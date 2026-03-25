Colombia

Consejo de Estado consideró “proporcional” la sanción a Alex Flórez por discusión en estado de embriaguez con policías en Cartagena

La autoridad judicial determinó que el legislador incurrió en conductas sancionables por realizar acusaciones infundadas contra los funcionarios durante un altercado en un hotel de Cartagena en 2022

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El Consejo de Estado afirmó
El Consejo de Estado afirmó que la sanción de suspensión e inhabilidad por seis meses contra el senador Alex Flórez Hernández, del Pacto Histórico, se ajustó a la legalidad - crédito Colprensa

La Sala Dos Especial de Decisión del Consejo de Estado confirmó la legalidad de la sanción de suspensión e inhabilidad especial por seis meses contra el senador Alex Xavier Flórez Hernández, senador electo del Pacto Histórico para el periodo 2026-2030.

El fallo, de 46 páginas, sostuvo que el congresista incurrió en una falta disciplinaria grave al proferir expresiones calumniosas contra uniformados de la Policía Nacional, tras un hecho ocurrido en la madrugada del 2 de septiembre de 2022 en el Hotel Caribe de Cartagena (Bolívar).

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El episodio se originó cuando, en cumplimiento de las políticas del establecimiento, el personal de seguridad negó el ingreso a la acompañante del senador por no portar documento de identidad.

El Consejo de Estado consideró
El Consejo de Estado consideró probada la falta grave y dolosa del senador Flórez tras analizar videos, testimonios y pruebas del incidente - crédito Colprensa

Ante la negativa, Flórez Hernández mostró una “actitud grotesca y desafiante”, lo que motivó la intervención de la Policía de la estación de Bocagrande. Según consta en videos y testimonios, el senador, en “estado de embriaguez”, habría insultado a los patrulleros Jhan Carlos Ramos Torres, Adolfo Piña Castro y Gonzalo de Jesús Rivera Toscano con calificativos como “asesinos”, “rateros”, “ladrones” y “violadores de derechos humanos”.

El punto más crítico fue cuando los acusó de participar en el homicidio de tres jóvenes en Chochó (Sucre), suceso ajeno a los agentes presentes, al mencionar: “Usted es un asesino. Cuéntele a Colombia cómo mataron a los pelados del Chocó”, a pesar de que el patrullero le pidió respeto y le aclaró que no había matado a nadie.

Percepción de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación calificó la conducta como falta grave cometida a título de dolo, al establecer que el senador actuó con conocimiento y voluntad. En primera instancia, se impuso una sanción de ocho meses, luego reducida a seis meses al valorarse circunstancias de atenuación como la ausencia de antecedentes y el acuerdo indemnizatorio con los policías afectados.

La decisión de la Sala Dos Especial de Decisión resaltó que “la conducta del senador encaja en una prohibición constitutiva de falta disciplinaria”, y que su comportamiento “afectó la imagen de la función pública y desconoció el estándar ético exigido a los congresistas, al incurrir en agravios directos contra servidores públicos y atribuirles hechos delictivos sin fundamento, prevaliéndose de su investidura”.

La conducta del senador Alex
La conducta del senador Alex Flórez fue calificada como un grave agravio para la imagen institucional de la función pública y la autoridad policial - crédito Procuraduría General de la Nación

El tribunal desestimó el argumento de la defensa sobre la inimputabilidad por intoxicación etílica, al no encontrar pruebas clínicas o periciales que acreditaran pérdida de conciencia.

El fallo enfatizó: “No se demostró un estado de embriaguez que le impidiera al senador expresarse, moverse, comprender o determinarse. Por el contrario, la secuencia de los hechos revela que fue reflexivo y razonó para responder de inmediato”. Se concluyó que Flórez Hernández tenía capacidad para conocer la ilicitud de su comportamiento y la voluntad para realizarlo.

La conducta del senador fue considerada especialmente grave por el impacto negativo en la imagen de la investidura parlamentaria y el prestigio institucional. El Consejo de Estado indicó que el comportamiento “generó circunstancias que, además de alterar injustificadamente la tranquilidad ciudadana, quebrantaron el respeto a la autoridad policial mediante imputaciones calumniosas proferidas contra los agentes en ejercicio de sus funciones”.

La sanción fue considerada proporcional a la gravedad de la falta, debido a la amplia difusión mediática del comportamiento y sus consecuencias negativas en la percepción de la función legislativa. La Sala declaró ajustada a la legalidad la actuación administrativa y verificó que se cumplieron las garantías del debido proceso, así como la correcta aplicación del régimen disciplinario.

Pronunciamiento de Alex Flórez

Tras conocerse el fallo, Alex Flórez se pronunció públicamente y afirmó: “Hemos logrado demostrar nuestra inocencia en lo penal y disciplinario”.

Pese a la sanción, Alex
Pese a la sanción, Alex Flórez anunció la conclusión de los procesos en su contra y su compromiso con el periodo legislativo - crédito @AlexFlórezH/X

Sostuvo que el Consejo de Estado “emitió un pronunciamiento en cuanto a los requisitos formales de un acto de la Procuraduría que ya había sido revocado. Por lo tanto, dicho acto queda sin efectos y no existe sanción disciplinaria”.

Añadió que, en igual sentido, “la Corte Suprema de Justicia archivó y decretó mi inocencia en el proceso en el que se me investigó por los hechos ocurridos en Cartagena el 2 de septiembre de 2022”. Concluyó: “Se dan por concluidos ambos procesos y asumimos el nuevo compromiso de mi periodo como Senador con absoluta responsabilidad con el proyecto del cambio”.

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