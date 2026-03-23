Gustavo Petro se pronunció tras accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia: “Accidente horroroso”

Gustavo Petro aseguró que las Fuerzas Militares vienen perdiendo capacidad desde hace quince años, razón por la cual tomó la decisión de modernizar el armamento por completo - crédito Colprensa/ElMun2/Facebook

En la madrugada del lunes 23 de marzo de 2026, un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó en Puerto Leguízamo, Putumayo, sur de Colombia.

Por este hecho, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta oficial de X y afirmó que, debido a dificultades burocráticas, no se ha realizado el “Conpes/Confis” para la renovación del armamento de las Fuerzas Militares.

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“La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años. Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/Confis desde hace un año que lo pedí (sic)”, expresó.

Gustavo Petro afirmó que, debido a dificultades burocráticas, no se ha realizado el “Conpes/Confis” para la renovación del armamento de las Fuerzas Militares - crédito @petrogustavo/X

El mandatario colombiano expresó que, si los funcionarios, tanto administrativos como militares, “no están a la altura”, deben ser apartados de sus cargos.

“Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados. Las compras militares deben expandir al máximo la agricultura y la industria nacional (sic)”, afirmó.

El presidente Petro afirmó que no dará más tiempo porque la vida de los jóvenes está “en juego”. El jefe de Estado señaló la modernización de la flota aérea, así como la ampliación de la capacidad de transporte y movilidad de tropas en diferentes regiones de Colombia.

“No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego. Por eso contra viento y marea modernicé la flota estratégica aérea y he pedido la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa para ampliar la capacidad de transporte y movilidad de tropas en regiones casi extinguidas por el insuceso de los helicópteros rusos hoy vetados (sic)”, aseveró el mandatario.

Aunque no se tiene un consolidado de los militares que iban a bordo, se habla de un estimado de 110 uniformados que viajaban desde Puerto Leguízamo, en Putumayo - crédito ElMun2/Facebook

El presidente Gustavo Petro indicó que la directora de Planeación y el ministro de Defensa deben reunirse con él para aprobar el Conpes destinado a la compra de armamento, que comenzará con la adquisición de antidrones.

“La directora de planeación con el ministro de Defensa debe reunirse conmigo para aprobar el Conpes de la compra de armamento comenzando con los antidrones y se financiará con vigencias futuras como proyecto estratégico (sic)”, afirmó.

Gustavo Petro indicó que espera que no haya muertos en el accidente en Puerto Leguízamo, el cual no debió ocurrir, según el mandatario.

“Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido (sic)”, expresó.

Según el jefe de Estado, las Fuerzas Militares vienen perdiendo capacidad desde hace quince años, razón por la cual tomó la decisión de modernizar el armamento por completo.

“Contrario a las informaciones de prensa, la fuerza militar viene perdiendo capacidad desde hace quince años y mi decisión ha sido modernizar por completo su armamento. Antidrones, fusiles hechos en Colombia, vehículos con blindaje nacional, flota gripen estratégica, helicópteros para profundizar ataques, helicópteros y aviones de carga y tropa de gran tamaño (sic)”, expresó.

Gustavo Petro aseguró que las Fuerzas Militares vienen perdiendo capacidad desde hace quince años, razón por la cual tomó la decisión de modernizar el armamento por completo - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro finalizó su publicación indicando que “persona que se robe un peso es un asesino de nuestras tropas”.

Detalles del accidente

El incidente ocurrió poco después de las 10:00 a. m. en el sur de Colombia, cuando una aeronave que tenía como objetivo trasladar tropas militares perdió el control y se precipitó sobre una zona rural segundos después de despegar, lo que generó una rápida reacción de la comunidad local.

“La Fuerza Aeroespacial se permite informar que una aeronave C-130 Hércules se accidentó hoy 23 de marzo en Puerto Leguízamo, las Fuerzas Militares se encuentran desplegadas en el lugar atendiendo la emergencia. Información en desarrollo”, escribió la institución en su cuenta de X.

Posteriormente, el comandante de la Fuerza Aérea Colombia, general Carlos Fernando Silva Rueda, confirmó que habían 11 tripulantes, 114 militares, 48 heridos rescatados.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que aún no se dispone de una cifra precisa sobre la cantidad de uniformados que viajaban en el avión. Se estima que a bordo iban al menos dos pelotones, lo que representaría entre 60 y 110 militares involucrados.