“Compraron una chatarra y se cayó”: Petro ordena convocar Conpes y Confis tras tragedia del Hércules en Putumayo

El mandatario señaló la necesidad que comprar equipo y aeronaves militares nuevas tras el incidente en Putumayo - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro reaccionó al accidente del avión Hércules en Putumayo y cuestionó la compra de la aeronave, señalando posibles fallas en los procesos de adquisición de equipos militares. El hecho ha generado debate sobre la inversión en defensa.

El mandatario, a través de un trino en X, ordenó convocar al Confis y al Conpes para revisar la compra de armamento, en medio de cuestionamientos sobre las condiciones en que se adquirió el avión siniestrado. También pidió esclarecer las causas del accidente.

La tragedia aérea deja hasta el momento 66 personas fallecidas y decenas de heridos, en uno de los siniestros más graves recientes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mientras continúan las investigaciones oficiales.

Trino de Gustavo Petro donde menciona la importancia de adquirir nuevas armas y aeronaves tras el accidente en Putumayo

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Petro cuestiona compra del avión y ordena revisión

Tras conocerse la magnitud de la tragedia, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en el que expresó su dolor por las víctimas y cuestionó la adquisición de la aeronave. “Siento mucho dolor por los hijos perdidos, 34 jóvenes muertos por defender a Colombia. En el año 2020 compraron una chatarra y se cayó, vamos a ver ¿por qué?”, señaló el mandatario.

El jefe de Estado también lanzó críticas a decisiones de gobiernos anteriores en materia de defensa. “Compran pura chatarra corrupta para la guerra”, afirmó, al referirse al tipo de equipos adquiridos para las Fuerzas Militares.

En su pronunciamiento, Petro anunció medidas concretas para revisar estos procesos. “Quiero que el ministro de defensa y de hacienda reúnan el Confis y el Conpes para la compra de armamento que he pedido desde hace un año”, indicó.

Además, el presidente hizo énfasis en la necesidad de transparencia en la adquisición de equipos militares. “Ningún general debe tomar un peso de comisión por la compra de armas para defender el pueblo”, agregó, en medio de sus cuestionamientos.

Tragedia aérea y balance de víctimas

El accidente ocurrió en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, donde un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se precipitó a tierra en la mañana del 23 de marzo.

Según el balance oficial, la cifra de fallecidos asciende a 66, mientras que decenas de heridos fueron trasladados a distintos centros médicos. Entre ellos, 48 fueron remitidos al Hospital Militar en Bogotá, 12 al hospital María Inmaculada de Florencia y otros permanecen en el dispensario local.

Civiles y militares llegaron hasta el sitio del accidente para auxiliar a las víctimas - crédito X/@Webinfomil

La aeronave, identificada como FAC 1016, transportaba a más de un centenar de personas al momento del siniestro. El accidente generó una emergencia compleja debido a un incendio posterior al impacto.

“Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó”, explicó el ministro de Defensa, Pedro, Sánchez, citado por Blu Radio, lo que dificultó las labores de rescate en la zona.

Las autoridades han señalado que, por el momento, no existen indicios de un ataque armado, aunque continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.

Debate sobre defensa y responsabilidades

El pronunciamiento del presidente ha abierto un debate sobre las condiciones en las que se adquirió el avión. Según información disponible, la aeronave tenía más de cuatro décadas de operación, pues había entrado en servicio en 1983 y fue transferida a Colombia en 2020.

Militares están siendo trasladados a centros médicos en Puerto Leguízamo - crédito Colprensa

En ese contexto, Petro también cuestionó el modelo de adquisición de equipos militares. “La guerra es un negocio y por eso quieren prolongarla”, afirmó en su mensaje, al referirse a lo que considera una lógica detrás de estas decisiones.

El mandatario señaló además el impacto social de estas situaciones. “Compran miseria porque saben que son los pobres jóvenes los que utilizarán la chatarra tratando de defender la patria”, expresó.

Mientras avanzan las investigaciones técnicas sobre el accidente, el Gobierno ha planteado la necesidad de revisar los procesos de contratación y fortalecer los mecanismos de control en el sector defensa.

En medio de la tragedia, el país enfrenta un debate sobre responsabilidades, inversión en armamento y condiciones de seguridad de las Fuerzas Militares, en un contexto marcado por el impacto humano del accidente y las decisiones que rodean la adquisición de equipos estratégicos.