto: “Quédate con quien te cante y te mire como Carolina mira y le canta a Alicia Keys”.

Asimismo, los comentarios de fanáticos de las artistas no se hicieron esperar: “Tu niña pequeña estaría orgullosa 🙏" ; “Esta canción me toca profundamente, ¡esto es increíble! 💜" ; “Recuerdo que esta fue una de las primeras canciones de Carol que cantó en uno de sus vídeos caseros y la publicó hace años. ❤️❤️ (sic)“.

Karol G y Alicia Keys compartieron un emotivo dueto tras bambalinas durante la gala benéfica Con Cora Land en Miami - crédito Karol G /Instagram

Gala benéfica de la fundación Con Cora

El viernes 20 de marzo, Karol G fue anfitriona de la segunda gala benéfica anual Con Cora Land, organizada por la Fundación Con Cora en el Vizcaya Museum and Gardens de Miami, Florida (Estados Unidos). El evento reunió a figuras como Marc Anthony, Nadia Ferreira, Ciara, Greeicy, Elena Rose, Ela Taubert y, en efecto, Alicia Keys.

Durante la gala, Karol G reafirmó su compromiso filantrópico, al sumar esta labor a los logros que ha obtenido en la música latina, desde récords en ventas y galardones hasta la conquista de escenarios internacionales. La gala Con Cora Land representó uno de los esfuerzos más recientes de la artista para apoyar causas sociales en Latinoamérica.