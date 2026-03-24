Colombia

Pirry reveló cómo se preparó para entrevistar al asesino serial Luis Alfredo Garavito: “Tres días con un perfilador del FBI”

El periodista relató cómo fue su encuentro con uno de los criminales más notorios de Colombia y la extensa entrevista de casi cinco horas en la que obtuvo confesiones directas sobre varios de sus delitos

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Pirry reveló detalles de su
Pirry reveló detalles de su preparación para la entrevista que le hizo al asesino Luis Alfredo Garavito - crédito montaje @pirryoficial/ Instagram - Colprensa

El 11 de junio de 2006, el periodista Guillermo Prieto, conocido como Pirry, protagonizó uno de los momentos más impactantes de la televisión colombiana al entrevistar a Luis Alfredo Garavito, responsable de la muerte y abuso de decenas de niños en Colombia.

Para llegar a ese encuentro, Pirry y su equipo debieron sortear múltiples obstáculos: negociaron con el abogado del recluso y las autoridades penitenciarias, y diseñaron una estrategia junto a perfiladores del FBI, psiquiatras e investigadores que habían trabajado en el caso, reveló en una reciente entrevista para La Kalle.

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El periodista relató a la emisora que la entrevista con Luis Alfredo Garavito, apodado “La Bestia”, exigió una preparación minuciosa ante el perfil manipulador y los antecedentes del entrevistado.

Pirry viajó a Miami, Estados Unidos, para capacitarse de forma especializada antes del encuentro, ya que, en ese momento, Garavito sostenía que “Dios había cambiado su vida y lo había perdonado”. Según Pirry, el objetivo principal de la entrevista era confrontar y desenmascarar ese discurso.

Para concretar la entrevista con
Para concretar la entrevista con Garavito, Pirry y su equipo negociaron con abogados y autoridades, y desarrollaron una estrategia junto a perfiladores del FBI e investigadores - crédito @pirryoficial/Instagram

“Para esa entrevista yo fui a Miami 3 días con un perfilador del FBI, ellos se inventaron la perfilación criminal en los años 50... Luego con un grupo de perfiladores del CTI aquí (en Colombia), hice un curso de una semana”, reveló Pirry en La Kalle.

El periodista aseguró que la entrevista con Garavito llevó una investigación de fondo por el perfil que tenía el asesino. “La gente a veces no sabe qué hay detrás de una investigación. No era sentarse a preguntarle por que había matado a esos niños, esto se trataba de tejer una red donde él, por su megalomanía y por parecerse a estas personas superiores y tener justificaciones para todo, lo que es básicamente un psicópata, es una persona que carece de conciencia”, detalló.

Según relató en La Kalle, se trató de una entrevista de más de 5 horas en la que, en palabras de Pirry, se intentó que cayera en sus propias palabras. “Una conversación de 5 horas hasta que cayera por su propia evidencia, porque mucha gente ya lo estaba apoyando desde una iglesia cristiana y todo, y decía que: ‘él era la prueba de que Dios todo lo perdonaba’, entonces la entrevista era para dejar en evidencia esto”, recordó Pirry.

Pirry reveló que su entrevista
Pirry reveló que su entrevista sirvió para que Garavito perdiera el apoyo de una comunidad cristiana - crédito captura de pantalla La Kalle / YouTube

Entre 1992 y 1999, Garavito abusó y asesinó a por lo menos 189 niños, aunque se estima que el número real de víctimas podría superar los 200.

Sus crímenes conmocionaron a la sociedad colombiana por la brutalidad y la premeditación con la que actuaba, utilizando diferentes disfraces y estrategias para ganarse la confianza de menores en situación vulnerable. Tras su captura en 1999, Garavito confesó sus delitos y condujo a las autoridades hasta varias fosas comunes donde reposaban los cuerpos de sus víctimas, lo que permitió esclarecer muchos de los casos abiertos en ese momento.

Condenado a más de 1.800 años de prisión, Garavito pasó sus últimos años recluido en la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar. Allí permaneció la mayor parte del tiempo en aislamiento, debido al rechazo y a la hostilidad del resto de la población carcelaria. El impacto social de sus crímenes y la magnitud de sus confesiones lo mantuvieron alejado de los demás reclusos, bajo estrictas medidas de seguridad. Durante su estadía en prisión, solicitó en varias ocasiones beneficios judiciales por buena conducta, pero la gravedad de sus delitos y la presión de la opinión pública impidieron que pudiera acceder a una reducción de su condena.

En los últimos años, Garavito
En los últimos años, Garavito sufrió un deterioro de salud por cáncer y murió el 12 de octubre de 2023 en una clínica de Valledupar - crédito Policía Colombia

En los últimos años, Garavito enfrentó un deterioro progresivo de su salud. Fue diagnosticado con cáncer, incluida leucemia y cáncer de ojo, lo que lo llevó a pasar largos periodos en la enfermería de la prisión. Finalmente, el 12 de octubre de 2023, Garavito murió en la clínica Nueva Santo Tomás de Valledupar, donde había sido trasladado ante el agravamiento de su estado de salud.

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