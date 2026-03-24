Qué pasará con el precio del dólar en el 2026: esto es lo que proyecta Fedesarrollo

La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo pronostica que el dólar en Colombia se mantendrá por debajo de los $4.000 durante todo 2024 - crédito Colprensa

El dólar en Colombia permanecería por debajo de los $4.000 durante todo el año, según el último pronóstico de la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, que identificó la estabilidad cambiaria como una tendencia sostenida, a pesar de presiones internacionales y del escenario político nacional.

La encuesta recopiló que, en febrero de 2026, la tasa de cambio del dólar cerró en $3.746, siendo este mismo valor el máximo alcanzado en el mes, y registró un valor mínimo el 4 de febrero de $3.662.

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Este resultado fue $76 superior al nivel anticipado por los participantes de la encuesta, cuyo pronóstico para febrero era de $3.670, informó Fedesarrollo.

El debilitamiento del dólar frente al peso colombiano se atribuye, de acuerdo con los últimos reportes de mercado citados por Fedesarrollo, a la incertidumbre derivada de la política monetaria impulsada por la Reserva Federal de Estados Unidos (FED).

La tasa de cambio del dólar cerró febrero en $3.746 en Colombia, superando por $76 la expectativa de los analistas según Fedesarrollo - crédito Luisa González/Reuters

Adicionalmente, la evolución del conflicto en Irán y el nivel de temor entre inversionistas externos podrían presionar al alza la divisa, incentivando el refugio en monedas consideradas más fuertes.

Sin embargo, estos factores no han sido suficientes para revertir la tendencia de estabilidad proyectada para el peso colombiano.

La expectativa sobre la divisa estadounidense incluye también elementos locales. Entre ellos, se destaca la celebración de elecciones presidenciales y la incertidumbre sobre la continuidad o el reemplazo del actual gobierno de izquierda en la Casa de Nariño.

Para marzo de 2026, los analistas consultados por Fedesarrollo estiman que el precio del dólar oscilará entre $3.700 y $3.750, con una mediana centrada en $3.730. Este parámetro sugiere la expectativa de un entorno cambiario controlado y sin sobresaltos relevantes en los próximos dos años.

En cuanto a la proyección para diciembre de 2026, el consenso de mercado apunta a una tasa de $3.800, una cifra prácticamente inalterada respecto al pronóstico registrado en la medición previa de la encuesta.

En resumen, la proyección integral del dólar en Colombia responde tanto a factores internacionales como domésticos, pero la percepción predominante entre los analistas es de una estabilidad sostenida por debajo del umbral de los $4.000, tanto en el horizonte de 2024 como en los próximos dos años, según la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo.

El precio del dólar en Colombia se impulsa por incrementos en el Brent y crisis en Irán

El mercado cambiario en Colombia registra un nuevo repunte del dólar debido a las tensiones en Medio Oriente y el alza del petróleo - crédito Colprensa

El mercado cambiario colombiano experimentó un nuevo repunte el martes 24 de marzo con la apertura del dólar en Colombia a $3.725, en un escenario marcado por la escalada de tensiones en Medio Oriente y el consiguiente incremento en los precios del petróleo.

El alza en la cotización de la divisa estadounidense refleja el nerviosismo de los operadores ante la continuidad de los ataques y el posible impacto sobre el abastecimiento de energía, sumado a la posibilidad de que los próximos días definan un rumbo definitivo para los mercados, según la información publicada por Valora Analitik.

En el último tramo de la jornada, el barril de Brent con vencimiento en mayo superó los US$101, un incremento del 1,2%, tras el reporte de nuevas ofensivas en la región que han comprometen infraestructuras clave de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).

El Estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, un cuello de botella estratégico por donde transita cerca del 20% del crudo global, lo que ha elevado el nivel de alerta en las economías asiáticas, altamente dependientes de estas importaciones.

De acuerdo con explicaciones de Credicorp Capital, la ruptura del soporte de $3.712 podría prolongar la tendencia alcista del dólar en Colombia, con un escenario donde la tasa de cambio se proyecta hasta los $3.780.

La firma advirtió que este movimiento sigue condicionado por el desarrollo de la crisis en Irán, así como por la noticia de la investigación abierta en Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro, afectando la percepción de riesgo país y la volatilidad cambiaria, según publicó Valora Analitik.

Los analistas internacionales también destacaron que el índice DXY, que mide la fortaleza global del dólar frente a una cesta de monedas, se mantiene estable dentro de un rango técnico de 98,50 a 100,40 puntos.

Las expectativas sobre el futuro de la tasa de cambio en Colombia dependen del flujo de divisas por el petróleo y la aversión al riesgo global - crédito Luisa González/Reuters

Este comportamiento sugiere que los inversionistas evalúan la información fragmentada antes de definir una tendencia clara, mientras la atención está puesta en la evolución de la infraestructura petrolera de Arabia Saudita y el desenlace de las hostilidades en la región.

A pesar de que la administración del presidente Donald Trump declaró que las negociaciones con Irán avanzan y ha ofrecido un plazo de cinco días para la reapertura del Estrecho de Ormuz, las autoridades iraníes rechazan cualquier acuerdo por el momento y exigen una compensación total antes de considerar un cese al fuego.

La reciente ofensiva incluyó impactos confirmados en Tel Aviv procedentes de Irán, así como ataques con drones sobre Kuwait y Arabia Saudita, lo cual genera incertidumbre entre operadores de materias primas e incrementa las probabilidades de más presiones alcistas sobre el dólar en mercados emergentes como Colombia.

Esta semana es clave para determinar si el peso colombiano podrá beneficiarse del flujo de divisas generado por el alza del petróleo o si la aversión al riesgo global terminará llevando la tasa de cambio hasta los $3.750 o incluso más, ante la expectativa de nuevos acontecimientos en el frente geopolítico y posibles definiciones sobre la infraestructura energética de la región.