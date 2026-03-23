Colombia

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea terminó accidentado en Puerto Leguízamo, Putumayo: hay varios heridos

Los hechos ocurrieron en la mañana del lunes 23 de marzo y, según las primeras versiones, la comunidad fue la primera en adelantar las labores de rescate de los pasajeros

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El accidente se reportó sobre
El accidente se reportó sobre las 10 a. m. del lunes 23 de marzo, según las versiones preliminares - crédito ElMun2/Facebook

Hay consternación en Puerto Leguízamo, Putumayo, después de que una aeronave de la Fuerza Aérea se precipitara a tierra en la mañana del lunes 23 de marzo.

Según las primeras versiones, se trata de un avión Hércules y, hasta el momento, se desconoce el número consolidado de pasajeros heridos o, en el peor de los casos, fallecidos.

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El hecho se habría producido sobre las 10 a. m. cuando la aeronave pretendía transportar a tropas militares. Sin embargo, la aeronave cayó de forma intempestiva sobre zona rural apenas segundos después del despeque, lo que alertó de inmediato a la comunidad.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hasta el momento no se tiene un dato exacto de los uniformados que se transportaban en el avión, aunque se habla de al menos dos pelotones, lo que dejaría un rango de 60 y 110 militares afectados.

Aunque no se tiene un consolidado de los militares que iban a bordo, se habla de un estimado de 110 uniformados que viajaban desde Puerto Leguízamo, en Putumayo - crédito ElMun2/Facebook

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública. Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”, señaló el ministro.

De momento, las autoridades activaron todos los protocolos de contingencia y, con la ayuda de la comunidad, ya se han trasladado al menos 20 uniformados al centro asistencial más cercano.

“Estamos por un sector de fincas donde cayó el avión y estamos recogiendo a todos los heridos (…) Hemos montado en el carro de la Policía y la gente del pueblo está ayudando a llevar gente en la moto”, señaló uno de los habitantes de Puerto Leguízamo en diálogo con La FM.

Entretanto, el ministro Sánchez solicitó a la población mantener reserva sobre las hipótesis alrededor del accidente, especialmente porque en la zona se han presentado combates y fuerte presencia de grupos militares.

La aeronave se precipitó a tierra cuando iniciaba el ascenso tras el despegue en el aeropuerto de Puerto Leguízamo, Putumayo - crédito ElMun2/Facebook

“Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente. Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial. Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”, concluyó el ministro.

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