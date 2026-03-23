Colombia

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

La presencia de estos artefactos maniobrados por grupos ilegales generó inquietud entre habitantes y líderes sociales, que advierten sobre amenazas constantes y restricciones al acceso humanitario

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La circulación en plataformas digitales de imágenes que exhiben dispositivos aéreos tripulados a distancia en espacios comunitarios desató temor en la comunidad, que denuncia violaciones al Derecho Internacional Humanitario y limitaciones para la presencia de organizaciones humanitarias - crédito Telegram

La circulación de un video en redes sociales encendió las alarmas en Jamundí, al sur del Valle del Cauca.

En las imágenes se observan al menos dos drones equipados con explosivos sobre una cancha de fútbol rural, espacio frecuentado por la comunidad para actividades recreativas. El registro audiovisual evidenció el uso de drones cargados con explosivos por parte de grupos armados ilegales en Jamundí.

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Esta acción, atribuida a integrantes de la disidencia Jaime Martínez, busca atacar a la fuerza pública desplegada en la zona montañosa del municipio.

De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades, los dispositivos habrían sido operados desde el sector de Berlín, en inmediaciones del corregimiento La Liberia. El lugar fue identificado como punto estratégico donde los grupos armados ilegales mantienen presencia y control territorial.

Un video revela el uso
Un video revela el uso de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales en Jamundí, Valle del Cauca - crédito Telegram

La comunidad denuncia intimidaciones y riesgos

Habitantes y líderes sociales de la región manifestaron su preocupación, señalando un aumento de intimidaciones por parte de los disidentes. En declaraciones recogidas por El Tiempo, algunos moradores advirtieron:

“No es posible que violan el Derecho Internacional Humanitario al utilizar una cancha que debe ser para la recreación de los niños y la comunidad”. Además, las denuncias apuntan a intentos de expulsar a la fuerza pública mediante presiones y acciones como asonadas.

Es preciso mencionar que reportó una de estas acciones recientemente, en la que los disidentes presionaron la retirada de personal militar.

Las comunidades alertaron también sobre la restricción del ingreso de comisiones humanitarias a la zona. De hecho, las disidencias de “Iván Mordisco” prohibieron la entrada de misiones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Defensoría del Pueblo.

Grupos disidentes de la Jaime
Grupos disidentes de la Jaime Martínez operaron drones desde la zona conocida como Berlín, cerca del corregimiento La Liberia - crédito Ejército Nacional

Voceros comunitarios señalaron que estas restricciones exponen aún más a la población civil a amenazas y riesgos.

Violaciones al Derecho Internacional Humanitario

El uso de escenarios comunitarios, como la cancha de fútbol mostrada en el video, para coordinar y ejecutar ataques constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Las imágenes difundidas reflejan cómo los grupos armados involucran espacios de uso civil, incrementando el riesgo para niños y adultos que utilizan estos lugares a diario.

Líderes de la zona insistieron en que el grupo armado estaría probando los drones para utilizarlos en el conflicto armado, violando normativas internacionales y agravando la situación de inseguridad: “Mientras impiden ingreso a ONU, ellos violan DIH”, subrayó uno de los testimonios recogidos por El Tiempo.

Las autoridades mantienen la alerta en Jamundí y zonas aledañas, mientras la población civil se enfrenta a restricciones, amenazas y la incertidumbre generada por la presencia de actores armados que emplean nuevas tecnologías para sus ataques.

Habitantes de Jamundí denuncian que
Habitantes de Jamundí denuncian que la presencia de drones y explosivos provoca intimidaciones y riesgos para la comunidad local - crédito Europa Press; Julián Ríos Monroy

Las organizaciones humanitarias y entes de control reiteraron la necesidad de garantizar el acceso a estos territorios y proteger a la población civil de la escalada del conflicto.

Escalada de la violencia en Jamundí

La situación en Jamundí evidencia el recrudecimiento de la violencia en el suroccidente del país. El video de los drones no es el único hecho reciente que preocupa a las autoridades.

También se presentaron denuncias de invasiones forzadas a predios, destrucción de cultivos y amenazas contra trabajadores en sectores como Río Claro. Además, la presencia armada se intensificó con acciones como la instalación de retenes ilegales y banderas en puntos clave de la vía Panamericana.

A mediados de diciembre de 2025, integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colocaron banderas y abandonaron un cilindro sobre la carretera, lo que provocó el cierre temporal del paso vehicular en la región. Las autoridades suspendieron el tránsito para proteger a conductores y habitantes, mientras se realizaba la inspección y retiro del objeto sospechoso.

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