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Selección Colombia: campeón de Copa América pide que no se ejerza presión sobre el equipo actual antes del Mundial 2026

Los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a Uzbekistán, República del Congo y Portugal en la fase de grupos de la máxima cita orbital

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Orozco afirmó que no hay que dejarse llevar solamente de lo visto ante Croacia y Francia - crédito Diego Suárez/Infobae

La selección Colombia atraviesa un momento de análisis y debate a pocos meses del Mundial de 2026. Aunque el equipo dirigido por Néstor Lorenzo logró consolidar una base competitiva que ilusionó al país tras el subcampeonato de la Copa América, en las últimas presentaciones también aparecieron cuestionamientos alrededor del funcionamiento colectivo y del nivel mostrado frente a selecciones de primer orden mundial.

En medio de esa discusión, Andrés Orozco, campeón de la Copa América 2001 con la Tricolor y actual director técnico, entregó a Infobae su concepto sobre el presente táctico del combinado nacional y llamó a tener una mirada más realista frente a las aspiraciones de Colombia en la próxima Copa del Mundo.

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Orozco estuvo 18 años vinculado a Envigado F.C., lo dirigió en la primera división - crédito Diego Suárez/Infobae

El exfutbolista aseguró que la selección cuenta con una base sólida y con jugadores de buen nivel internacional, aunque considera que todavía existe una diferencia importante respecto a las grandes potencias del fútbol mundial.

Tenemos una gran selección”, afirmó. Sin embargo, explicó que actualmente no considera a Colombia como una de las favoritas para pelear el título del Mundial, principalmente por la diferencia estructural que existe frente a otras selecciones europeas.

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El ex director técnico afirmó que hay que tener todo en cuenta para hacer una convocatoria - crédito Diego Suárez/Infobae

No somos favoritos, pero lo digo más viendo las otras selecciones. Francia, España, Inglaterra o Alemania tienen jugadores actuando en las principales ligas del mundo y hasta sus suplentes son figuras en esos campeonatos”, comentó.

Las declaraciones del entrenador llegan en un momento donde parte de la opinión pública ha mostrado preocupación por el rendimiento colectivo del equipo. Después del gran nivel exhibido en la pasada Copa América, Colombia dejó dudas en algunos amistosos recientes y frente a rivales de alta exigencia como Francia y Croacia.

No basarse en los partidos ante Croacia y Francia

Aun así, Orozco pidió no sacar conclusiones apresuradas a partir de esos encuentros y defendió el trabajo realizado por Lorenzo desde que asumió el cargo. “No me baso solamente en lo que pasó contra Francia o Croacia. Tenemos una selección buena y muchos jugadores atraviesan una actualidad importante”, señaló.

Desde el punto de vista táctico, el exjugador destacó especialmente la estabilidad que el técnico argentino ha logrado construir en el grupo durante el proceso eliminatorio. Para él, uno de los grandes méritos del cuerpo técnico ha sido consolidar una idea de juego reconocible y mantener una base estable de futbolistas.

Precisamente, Orozco explicó que uno de los factores más importantes dentro de una selección es la continuidad del grupo y las dinámicas que se construyen convocatoria tras convocatoria.

“El cuerpo técnico no solamente evalúa el momento del jugador. También analiza cómo encaja dentro del grupo y la convivencia que se ha creado durante todo este proceso”, afirmó.

En ese sentido, el entrenador considera que el aspecto táctico no puede separarse del componente humano y emocional dentro de un equipo nacional. Según explicó, el comportamiento fuera del campo termina teniendo impacto directo en el funcionamiento futbolístico.

El equipo en cancha muchas veces es el reflejo de cómo se comporta el grupo en el camerino o en la concentración”, comentó.

Colombia llega al Mundial con una mezcla de experiencia y renovación. Jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz se mantienen como pilares importantes, mientras otros nombres jóvenes han empezado a ganar espacio dentro de la estructura de Lorenzo.

Para Orozco, esa combinación le permite al equipo colombiano competir de buena manera a nivel internacional, aunque insistió en que no se debe caer en presiones exageradas ni exigirle a la selección obligaciones que hoy, según él, corresponden a otras potencias.

No hay que ejercer una presión desmedida sobre una selección que nos ha representado muy bien durante todos estos años”, expresó.

El exfutbolista también destacó que Colombia ha logrado construir un grupo competitivo pese a no contar con la profundidad de nómina que sí poseen selecciones europeas tradicionales. “La realidad es que otras selecciones están mejor conformadas y tienen jugadores top en muchas ligas del mundo”, sostuvo.

A pesar de ello, Orozco considera que la “Tricolor” tiene herramientas para competir y hacer un buen papel en la Copa del Mundo. Desde su visión, el principal objetivo debe ser consolidar el funcionamiento colectivo y aprovechar el buen momento individual de varios futbolistas.

Tenemos jugadores que seguramente nos van a representar bien y ojalá puedan llevarnos lo más lejos posible”, afirmó.

Andrés Orozco dio su concepto táctico de la actual selección Colombia - crédito FCF
Andrés Orozco dio su concepto táctico de la actual selección Colombia - crédito FCF

Los próximos partidos de la selección Colombia son:

Amistosos

  • Colombia vs. Costa Rica 1 de junio – 6:00 p. m.
  • Colombia vs. Jordania 7 de junio – 6:00 p. m.

Copa Mundial de Fútbol – Grupo K

  • Uzbekistán vs. Colombia 17 de junio – 9:00 p. m.
  • Colombia vs. RD Congo 23 de junio – 9:00 p. m.
  • Colombia vs. Portugal 27 de junio – 6:30 p. m.

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