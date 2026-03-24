“Más de 2.000 trabajadores han visto afectados sus derechos”: Cerro Matoso reporta millonarias pérdidas por paro minero

La minera colombiana Cerro Matoso se encuentra ubicada en el departamento colombiano de Córdoba | Crédito Colprensa

La empresa Cerro Matoso reportó pérdidas superiores a 1,7 millones de dólares debido a los bloqueos derivados del paro minero en Córdoba, que ya completa varios días afectando su operación, según información obtenida por Blu Radio. La situación impacta la producción y la logística.

La compañía advirtió que la crisis ha generado acumulación de níquel, suspensión de contratos y dificultades en el relevo de trabajadores dentro de la planta, según información obtenida por Blu Radio. También alertó sobre riesgos en procesos industriales críticos.

El paro ha afectado a miles de trabajadores y a toda la cadena de valor vinculada a la operación, en medio de restricciones en transporte y suministro de insumos esenciales, lo que agrava el panorama económico en la región.

FOTO DE ARCHIVO-Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y otro de cinco dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá, Colombia. 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González

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Impacto económico y productivo

La operación de Cerro Matoso enfrenta una situación crítica tras ocho días de bloqueos en la vía que conecta Montelíbano y Puerto Libertador. Esta interrupción ha generado un impacto directo en la producción y en el transporte de ferroníquel.

Según la empresa, las pérdidas económicas continúan en aumento. “Las pérdidas económicas ya son significativas y continúan en aumento”, indicó la compañía, citado por Blu Radio, al referirse a la afectación acumulada.

De acuerdo con el balance entregado, se han perdido más de 120 toneladas de níquel en producción, lo que representa cerca de 1,7 millones de dólares. Esta situación está directamente relacionada con la interrupción en la operación normal y las restricciones en el suministro de insumos.

FOTO DE ARCHIVO-Un trabajador posa con un puñado de mineral de níquel en la fábrica de extracción de níquel | REUTERS/Yusuf Ahmad/

Además, la empresa reportó que cerca de 50 contratos han sido suspendidos parcial o totalmente, lo que refleja el impacto en la cadena productiva y en las relaciones comerciales.

Bloqueos y afectación laboral

Uno de los aspectos más críticos señalados por la compañía es la afectación a los trabajadores. “Más de 2.000 trabajadores han visto afectados sus derechos al trabajo y a la libre movilidad”, indicó Cerro Matoso, citado por Blu Radio, al describir la situación laboral.

Asimismo, cerca de 400 empleados permanecen en la planta sin posibilidad de relevo en sus turnos, lo que incrementa la presión operativa y los riesgos asociados a jornadas extendidas.

La empresa también alertó sobre las dificultades en el transporte de materiales. Actualmente, la salida de ferroníquel hacia Cartagena permanece suspendida, con al menos 13 camiones diarios que dejan de despacharse, equivalentes a más de 440 toneladas por día.

Imagen de archivo de un trabajador mostrando mineral de níquel en una fundición de ferroníquel | REUTERS/Yusuf Ahmad/Archivo

En paralelo, el ingreso de insumos esenciales se encuentra restringido, lo que afecta procesos que requieren operación continua. Cada día, cerca de 20 camiones de mineral dejan de ingresar al sistema productivo, profundizando la afectación.

Riesgos operativos y llamado urgente

Cerro Matoso explicó que su operación funciona bajo un modelo continuo las 24 horas, lo que hace que cualquier interrupción prolongada incremente los riesgos, especialmente en procesos como el funcionamiento de hornos industriales.

La compañía señaló que el bloqueo no solo impacta su operación, sino a toda la cadena de valor. “Cerro Matoso y su personal... están siendo gravemente afectados por una situación externa que hoy vulnera derechos fundamentales”, indicó, citado por Blu Radio.

Aunque la empresa afirmó respetar el derecho a la protesta pacífica, advirtió que las condiciones actuales están afectando a terceros ajenos a las manifestaciones, incluyendo trabajadores, contratistas y comunidades.

En ese contexto, la compañía hizo un llamado urgente a las autoridades para que intervengan. “Hacemos un llamado urgente a las autoridades... para que actúen de manera inmediata y efectiva para restablecer la movilidad en la zona”, expresó, citado por ese medio de comunicación.

La continuidad del paro minero mantiene en alerta a distintos sectores económicos, que advierten sobre el impacto creciente en la producción, el empleo y la estabilidad de una operación considerada estratégica para la región y el país.

En medio de este escenario, la prolongación de los bloqueos podría generar consecuencias más profundas si no se logra una solución en el corto plazo, especialmente en lo relacionado con la cadena logística y el sostenimiento de la actividad industrial en Córdoba.