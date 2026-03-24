Colombia

La población de Puerto Leguízamo se convirtió en protagonista tras el accidente de la Fuerza Aérea: “Héroes sin uniforme”

Desde el Ejército Nacional hasta el presidente Gustavo Petro, todos reconocieron y aplaudieron el valor de la comunidad, que actuó mientras la aeronave, con soldados en su interior, estaba en riesgo

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Puerto Leguízamo se convierte en ejemplo de cooperación y compromiso ciudadano frente al accidente aéreo en Putumayo - crédito @SARGENTOCHALA/X

La mañana del lunes 23 de marzo, un accidente aéreo dejó al país en estado de conmoción, pues un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que transportaba principalmente personal militar, sufrió un siniestro en esta región, lo que provocó alarma y preocupación por los ocupantes de la aeronave.

En medio del caos y la desesperación, la ciudadanía de Puerto Leguízamo se convirtió en protagonista de los hechos. Con agua, mantas y sus propias manos, muchas personas lograron rescatar a soldados atrapados entre las llamas y los escombros tras el choque; la acción espontánea de los habitantes no pasó desapercibida.

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El sargento retirado Alexander Chala Sáenz compartió un mensaje en su cuenta en la red social X, en el que expresó su reconocimiento hacia quienes intervinieron: “Héroes sin uniforme: La lección de dignidad de Puerto Leguízamo”.

La Fuerza Aérea Colombiana confirmó
La Fuerza Aérea Colombiana confirmó que el Hércules C-130 sufrió un accidente tras despegar de Puerto Leguízamo; la comunidad ayudó a salvar soldados - crédito @SARGENTOCHALA - @MinMedio/X

Aplauden y se ‘sacan el sombrero’ ante los ciudadanos que apoyaron el rescate de los soldados

Según Chala, la intervención de los habitantes fue “una manifestación de humanidad en medio del desastre. Ver al ciudadano común socorrer al militar demuestra que el tejido social puede sostener la esperanza cuando las circunstancias se tornan adversas”.

Las palabras del exuniformado destacan que el valor y la cooperación de la población constituyen un ejemplo que trasciende las fronteras del Putumayo.

“Estos héroes sin uniforme no esperaron directrices ni validaciones ideológicas. Alejados de la estéril confrontación política que suele instrumentalizar la tragedia, la comunidad se lanzó al rescate impulsada por una ética superior y el dolor del impacto, las falsas retóricas se desvanecieron para dar paso a la única verdad que importa en el territorio: la solidaridad incondicional”, escribió el sargento (r).

Ciudadanos de Puerto Leguízamo rescataron
Ciudadanos de Puerto Leguízamo rescataron soldados atrapados entre escombros y llamas, lo que fue aplaudido por el sargento (r) Alexander Chala Sáenz - crédito @SARGENTOCHALA/X

El Ejército Nacional también reconoció la labor de la comunidad mediante un mensaje en la misma plataforma digital: “Su solidaridad, valentía y sentido humano hicieron la diferencia. Gracias Puerto Leguízamo, a ustedes, nuestro respeto y gratitud infinita”.

La publicación incluía una imagen que retrata la acción de los ciudadanos en el momento del rescate, con la que reforzaron la magnitud del gesto colectivo.

El Ejército Nacional publicó un
El Ejército Nacional publicó un mensaje de gratitud hacia la población tras el accidente del avión de la FAC- crédito @COL_EJERCITO/X

Por su parte, el presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales imágenes de la ciudadanía ayudando tras el accidente y enfatizó la importancia de la colaboración desinteresada: “¡Así es! La ayuda, la solidaridad, no importan las diferencias, ni la región, ni el color de tu piel, así es que se salva a la especie humana. Ayuda es el sentido más profundo de la humanidad”.

Aunque su post tuvo un matiz político, lo cierto es que, en este tipo de situaciones, siempre son los ciudadanos quienes destacan, ya que participan activamente en los rescates, brindan ayuda y colaboran, especialmente cuando se trata de un accidente donde resulta inevitable salvar vidas.

El presidente Gustavo Petro destacó
El presidente Gustavo Petro destacó que la solidaridad no depende de diferencias políticas o regionales - crédito @petrogustavo/X

Los testimonios de quienes participaron en las labores de rescate coinciden en resaltar que la prioridad fue salvar vidas. La rapidez con la que los ciudadanos reaccionaron permitió que muchos soldados recibieran atención inmediata, evitando que la tragedia fuera aún mayor.

Este episodio evidencia cómo el compromiso de los habitantes de Puerto Leguízamo se convierte en ejemplo para el país. La acción de rescatar, cuidar y acompañar a quienes se encontraban en peligro muestra que la cooperación y el apoyo mutuo constituyen el verdadero pilar de la comunidad.

Por el momento, no se cuenta con un registro oficial del número exacto de los 128 ocupantes del avión de la Fuerza Aérea. Según declaró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el accidente no fue resultado de una acción de grupos armados ilegales.

El funcionario también indicó que la aeronave se encontraba en condiciones adecuadas para su operación y que su ruta era desde Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, en Putumayo, aunque su destino final era Bogotá; el siniestro ocurrió a pocos metros después del despegue.

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