Colombia

El Centro Democrático se pronunció tras condena contra el senador Ciro Ramírez por corrupción: “Respeto absoluto”

El congresista fue sentenciado a más de 23 años de prisión por el caso de las ‘Marionetas 2.0′. Contra la decisión procede el recurso de apelación

Guardar
El Centro Democrático aseguró que el senador Ciro Ramírez cuenta con las instancias legales para ejercer su derecho a la defensa - crédito @SenadoGovCo/X y Centro Democrático
El Centro Democrático aseguró que el senador Ciro Ramírez cuenta con las instancias legales para ejercer su derecho a la defensa - crédito @SenadoGovCo/X y Centro Democrático

El partido Centro Democrático se pronunció sobre la decisión de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia de condenar al exsenador Ciro Alejandro Ramírez Cortés por el caso de corrupción las ‘Marionetas 2.0′. El congresista de la colectividad fue sentenciado a más de 23 años de prisión (279 meses y 8 días), así como a 280 meses y 20 días de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y al pago de una multa de $22.340.620.612.

El movimiento político de derecha afirmó que el legislador, que regresó al Congreso de la República en mayo de 2025, tras habérsele concedido la libertad, tiene las herramientas para continuar con su defensa, teniendo en cuenta que contra la decisión de primera instancia del alto tribunal procede el recurso de apelación, que se presenta ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De igual manera, indicó que como partido político respetará la determinación de la Sala Especial y aclaró que espera que la justicia actúe con imparcialidad en el estudio de su caso.

Respeto absoluto por las decisiones judiciales. El senador Ciro Ramírez cuenta con las instancias legales para ejercer su derecho a la defensa y dar las explicaciones pertinentes. Confiamos en que la justicia actúe con total imparcialidad y estricto apego al debido proceso”, detalló la colectividad en su cuenta de X.

El partido Centro Democrático se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de condenar a Ciro Ramírez por corrupción - crédito @CeDemocratico/X
El partido Centro Democrático se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de condenar a Ciro Ramírez por corrupción - crédito @CeDemocratico/X

El regreso de Ramírez al Congreso en 2025

El 2 de mayo de 2025, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia revocó la medida de aseguramiento privativa de la libertad sin beneficio de excarcelación que le había sido impuesta a Ramírez en su momento. Por eso, ese mismo mes pudo regresar al Congreso de la República para seguir cumpliendo con sus funciones como senador del Centro Democrático.

Al llegar al Salón Elíptico, el hoy condenado tomó la palabra para dar a conocer su versión sobre el proceso penal que estaba enfrentando. Aseguró que estuvo privado de la libertad mientras se surtían las investigaciones en su contra y que en todo momento atendió a los llamados de la justicia, sin presentar ningún recurso o solicitud de aplazamiento.

Ciro Ramírez regresó al Congreso en mayo de 2025 - crédito Leonardo Muñoz/EFE
Ciro Ramírez regresó al Congreso en mayo de 2025 - crédito Leonardo Muñoz/EFE

De igual manera, afirmó que el hecho de haber recuperado su libertad –sin que eso implicara el cese de las acciones penales en su contra–, dejaba en evidencia su inocencia, la cual, según explicó, había podido demostrar en la etapa de juicio.

Si estoy aquí parado es porque en el juicio pude demostrar mi inocencia. (…) En el juicio revelé el audio del testigo donde dijo quién fue el gestor del convenio por el cual me acusaron. Revelé todo, ya se acabó el juicio”, señaló el congresista.

La decisión de la Corte en primera instancia

No obstante, las indagaciones en su contra continuaron y la Corte Suprema de Justicia lo condenó en primera instancia, al hallarlo responsable de liderar una organización criminal a través de la cual estructuró un convenio y varios contratos para beneficiar a personas que lo habían respaldado en su campaña para las elecciones legislativas de 2022.

“La actividad del entramado criminal se encaminó a direccionar los actos contractuales a determinados contratistas a efecto de lograr de ellos un beneficio electoral, siendo de destacar que tales contratos tenían por objeto la construcción, implementación y mejoramiento de vías que se traducen en un avance significativo en las condiciones de vida de la población, con lo cual se potencializa la gravedad de las conductas desplegadas por el congresista”, detalló la Corte en la sentencia.

El alto tribunal concluyó que el senador accedió a “promesas remuneratorias y utilidades en el ámbito político” a cambio de direccionar contratos para favorecer a ciertos contratistas.

Temas Relacionados

Centro DemocráticoCiro RamírezCorrupciónCondenaColombia-Noticias

Más Noticias

Sistema de salud en Colombia entra en números rojos: déficit supera los $16 billones y las EPS no dan abasto

El sistema gasta más de lo que recibe, las deudas crecieron y las pérdidas se acumulan, en un escenario que ya no parece un problema temporal sino estructural

Sistema de salud en Colombia entra en números rojos: déficit supera los $16 billones y las EPS no dan abasto

La selección Colombia llega al cine: estas salas transmitirán los partidos ante Croacia y Francia

Un acuerdo permitirá disfrutar en vivo los partidos preparatorios del equipo nacional contra Croacia y Francia en complejos seleccionados, con alternativas tecnológicas y entradas únicas a través de la plataforma oficial y taquillas físicas

La selección Colombia llega al cine: estas salas transmitirán los partidos ante Croacia y Francia

Entrega de estatua de John Lennon por parte del exnarco Carlos Lehder genera indignación en Quindío

El exnarco encabezó un evento departamental en el que contó detalles de la obra de arte que realizó Rodrigo Arenas Betancourt

Entrega de estatua de John Lennon por parte del exnarco Carlos Lehder genera indignación en Quindío

Bogotá registra un aumento del 37% en violencia intrafamiliar: más de 150 casos diarios en 2026, con mayor impacto en mujeres

Un reciente hecho en el sur de la ciudad acentuó la preocupación por la falta de estrategias eficaces y la creciente exposición de ciudadanas y menores de edad a situaciones de riesgo en la capital

Bogotá registra un aumento del 37% en violencia intrafamiliar: más de 150 casos diarios en 2026, con mayor impacto en mujeres

Ciro Ramírez salió a defenderse tras ser condenado a 23 años de prisión por el caso de las ‘Marionetas 2.0′: “Ratifico mi inocencia”

El senador del Centro Democrático anunció que apelará la decisión de la Corte Suprema de Justicia con el fin de confiar en el proceso y que termine con un fallo a su favor

Ciro Ramírez salió a defenderse tras ser condenado a 23 años de prisión por el caso de las ‘Marionetas 2.0′: “Ratifico mi inocencia”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

ENTRETENIMIENTO

Premios India Catalina 2026: conozca la lista completa de nominados en la edición 42

Premios India Catalina 2026: conozca la lista completa de nominados en la edición 42

Yeferson Cossio reveló que se accidentó en la nieve durante viaje a Europa: “Me dolieron los pulmones”

Sara Uribe despejó dudas sobre la cuota alimentaria que aporta Fredy Guarín para su hijo: “A mí me toca siempre”

En pleno concierto, Blessd habría desmentido qque le hubiera sido infiel a Manuela QM: “Esos chats eran falsos”

Marilyn Patiño terminó su relación con Renzo tras recibir fotos comprometedoras en su cumpleaños: “Nunca he tenido relaciones abiertas”

Deportes

La selección Colombia llega al cine: estas salas transmitirán los partidos ante Croacia y Francia

La selección Colombia llega al cine: estas salas transmitirán los partidos ante Croacia y Francia

James vs. Modrić: el duelo de veteranos que buscarán destacar en su última Copa del Mundo

Millonarios tuvo cambios en horarios de Copa Sudamericana y Liga BetPlay: la Dimayor también reprogramó otros partidos

Cuánto tiempo estará Sergio Mosquera por fuera de Millonarios: delicada situación del defensor

Linda Caicedo firmó doblete en la Champions League femenina, pero no pudo evitar la goleada ante el Barcelona en el partido de ida