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El Cañón del río Guape estará abierto en Semana Santa: recomendaciones, consejos y costos para quienes deseen visitar esta joya del Meta

Los viajeros que deseen explorar este atractivo natural deberán contratar servicios avalados, cumplir recomendaciones de seguridad y utilizar el equipo asignado

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El principal atractivo del Cañón del Guape es el tubing, una actividad de aventura en la Orinoquía colombiana ideal para Semana Santa - crédito Soyllanero/TikTok

El Cañón del río Guape, ubicado entre los municipios de Uribe y Mesetas en el departamento del Meta, permanecerá abierto al público hasta mediados de abril gracias a la continuidad de la temporada de tiempo seco en la región.

Así lo aseguraron operadores turísticos locales, quienes resaltan que este emblemático destino natural seguirá siendo una de las principales opciones para quienes buscan aventura y contacto directo con la naturaleza durante la Semana Santa.

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La travesía por el río Guape permite a los visitantes desconectarse del ruido de la ciudad y adentrarse en un entorno dominado por el canto de los guácharos, aves nocturnas que habitan las cuevas y acantilados de la zona. Su principal atractivo es el tubing, actividad consistente en deslizarse por el río en neumáticos, disfrutando de la biodiversidad y los imponentes paisajes de la Orinoquía colombiana.

Durante la temporada seca, la
Durante la temporada seca, la visita al Cañón del río Guape es exclusiva para turistas que contraten operadores certificados y sigan guías locales - crédito Triviantes

Un destino de temporada para vivir la Orinoquía

El Cañón del Guape solo está disponible para el turismo durante la temporada seca, que normalmente abarca entre enero y marzo, aunque en 2026 se ha extendido hasta principios de abril debido a las condiciones climáticas favorables. Operadores turísticos y la empresa Flota La Macarena recomiendan aprovechar estos días, ya que fuera de este periodo la navegación y las actividades pueden resultar riesgosas por el incremento del caudal.

Durante la Semana Mayor, el Cañón del Guape permanecerá abierto a visitantes, con condiciones de seguridad y vías en excelente estado para recibir a las familias, según informó Radio Nacional de Colombia.Para quienes deseen disfrutar de esta experiencia, es fundamental consultar con operadores certificados y seguir las recomendaciones de los guías locales.

Seguridad, acompañamiento y sostenibilidad

Uno de los requisitos esenciales para recorrer el cañón es realizar la visita exclusivamente a través de operadores turísticos certificados. El acceso por cuenta propia no está permitido, tanto por razones de seguridad como por la conservación del entorno natural. Al llegar a Mesetas o Uribe, los viajeros encontrarán agencias que ofrecen guianza profesional, equipos de seguridad certificados —incluyendo chalecos salvavidas, cascos y neumáticos para el tubing— y seguros de asistencia médica.

El acceso al Cañón del
El acceso al Cañón del Guape fuera del periodo seco está restringido debido al aumento del caudal y riesgos en las actividades acuáticas - crédito EkoTravels

El costo estimado para un tour de un día por el Cañón del Guape oscila entre $300.000 y $450.000 pesos colombianos, sin incluir el transporte hasta el municipio. Este valor cubre la experiencia completa, desde la guianza hasta el equipo necesario para las actividades acuáticas.

Los visitantes deben contratar operadores turísticos certificados, quienes proveen equipos de seguridad, guías expertos y seguros médicos. La temporada seca es el único periodo habilitado para acceder a este destino, que destaca por su belleza y control ambiental.

Consejos para una expedición responsable

Para disfrutar plenamente del recorrido, se recomienda llevar ropa de manga larga con protección UV, licras largas, calzado de agarre (tenis de agua o zapatos que se puedan mojar), bloqueador solar resistente al agua, repelente y botellas reutilizables para la hidratación. Es fundamental evitar el uso de chanclas para prevenir accidentes y contribuir a la protección ambiental del cañón.

Se recomienda a los visitantes
Se recomienda a los visitantes llevar ropa con protección UV, calzado adecuado, bloqueador solar y botellas reutilizables para una expedición responsable al cañón - crédito EkoTravels

Cómo llegar

El trayecto terrestre desde Bogotá hasta Mesetas, Meta, cubre cerca de 262 kilómetros, con un tiempo estimado de entre 5,5 y 7 horas, según el estado de la carretera y el tráfico en la salida hacia Villavicencio.

El servicio parte principalmente desde la Terminal de Transportes de Bogotá (Salitre). Flota La Macarena es la operadora directa, pero también es posible viajar hasta Villavicencio con empresas como Expreso Bolivariano o Copetran y hacer transbordo. Los pasajes se ubican entre $87.000 y $125.000. Las salidas suelen comenzar a las 4:30 a. m. y se extienden hasta las 6:30 p. m. Se aconseja viajar durante el día para mayor seguridad y apreciar el paisaje.

La ruta habitual recorre el corredor vial Bogotá - Villavicencio - Acacías - Guamal - San Martín - Granada - Mesetas y contempla el paso por varios peajes, principalmente en el tramo Bogotá-Villavicencio (Boquerón, Naranjal y Pipiral) y hacia el sur del Meta.

La vía Bogotá-Villavicencio puede presentar cierres preventivos o retrasos por condiciones climáticas, por lo que se recomienda consultar el estado actual en la cuenta de X de Coviandina o comunicarse con el #767 de Invías antes de iniciar el viaje.

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