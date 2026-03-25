El Centro Democrático se pronunció tras condena contra el senador Ciro Ramírez por corrupción: “Respeto absoluto”

El Centro Democrático aseguró que el senador Ciro Ramírez cuenta con las instancias legales para ejercer su derecho a la defensa - crédito @SenadoGovCo/X y Centro Democrático

El partido Centro Democrático se pronunció sobre la decisión de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia de condenar al exsenador Ciro Alejandro Ramírez Cortés por el caso de corrupción las ‘Marionetas 2.0′. El congresista de la colectividad fue sentenciado a más de 23 años de prisión (279 meses y 8 días), así como a 280 meses y 20 días de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y al pago de una multa de $22.340.620.612.

El movimiento político de derecha afirmó que el legislador, que regresó al Congreso de la República en mayo de 2025, tras habérsele concedido la libertad, tiene las herramientas para continuar con su defensa, teniendo en cuenta que contra la decisión de primera instancia del alto tribunal procede el recurso de apelación, que se presenta ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

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De igual manera, indicó que como partido político respetará la determinación de la Sala Especial y aclaró que espera que la justicia actúe con imparcialidad en el estudio de su caso.

“Respeto absoluto por las decisiones judiciales. El senador Ciro Ramírez cuenta con las instancias legales para ejercer su derecho a la defensa y dar las explicaciones pertinentes. Confiamos en que la justicia actúe con total imparcialidad y estricto apego al debido proceso”, detalló la colectividad en su cuenta de X.

El partido Centro Democrático se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de condenar a Ciro Ramírez por corrupción - crédito @CeDemocratico/X

El regreso de Ramírez al Congreso en 2025

El 2 de mayo de 2025, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia revocó la medida de aseguramiento privativa de la libertad sin beneficio de excarcelación que le había sido impuesta a Ramírez en su momento. Por eso, ese mismo mes pudo regresar al Congreso de la República para seguir cumpliendo con sus funciones como senador del Centro Democrático.

Al llegar al Salón Elíptico, el hoy condenado tomó la palabra para dar a conocer su versión sobre el proceso penal que estaba enfrentando. Aseguró que estuvo privado de la libertad mientras se surtían las investigaciones en su contra y que en todo momento atendió a los llamados de la justicia, sin presentar ningún recurso o solicitud de aplazamiento.

Ciro Ramírez regresó al Congreso en mayo de 2025 - crédito Leonardo Muñoz/EFE

De igual manera, afirmó que el hecho de haber recuperado su libertad –sin que eso implicara el cese de las acciones penales en su contra–, dejaba en evidencia su inocencia, la cual, según explicó, había podido demostrar en la etapa de juicio.

“Si estoy aquí parado es porque en el juicio pude demostrar mi inocencia. (…) En el juicio revelé el audio del testigo donde dijo quién fue el gestor del convenio por el cual me acusaron. Revelé todo, ya se acabó el juicio”, señaló el congresista.

La decisión de la Corte en primera instancia

No obstante, las indagaciones en su contra continuaron y la Corte Suprema de Justicia lo condenó en primera instancia, al hallarlo responsable de liderar una organización criminal a través de la cual estructuró un convenio y varios contratos para beneficiar a personas que lo habían respaldado en su campaña para las elecciones legislativas de 2022.

“La actividad del entramado criminal se encaminó a direccionar los actos contractuales a determinados contratistas a efecto de lograr de ellos un beneficio electoral, siendo de destacar que tales contratos tenían por objeto la construcción, implementación y mejoramiento de vías que se traducen en un avance significativo en las condiciones de vida de la población, con lo cual se potencializa la gravedad de las conductas desplegadas por el congresista”, detalló la Corte en la sentencia.

El alto tribunal concluyó que el senador accedió a “promesas remuneratorias y utilidades en el ámbito político” a cambio de direccionar contratos para favorecer a ciertos contratistas.