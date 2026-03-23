Petro ya se imagina cómo será su despedida, en medio del luto por el accidente aéreo en Putumayo: “La revolución llegará en bicicleta”

El presidente Gustavo Petro afirmó cómo quiere que se cierre su administración e hizo una especial invitación a sus seguidores; justo cuando el país está de luto por lo ocurrido en Putumayo - crédito Fernando Vergara/AP

El presidente Gustavo Petro reaccionó el lunes 23 de marzo a la elección de Emmanuel Grégoire como nuevo alcalde de París (Francia) con una serie de reflexiones en las que vinculó el resultado con temas nacionales. En su extenso mensaje, el mandatario abordó desde la crisis climática hasta el reciente accidente del avión Hércules en Putumayo y compartió su visión sobre el legado que espera dejar tras su salida del Gobierno.

Petro inició su intervención festejando el resultado electoral en Francia. “La revolución llegará en bicicleta. Muy bien Francia y sus capitales. Una juventud urbana que marca vanguardia mundial y deja el siglo XX, acoge este siglo para solucionar sus retos: la crisis climática, que implica una economía descarbonizada y la lucha por la equidad y la libertad”, expresó el jefe de Estado en su publicación, que causó polémica.

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La reflexión de Petro sobre la juventud y la economía del siglo XXI

En el mismo mensaje, destacó el papel de la juventud francesa como motor de cambio. Según el mandatario, el comportamiento electoral de los jóvenes en Francia representa una ruptura con viejos paradigmas y una apertura a la solución de problemas actuales, siendo la crisis climática y la necesidad de una economía descarbonizada como desafíos ineludibles de una “humanidad compuesta de personas libres”.

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro sobre las elecciones en París y el accidente en Putumayo, dos temas que no tendrían relación directa - crédito @petrogustavo/X

El mandatario relacionó la velocidad y la lentitud con modelos económicos y sociales, en lo que denominó el “espejismo de la velocidad”, en pro de aumentar las ganancias de unos pocos y la rotación veloz del capital, según Karl Marx, en el que “la mercancía debe llegar cuánto antes al consumidor para aumentar la ganancia”.

En otro de los apartes de su mensaje, que causó cierta confusión, se refirió a cómo la lentitud va contra la ganancia apropiada o conseguida con el trabajo ajeno, “pero también nos puede llevar a las estrellas”. Y agregó que debe haber lentitud en el caminar cotidiano, de acuerdo a su postulado, “para tener tiempo de pensar y ver la belleza y mucha velocidad para que la vida llegué a lugares donde no está”.

En ese sentido, profundizó en la importancia de superar las necesidades materiales esenciales como condición para la verdadera libertad: “Una persona libre tiene que superar sus necesidades materiales esenciales. No se puede hablar de libertades sexuales y emotivas si hay hambre en el estómago, si no hay educación, si no hay pensión o un salario digno o una estabilidad laboral, si no hay tiempo libre pago”.

En sus palabras, la explotación niega el acceso al placer y a la libertad, y habló de los que hablan de discriminación, que “deben saber que la primera a vencer es la de los bienes materiales de la gente: la comida, los libros, la casa, la movilidad sin petróleo, la escuela y la universidad y el hospital”. Y se refirió al tiempo libre pago “para pensar y gozar en común o en solitario” como la “principal reivindicación económica”.

Emmanuel Gregoire fue elegido como nuevo alcalde de París, lo que causó admiración en el presidente Gustavo Petro - crédito Thibault Camus/AP

En esa extensa publicación, el mandatario mencionó avances durante su Gobierno. “Algo avancé en mi gobierno en Colombia, reduje la jornada laboral para que las madres puedan besar a sus bebés despiertos y darles amor, un indicador fundamental que no aparece en las estadísticas del capital, cuánto tiempo libre tienes para darle amor a tus hijos”, expresó el primer mandatario en sus redes sociales.

De acuerdo con Petro, esta política impacta directamente en la seguridad. “Esa es la verdadera política de seguridad verdadera. Pero necesitamos más productividad y menos rentas acumuladas en unos pocos vagabundos en la Colombia hermosa”, afirmó Petro en su mensaje en sus redes sociales, en una publicación que fue entendida de diversas maneras, a juzgar por lo que se pudo apreciar en las respuestas.

Accidente del Hércules en Putumayo y el valor de la vida

Con esta amplia introducción, el presidente abordó el reciente accidente del avión Hércules en el departamento del Putumayo. En su mensaje, expresó su preocupación por los jóvenes afectados y cuestionó las condiciones en las que ocurrió el siniestro, que se registró en Puerto Leguízamo, y que de manera preliminar dejó a 77 heridos y 43 por determinar su estado, según informó el mismo presidente.

“Muchas madres están preocupadas por sus hijos ante la caída del avión Hércules militar, veremos si por viejo y mal mantenido o por armas de narcotraficantes, pero allí iba la juventud colombiana que no debe morir. El medio de combate debe proteger la vida. Las armas son para proteger la vida no para destruirla”, afirmó el presidente en su cuenta de X, en una mención que causó cierta molestia en algunos sectores.

En su análisis, Petro defendió el valor del tiempo libre como indicador de riqueza social. “Es la verdadera riqueza de la nueva sociedad. La alta productividad tecnológica de hoy que se mide como productividad laboral, porque el trabajo material y cerebral sigue siendo la fuente de la riqueza, y toda cultura y color de piel aporta al trabajo social, de ahí tan irracional la política contra los migrantes”, destacó el gobernante.

“El tiempo libre no debe ser ganancia de pocos mega millonarios, o de corruptos, debe ser riqueza medida en tiempo libre de los pueblos para que se reproduzca la vida y el pensamiento”, agregó el primer mandatario en su publicación, justo cuando el país está de luto por lo acontecido en el sur del país con la aeronave, C-130 del Ejército, en la que iban aproximadamente 114 personas, de acuerdo con reportes preliminares.

Con esta publicación en X, el presidente Gustavo Petro se refirió sobre cómo quiere irse del Gobierno, el 6 de agosto - crédito @petrogustavo/X

Despedida presidencial: marcha en bicicleta para el 6 de agosto y legado

En otro mensaje, Petro compartió cómo le gustaría que la ciudadanía lo despida al concluir su mandato y propuso una movilización pública. “Ojalá está sea la Bogotá del 6 de agosto de este año, una gran marcha en bicicleta al centro para festejar un triunfo de la esperanza y el progresismo. Vayamos en familia sin carro, en bicicletas y patinetas con banderas. Los esperaré y recibiré con la espada de Bolívar en alto”, expresó.

Y añadió que “la dignidad del trabajo y del estudio salgan con la frente en alto y la alegría de todos los colores”, en una convocatoria que busca reunir a la ciudadanía en torno a valores de dignidad laboral, estudio y diversidad, en un evento simbólico que el presidente visualiza como el cierre de su ciclo en el Gobierno; pese a que existen posibilidades de que el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, no sea su sucesor.