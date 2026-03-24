Así es cruzar el puente más peligroso de Bogotá, según ‘influencer’: “Si ven algo raro es mejor que se devuelvan”

Según influencer, el puente peatonal que sirve para conectar a los ciudadanos con el hospital de Meissen al sur de Bogotá, es el más peligroso de la ciudad - crédito lalitoysamu / X

Aunque el puente de Meissen conecta dos zonas importantes de Bogotá, muchos ciudadanos lo evitan por la percepción de inseguridad.

El sitio, ubicado sobre la avenida Boyacá con avenida Tunjuelito, es paso frecuente para estudiantes, residentes y pacientes del Hospital de Meissen, pero su ambiente solitario genera alerta.

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La experiencia de cruzar este puente quedó registrada en un video donde el creador de contenido lalitoysamu narró su trayecto: “Bueno, muchachos, vamos aquí a empezar a cronometrar cuánto me demoro pasando hasta el otro lado y hasta el hospital del Meissen. ¿Listo? Uno, dos, tres, ya”.

Durante el recorrido, el influencer advirtió: “Es un sitio muy peligroso. Lo bueno es que esta vez yo decidí subir por este lado”. A mitad del trayecto señaló: “Algo de lo que toca tener mucho cuidado es con la inseguridad. Si ustedes ven algo así como raro, es mejor que se devuelvan”.

Según influencer el Puente peatonal del Meissen es el más peligroso de Bogotá - crédito lalitoysamu / TikTok

La infraestructura presenta obstáculos para personas con movilidad reducida: “Supuestamente esto era para los discapacitados, pero acá hay como unos escalones, vea. Entonces una persona en silla de ruedas no va a poder pasar por acá”.

Añadió su perspectiva sobre la soledad del lugar: “No hay ni una sola persona que usted diga: ‘Juepucha, no hay nadie. Solamente yo crucé el puente’”. Para muchos, el puente representa más un riesgo que una solución de movilidad.

Tras completar el recorrido Lalitoysamu concluyó: “Nos demoramos 3:38:34 milésimas. Bueno, digámosle 3:40. A una persona así, un abuelito, yo creo que le toman por ahí unos 5 o 6 minutos, porque ellos pues andan más despacio. Un puente que no sirve para nada, muchachos, de verdad, algo que hicieron que absolutamente fue un robo”.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en multiplicarse. Usuarios expresaron su indignación y escepticismo sobre la estructura: “Pero quién, qué arquitecto se le ocurrió hacer ese puente así tan largo y mal hecho, que brutalidad con ese puente así”.

Según el relato, este puente es muy largo y presenta dificultades para los adultos mayores - crédito lalitoysamu / TikTok

Otros relataron sus experiencias: “Es que nadie pasa ese puente ni de día ni menos de noche yo trabajo en Meissen y prefiero ir hasta el semáforo y pasar las vías y ya”. Hubo quienes relativizaron el peligro: “Yo he pasado varías veces y nunca me ha pasado nada”, mientras que otra voz resumió el motivo de la deserción: “Pero creo que la gente no lo pasa es porque es muy largo, no porque sea tan peligroso”.

Este puente se ha ganado el calificativo de el más largo de Bogotá según medios nacionales. La extensión y el diseño han sido objeto de crítica, pero el fondo del asunto revela un problema mayor: la percepción de inseguridad y el estado de la infraestructura peatonal en la ciudad.

En abril de 2025, el concejal Julián Forero alertó sobre el deterioro de los puentes en Bogotá, tanto peatonales como vehiculares. Con base en datos oficiales, detalló que el 44,55% de los 625 puentes vehiculares presentan estado regular o malo. De los 452 puentes peatonales, el 37,7% muestra fallas estructurales y problemas de servicio, lo que impacta directamente en la seguridad de los peatones.

El concejal fue enfático: “No es justo que, además del caos en la movilidad, los bogotanos tengan que jugarse la vida cruzando puentes en mal estado. Es una falta total de respeto y compromiso con la ciudadanía”.

El IDU actualiza en sus redes sociales el estado de los puentes peatonales en la ciudad - crédito Idu / X

Según Forero, la situación es crítica porque algunos puentes, como el de la Avenida Ciudad de Cali sobre el Canal Salitre y el de la Avenida Primero de Mayo con Avenida Boyacá, llevan más de 16 años sin recibir mantenimiento.

Pese a la preocupación, las estadísticas de la Secretaría de Seguridad muestran otra cara. En los primeros dos meses de 2026, los indicadores de criminalidad ligados a los puentes y otros espacios públicos han descendido. Los homicidios bajaron un 12,5% y los hurtos a personas un 38,3% respecto al mismo periodo de 2025. Los robos a residencias y comercios también disminuyeron de manera significativa.

Sin embargo, la encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio revela que la sensación de inseguridad persiste. Aunque el 66,2% de los encuestados en 2025 considera que la situación empeoró, la comparación con 2021 indica una mejora de 21,5 puntos. El objetivo a largo plazo es acercarse al 41,4% de percepción negativa que se registró en 2016.