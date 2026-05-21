Colombia

Bloqueos en la carrera Séptima de Bogotá generan congestión y caos en TransMilenio por manifestaciones

Una intervención de encapuchados en la zona central de Bogotá provocó la suspensión temporal del ingreso de pasajeros y fomentó el ingreso sin pago, lo que desencadenó retrasos en el servicio

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La Secretaría de Movilidad reporta congestión significativa y desvíos obligatorios en ambos sentidos de la carrera 7 por las marchas en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad
La Secretaría de Movilidad reporta congestión significativa y desvíos obligatorios en ambos sentidos de la carrera 7 por las marchas en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

Una serie de manifestaciones se registran en diferentes puntos de Bogotá en la tarde del jueves 21 de mayo, generando afectaciones viales significativas en el corredor de la carrera Séptima y en el sistema Transmilenio. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, las marchas han provocado congestión y bloqueos en ambos sentidos de la vía, obligando a los conductores y usuarios a buscar rutas alternas.

Puntos de concentración y afectaciones

Los reportes oficiales indican que los manifestantes avanzan por la carrera 7 con calle 49, generando afectaciones en ambos sentidos. Además, se presentan bloqueos y pasos intermitentes en:

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  • Carrera 7 con calle 65 (Norte-Sur, avanzando)
  • Carrera 7 con calle 50 (ambos sentidos, avanzando)
  • Carrera 7 con calle 45 (ambos sentidos, avanzando)
  • Carrera 7 con calle 41 (Sur-Norte, bloqueo)
  • Carrera 7 con calle 29 (Sur-Norte, avanzando)
Las marchas en Bogotá generan bloqueos intermitentes en puntos estratégicos como la calle 65, calle 50 y calle 41 sobre la carrera Séptima - crédito Secretaría de Movilidad
Las marchas en Bogotá generan bloqueos intermitentes en puntos estratégicos como la calle 65, calle 50 y calle 41 sobre la carrera Séptima - crédito Secretaría de Movilidad

La Secretaría de Movilidad recomendó utilizar la calle 39A como ruta alterna para evitar la zona afectada. También se sugiere tomar la avenida Circunvalar, la calle 26 y la NQS como vías alternas para quienes transitan por el sector.

Incidentes en el sistema Transmilenio

En redes sociales circula un video que muestra a un grupo de encapuchados impidiendo el acceso de usuarios y provocando evasiones en el pago del pasaje en la estación Museo del Oro de Transmilenio, ubicada en el centro de la ciudad. Según las imágenes, los manifestantes cerraron el ingreso y están promoviendo el no pago del servicio, lo que ha generado caos y demoras para los usuarios del sistema.

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Videos muestran a manifestantes promoviendo la evasión del pago en TransMilenio, lo que incrementa el desorden y las demoras para los pasajeros - crédito X

Las autoridades de movilidad y seguridad monitorean la situación y hacen un llamado a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos, mantenerse informados a través de los canales oficiales y acatar las recomendaciones para evitar contratiempos.

En desarrollo...

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