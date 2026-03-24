Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 24 de marzo

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

Este martes 24 de marzo, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico a lo largo del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losclientes. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Agua Bonita y El Diamante.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Veredas Cuchiquira, La Palmita, Vegas, El Hoyo, San Roque, Arenal y Margajita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Veredas Tirapaza, La Cantera, Palo Cortado, El Rodeo, Macanillo y algunos sectores de Cuchicute.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Veredas Resumidero, Versalles, Campo Hermoso, Hoya De Monas, Boquerón, Cañaveral Alto, Cañaveral Bajo y Puente Tierra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas San Isidro y Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Reserva De La Loma, Portanova, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Candelaria II Etapa, Boulevar Del Puente, Piedemonte, Portal De La Loma, Paseo Del Puente, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Primavera I, Villas de Cenaprov, Hoyo Grande y algunos sectores de Primavera II, Edymar, Los Cedros y de la vereda Las Amarillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Provenza sectores de las calles 105A y 106 con carreras 23A,24 y 25.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Nueva Candelaria, Prados De Miraflores, Candelaria Antigua, Villa Marcela II, Cerros Del Mediterráneo, Villa Amar, Villas Del Rio, así como sectores de Centro, Primavera II, Edymar, San Antonio, Los Cedros, San Rafael y sectores de las veredas Colorados, Las Amarillas y Barro Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Los Pinos sectores de las calles 34A,35,36,37 y 38 con carreras 38,39 y 40.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Luz de Salvación.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Villanueva.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Choro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Sectores del asentamiento La Unión.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Cincuentenario sectores de la carrera 32B con calles 32A,32B y 32C.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:15 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Brisas de Provenza sectores de la carrera 21B con calle 116.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Veredas Cuchiquira, La Palmita, Vegas, El Hoyo, San Roque, Arenal y Margajita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Veredas Buenos Aires, Alto Encinal, Jaral San Pedro y algunos sectores de Versalles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Veredas Resumidero, Versalles, Campo Hermoso, Hoya De Monas, Boquerón, Cañaveral Alto, Cañaveral Bajo y Puente Tierra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Veredas Tirapaza, La Cantera, Palo Cortado, El Rodeo, Macanillo y algunos sectores de Cuchicute.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Calle 30 22 Cañaveral.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:45 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Centro Poblado Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Jose De Miranda.

Sector(es): Vereda Yerbabuena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Reserva De La Loma, Portanova, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Candelaria II Etapa, Boulevar Del Puente, Piedemonte, Portal De La Loma, Paseo Del Puente, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Primavera I, Villas de Cenaprov, Hoyo Grande y algunos sectores de Primavera II, Edymar, Los Cedros y de la vereda Las Amarillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Mahates.

Sector(es): Centro poblado Asodema y las veredas San Luis, Buenavista y sectores de Pescaderito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo Celmira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Nueva Candelaria sectores de las transversales 11, 11A, 11B y 11C con calles 12, 13 y diagonales 13A y 13B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Vereda Helechales Asentamiento Villa Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Nueva Candelaria, Prados De Miraflores, Candelaria Antigua, Villa Marcela II, Cerros Del Mediterráneo, Villa Amar, Villas Del Rio, así como sectores de Centro, Primavera II, Edymar, San Antonio, Los Cedros, San Rafael y sectores de las veredas Colorados, Las Amarillas y Barro Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cristales La Ye.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Urbanizaciones Bellavista Alto y 23 de Enero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Los Alpes, Indio Bajo y Cabecera de Rio Sucio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:01

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Trochas al Medio, El Indio Bajo, Los Alpes, El Danto y El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Medina del Campo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:45 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Canoas, Santa Rita y Santa María.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pangote.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sogamoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Güepsa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Reposo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Urbanización Brisas de Rio Frío.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de las vereda Chorolo Medio, Chorolo, Nacumales y El Limón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Palmas Del Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ensillada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Almendro, Cristales La Ye, El Canelo, La Robada, Mata de Piña y Miraflores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Sectores de los barrios Terjarcito Kennedy y Balcones del Kennedy.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cuatro Bocas, Vara Santa, Tenerife, La Colorada y Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Belén sectores de la carrera 34 con calle 75.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pozo Negro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cristales y La Loma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Silos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Agua Bonita y El Diamante.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Los Valles, La Tipa y Montebello.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de Jarantiva y Montes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Casco urbano de Onzaga y algunos sectores de las veredas Mompa, Vegas, Cortaderas, Tierra Azul, El Ramal, Siachia,Chaguaca y Hato.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Motoso y Cedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas San Isidro y Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Piedras Negras y Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Veredas Sabaneta y sectores de Pueblo Viejo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres reducir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.