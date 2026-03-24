Esta es la millonada que tendría que gastar para completar el álbum oficial del Mundial 2026: alcanzaría para el mercado de dos meses

El precio de llenar el álbum Panini del Mundial 2026 en Colombia supera el millón de pesos, igualando el costo promedio de un mes de arriendo urbano - crédito Leonhard Foeger/Reuters

El precio de llenar el álbum Panini del Mundial 2026 en Colombia alcanzó niveles inéditos, reflejando cómo la fiebre futbolística se traduce en crecientes presiones económicas para los hogares.

La suma necesaria para completar la colección bordea el millón de pesos, monto que iguala o supera el costo del arriendo en algunas ciudades o el precio del mercado para de un mes.

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Este incremento no solo responde a la inflación local, sino al impacto de licencias oficiales cada vez más costosas, la ampliación del mercado de coleccionistas adultos y una demanda global que empuja los precios al alza.

El crecimiento de los precios supera por amplio margen la inflación registrada en el periodo más reciente. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la inflación acumulada en Colombia desde 2018 se sitúa en torno al 40%.

La marca italiana ofrece desde marzo la posibilidad de adquirir anticipadamente la edición histórica, consolidando la costumbre de intercambio y reunión que acompaña cada cita futbolística global entre distintas generaciones - crédito @paninicol/Instagram

Sin embargo, productos vinculados al Mundial, como la camiseta original de la Selección Colombia y el propio álbum Panini, duplicaron su valor nominal e incluso se aproximan a un alza del 70% en ocho años.

La camiseta, que en Rusia 2018 costaba entre $210.000 y $230.000, se encuentra en 2026 a $379.950 en su versión para hinchas.

Por su parte, el costo de la caja de láminas Panini, que en 2018 era de $260.000, asciende hoy a $520.000, sin contar el gasto adicional ocasionado por las imágenes repetidas que obliga a una compra mayor para completar la colección.

Para un hogar colombiano, el “costo del Mundial” abarca no solo los productos de colección sino consumos como el streaming deportivo y las bebidas típicas.

El paquete mundialista –que incluye la camiseta original, el álbum Panini, suscripción televisiva y cerveza nacional– suma más de un millón de pesos en 2026.

En 2018, esa misma canasta no superaba los $600.000. De esta manera, el gasto total para disfrutar del torneo experimentó un aumento de cerca del 70% en ocho años, lo que supera ampliamente la mejora en el salario mínimo real en igual periodo.

La FIFA reportó ingresos superiores a USD 6.400 millones por ventas de licencias y productos durante el ciclo comercial de Rusia 2018, consolidando el negocio global del fútbol - crédito Henry Romero/Reuters

El fenómeno responde a un entorno global. El negocio detrás del fútbol muestra una expansión sostenida: la FIFA registró ingresos por encima de los USD 6.400 millones durante el ciclo comercial del Mundial de Rusia 2018, impulsados por la venta de licencias y productos oficiales.

La empresa Panini conserva el monopolio de la licencia desde 1970, posicionándose como el proveedor excluyente de álbumes oficiales. Esta falta de competencia directa facilita la fijación de precios elevados en cada edición.

La estructura del producto también incide en la escalada de precios. El Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, incorpora 48 selecciones, 16 más que en la edición de Rusia.

Este aumento implica no solo más partidos y días de competencia, sino mayor cantidad de láminas Panini disponibles y, por tanto, más sobres que adquirir para completar el álbum. Así, la suma de insumos necesarios incrementa proporcionalmente el gasto total.

Los aumentos registrados en camisas y álbumes contrastan con la evolución de otros consumos asociados al torneo. Servicios de televisión y streaming presentan alzas más contenidas. En 2018, una suscripción básica costaba entre $60.000 y $80.000; en 2026, los planes se ofrecen entre $60.000 y $90.000, según datos recopilados. La mayor competencia en el sector y la diversificación de contenidos limitan los incrementos de precios en este segmento.

La cerveza, otro consumo masivo durante los partidos, también experimenta una subida más acorde con la inflación general. Un six-pack de marcas nacionales valía entre $12.000 y $15.000 en 2018; para 2026, situa su precio entre $18.000 y $22.000, un alza del 40%, de acuerdo con datos de la industria y el Dane.

La división de bebidas alcohólicas ha tenido variaciones anuales algo superiores al promedio del índice de precios, aunque muy por debajo del comportamiento observado en los productos licenciados por la FIFA.

El paquete que incluye camiseta, álbum Panini, suscripción de streaming y cerveza nacional supera los $1.000.000 en 2026, con un aumento del 70 % frente a 2018 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El gasto adicional para llenar el álbum Panini también se asocia a un cambio sociocultural profundo en Colombia. Si décadas atrás el álbum se consideraba un pasatiempo infantil, la edición de 2026 encuentra su mayor crecimiento entre adultos coleccionistas.

Esta ampliación del mercado permite a la marca ajustar sus precios con mayor flexibilidad. Como dato histórico, el álbum Panini de México 1970 costaba menos de $10 en Colombia y las láminas valían centavos. El salto ha sido exponencial, pues el producto pasó de entretenimiento económico a objeto de colección de alto valor aspiracional.

La presión de precios se ve agravada por factores macroeconómicos: la devaluación del peso frente al dólar, el encarecimiento de materias primas y mayores costos logísticos internacionales inciden directamente en el precio que terminan pagando los consumidores colombianos.

En síntesis, el Mundial de 2026 amplifica no solo la emoción futbolística sino las exigencias financieras de participar en la tradición global del álbum oficial del mundial de fútbol.

Para miles de hogares en Colombia, el costo de disfrutar plenamente del torneo implica un desembolso sin precedentes motivado tanto por el fanatismo como por la dinámica de negocios internacionales, lo que convierte a cada edición en un fenómeno deportivo y económico cada vez más costoso.