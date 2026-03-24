Menor fue apuñalado en un ojo durante el robo de una gorra en Soacha: permanece en coma y con el arma blanca aún incrustada

Los familiares del adolescente señalan que la salud del paciente se agrava sin intervención médica especializada, mientras la entidad Servisalud no concreta el traslado necesario para su atención en un centro de mayor complejidad - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Un menor de edad fue atacado con arma blanca durante un asalto en Soacha, Cundinamarca, tras regresar a casa desde un centro comercial en la noche del 23 de marzo.

El adolescente de 14 años permanece en estado crítico en el Hospital Cardiovascular por una puñalada en el rostro, sin atención especializada por falta de especialistas y demoras administrativas de la entidad prestadora de salud Servisalud, dependiente del régimen especial docente, según informó Blu Radio.

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Permanece en coma inducido, intubado y a la espera de un traslado urgente a un hospital de Bogotá intubado, hasta recibir la mencionada atención médica.

La preocupación de la familia crece porque el adolescente lleva horas en la clínica sin acceso al procedimiento necesario. “Acá no hay especialistas, no hay nada... toca esperar que ellos respondan el correo. Imagínese un correo con un menor de edad y acá no dejan entrar a un familiar ahí”, expresó el padre a Blu Radio.

El joven continúa en coma inducido y necesita ser trasladado de manera urgente a un hospital de mayor complejidad en Bogotá, "ya es como para ser vital, me imagino, para estabilizarlo mientras a ver qué, porque acá no hay, no están los especialistas necesarios”, afirmó el padre de la víctima.

Su familia denuncia que la ausencia de especialistas y obstáculos administrativos de la entidad prestadora de salud Servisalud han impedido el procedimiento necesario para su recuperación, indicó Blu Radio.

Imagen de referencia, La agresión se produjo cuando un grupo de menores de edad quisieron robarle una gorra a la víctima - crédito Subastas.catawiki.es/

La familia detalló que, aunque el menor tiene más de seis horas internado, el sistema de salud no ha agilizado la cirugía ni el traslado a Bogotá.

El padre agregó: “Eso es... y que, que por ser régimen especial del gobierno, como mi esposa es docente, que no, que toca esperar a ellos, que nos comuniquemos con la entidad prestadora de salud, a la entidad un día festivo, que dónde le van a contestar a uno en una entidad”.

“Estaba con los amiguitos en el centro comercial y ya venían pa’ acá pa’ la casa... le quitaron la gorra... no se la quitó y le fue a quitar el celular y él no se quiso dejar y le mandó una puñalada”, relató el padre de la víctima en entrevista con Blu Radio.

Según explicó, los agresores serían adolescentes de entre 14 y 15 años, y dejaron al menor gravemente herido, con la hoja del cuchillo incrustada entre el ojo derecho y la nariz.

Familiares y comunidad han solicitado el apoyo de las autoridades policiales de Soacha y Bogotá, reclamando celeridad en la identificación y detención de los responsables.

Por el momento, la investigación sigue abierta. Agentes de la Policía Nacional recorrieron conjuntos residenciales cercanos y revisan cámaras de seguridad en busca de los sospechosos, quienes también serían menores y, según versiones iniciales, residen en el sector.

La bailarina Luz Ángela Peña fue atacada y asaltada cerca de su casa en Bogotá

Una joven bailarina universitaria fue atacada con arma blanca por dos asaltantes a solo unos metros de su casa en el sur de Bogotá, hecho que no solo puso en riesgo su vida sino que también la privó de los recursos necesarios para representar a Colombia en una gira artística internacional, según relató Luz Ángela Peña.

El robo forzó la suspensión del viaje internacional de Luz Ángela Peña, quien representaría a Colombia como bailarina en El Salvador - crédito Captura video/Noticias Caracol/CityTV

Las graves heridas y la pérdida total de sus ahorros personales y familiares obstaculizan ahora su participación en el evento en El Salvador, para el cual había sido seleccionada.

El asalto ocurrió en el barrio Israelitas de Bogotá en marzo de 2026, cuando Luz Ángela Peña —estudiante de Ingeniería Topográfica en la Universidad Distrital y bailarina profesional— fue emboscada por dos hombres en motocicleta apenas unos metros antes de llegar a su hogar.

Los atacantes la sometieron con cuchillo y lograron arrebatarle una maleta donde llevaba el dinero ahorrado, producto de meses de trabajo conjunto con su madre, quien también resultó afectada por la repercusión familiar del hecho.

El impacto físico quedó detallado al medio City TV, donde Peña describió cómo recibió tres puñaladas en las piernas y una en las manos.

Según declaró: “Yo ya estaba llegando a mi hogar cuando veo que se me acercan esos muchachos y hay muchas cosas que yo no recuerdo, porque digamos viendo los videos es como impactante para mí porque en mi mente era diferente”. Los médicos le indicaron hospitalización inmediata y restricciones de movilidad prolongadas debido a la gravedad de las lesiones.

Un violento asalto a una bailarina universitaria en Usme refleja el aumento de la inseguridad en Bogotá - crédito captura de pantalla/Noticias Caracol

La maleta contenía, según la propia víctima para Infobae, parte del dinero producto de préstamos y de la venta de obleas por ella y su madre, destinado específicamente a costear la estadía, transporte y alimentación durante la gira por El Salvador. Peña lamentó: “Ahí tenía la parte de un dinero que me habían prestado para ir a la gira... ahora solo queda la frustración”.