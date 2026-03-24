“Se vienen las horas más oscuras”: De la Espriella denuncia “guerra sucia” y ataques en campaña presidencial

Abelardo de la Espriella - Elecciones presidenciales Colombia - 2026 | crédito Lina Gasca/Colprensa

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella afirmó que su campaña enfrenta una “guerra sucia” y una serie de ataques provenientes de distintos sectores políticos, según información obtenida por Revista Semana. El pronunciamiento lo hizo en un mensaje dirigido a sus seguidores.

El aspirante aseguró que el escenario electoral se ha intensificado con descalificaciones y cuestionamientos a su candidatura desde hace más de un año, según información obtenida por Revista Semana. En ese contexto, advirtió sobre una etapa decisiva en la contienda.

De la Espriella también pidió a sus simpatizantes mantenerse firmes, con disciplina y valentía frente a lo que calificó como una campaña difícil en el tramo final hacia las elecciones, reiterando que continuará en su objetivo de llegar a la Casa de Nariño.

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Denuncias de ataques y “guerra sucia”

El candidato del movimiento Defensores por la Patria afirmó que desde el inicio de su campaña ha sido objeto de críticas y descalificaciones. “Hoy les hablo con el corazón en la mano y la cabeza fría para enfrentar esta batalla final, porque atención a esto: se vienen las horas más oscuras”, expresó, citado por Revista Semana.

Según explicó, las críticas han evolucionado con el crecimiento de su aspiración política. “Los analistas del poder de siempre decían en julio del año pasado que mi candidatura era una payasada; después, en agosto, cuando vieron el fenómeno digital, decían que eran bodegas”, afirmó, citado por Revista Semana, al referirse a la percepción de su campaña.

El aspirante aseguró que, con el paso del tiempo, los cuestionamientos se han intensificado a medida que su candidatura ha ganado visibilidad. En ese sentido, sostuvo que distintos sectores se han agrupado para atacarlo.

“Hoy les hablo con el corazón en la mano y la cabeza fría para enfrentar esta batalla final, porque, atención a esto, se vienen las horas más oscuras”, reiteró, citado por ese medio de comunicación, al insistir en su mensaje.

Críticas al establecimiento y advertencias

De la Espriella también cuestionó a lo que denominó el “establecimiento”, señalando que estos sectores buscan mantener sus privilegios políticos. Según su postura, estas dinámicas se reflejan en alianzas y estrategias que, a su juicio, buscan frenar su crecimiento electoral.

“Esa es la guerra psicológica que han usado los de siempre todo el tiempo en el pasado”, afirmó, citado por Revista Semana, al referirse a lo que considera tácticas de desinformación y manipulación en su contra.

El candidato sostuvo que estas acciones incluyen desde ataques personales hasta cuestionamientos sobre su desempeño en encuestas y escenarios políticos. Además, mencionó supuestos intentos de influir en la percepción pública sobre su candidatura.

Mensaje a sus seguidores y panorama electoral

En medio de este escenario, De la Espriella envió un mensaje directo a sus seguidores, invitándolos a no caer en lo que calificó como estrategias de manipulación. “En esta campaña no podemos caer en esa trampa psicológica”, señaló, citado por Revista Semana.

Asimismo, el aspirante destacó la importancia de mantener la unidad dentro de su movimiento político. En su mensaje, insistió en que la campaña continuará avanzando pese a las dificultades.

El candidato también advirtió que la etapa final del proceso electoral será compleja. “La campaña que viene será muy dura, muy difícil”, afirmó, citado por ese medio de comunicación, al anticipar un aumento en la confrontación política.

Además, planteó que el objetivo de su campaña no es solo obtener la victoria electoral, sino consolidar un proyecto político que enfrente a sectores que, según su visión, han dominado el poder durante años.

En el contexto actual, la contienda presidencial avanza en medio de un ambiente de alta tensión, donde las declaraciones cruzadas y las denuncias de ataques han marcado el debate público entre los distintos candidatos.

El pronunciamiento de De la Espriella se suma a otros episodios recientes que evidencian el nivel de confrontación política en el país, en una campaña caracterizada por la intensidad del discurso y la disputa por el electorado en la recta final hacia las elecciones.