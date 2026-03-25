Consejo de Estado consideró “proporcional” la sanción a Alex Flórez por discusión en estado de embriaguez con policías en Cartagena

El Consejo de Estado afirmó que la sanción de suspensión e inhabilidad por seis meses contra el senador Alex Flórez Hernández, del Pacto Histórico, se ajustó a la legalidad - crédito Colprensa

La Sala Dos Especial de Decisión del Consejo de Estado confirmó la legalidad de la sanción de suspensión e inhabilidad especial por seis meses contra el senador Alex Xavier Flórez Hernández, senador electo del Pacto Histórico para el periodo 2026-2030.

El fallo, de 46 páginas, sostuvo que el congresista incurrió en una falta disciplinaria grave al proferir expresiones calumniosas contra uniformados de la Policía Nacional, tras un hecho ocurrido en la madrugada del 2 de septiembre de 2022 en el Hotel Caribe de Cartagena (Bolívar).

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El episodio se originó cuando, en cumplimiento de las políticas del establecimiento, el personal de seguridad negó el ingreso a la acompañante del senador por no portar documento de identidad.

El Consejo de Estado consideró probada la falta grave y dolosa del senador Flórez tras analizar videos, testimonios y pruebas del incidente - crédito Colprensa

Ante la negativa, Flórez Hernández mostró una “actitud grotesca y desafiante”, lo que motivó la intervención de la Policía de la estación de Bocagrande. Según consta en videos y testimonios, el senador, en “estado de embriaguez”, habría insultado a los patrulleros Jhan Carlos Ramos Torres, Adolfo Piña Castro y Gonzalo de Jesús Rivera Toscano con calificativos como “asesinos”, “rateros”, “ladrones” y “violadores de derechos humanos”.

El punto más crítico fue cuando los acusó de participar en el homicidio de tres jóvenes en Chochó (Sucre), suceso ajeno a los agentes presentes, al mencionar: “Usted es un asesino. Cuéntele a Colombia cómo mataron a los pelados del Chocó”, a pesar de que el patrullero le pidió respeto y le aclaró que no había matado a nadie.

Percepción de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación calificó la conducta como falta grave cometida a título de dolo, al establecer que el senador actuó con conocimiento y voluntad. En primera instancia, se impuso una sanción de ocho meses, luego reducida a seis meses al valorarse circunstancias de atenuación como la ausencia de antecedentes y el acuerdo indemnizatorio con los policías afectados.

La decisión de la Sala Dos Especial de Decisión resaltó que “la conducta del senador encaja en una prohibición constitutiva de falta disciplinaria”, y que su comportamiento “afectó la imagen de la función pública y desconoció el estándar ético exigido a los congresistas, al incurrir en agravios directos contra servidores públicos y atribuirles hechos delictivos sin fundamento, prevaliéndose de su investidura”.

La conducta del senador Alex Flórez fue calificada como un grave agravio para la imagen institucional de la función pública y la autoridad policial - crédito Procuraduría General de la Nación

El tribunal desestimó el argumento de la defensa sobre la inimputabilidad por intoxicación etílica, al no encontrar pruebas clínicas o periciales que acreditaran pérdida de conciencia.

El fallo enfatizó: “No se demostró un estado de embriaguez que le impidiera al senador expresarse, moverse, comprender o determinarse. Por el contrario, la secuencia de los hechos revela que fue reflexivo y razonó para responder de inmediato”. Se concluyó que Flórez Hernández tenía capacidad para conocer la ilicitud de su comportamiento y la voluntad para realizarlo.

La conducta del senador fue considerada especialmente grave por el impacto negativo en la imagen de la investidura parlamentaria y el prestigio institucional. El Consejo de Estado indicó que el comportamiento “generó circunstancias que, además de alterar injustificadamente la tranquilidad ciudadana, quebrantaron el respeto a la autoridad policial mediante imputaciones calumniosas proferidas contra los agentes en ejercicio de sus funciones”.

La sanción fue considerada proporcional a la gravedad de la falta, debido a la amplia difusión mediática del comportamiento y sus consecuencias negativas en la percepción de la función legislativa. La Sala declaró ajustada a la legalidad la actuación administrativa y verificó que se cumplieron las garantías del debido proceso, así como la correcta aplicación del régimen disciplinario.

Pronunciamiento de Alex Flórez

Tras conocerse el fallo, Alex Flórez se pronunció públicamente y afirmó: “Hemos logrado demostrar nuestra inocencia en lo penal y disciplinario”.

Pese a la sanción, Alex Flórez anunció la conclusión de los procesos en su contra y su compromiso con el periodo legislativo - crédito @AlexFlórezH/X

Sostuvo que el Consejo de Estado “emitió un pronunciamiento en cuanto a los requisitos formales de un acto de la Procuraduría que ya había sido revocado. Por lo tanto, dicho acto queda sin efectos y no existe sanción disciplinaria”.

Añadió que, en igual sentido, “la Corte Suprema de Justicia archivó y decretó mi inocencia en el proceso en el que se me investigó por los hechos ocurridos en Cartagena el 2 de septiembre de 2022”. Concluyó: “Se dan por concluidos ambos procesos y asumimos el nuevo compromiso de mi periodo como Senador con absoluta responsabilidad con el proyecto del cambio”.