Colombia

‘Feid vs. Ferxxo’: el colombiano anunció las fechas del ‘Falxo Tour’ en Estados Unidos

El colombiano sorprendió a todos sus seguidores con el anuncio del inicio de su gira que, como se ha vuelto habitual, inicia por los Estados Unidos y ya tuvo una presentación sorpresa en Medellín

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Feid anunció su nueva gira
Feid anunció su nueva gira de conciertos con el 'Falxo Tour' por los Estados Unidos - crédito @feid/IG

El reciente lanzamiento del nuevo álbum musical de Feid que llevará por nombre Feid vs. Ferxxo, marca el inicio de una nueva etapa en la carrera del artista colombiano, que ha decidido acompañar su nuevo álbum con una gira por Estados Unidos, como lo había anunciado en redes sociales.

Con este anuncio, el paisa generó expectativa entre sus seguidores tanto por el contenido musical como por la magnitud de la gira.

“¿Cómo iba a hacer yo un tour especial para todos mis reales sin haber sacado música nueva? Pendientes, 19 de marzo. Disco 1: Feid Vs Ferxxo, 20 de marzo nos vemos en el Carlos Vieco con el Falxo Tour", explicó.

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Estas son las fechas del
Estas son las fechas del Falxo Tour de Feid en Estados Unidos - crédito @feid/IG

Feid recorrerá 14 ciudades estadounidenses entre abril y mayo de 2026 en el Falxo Tour, tras agotar los cupos para su concierto inaugural en Medellín. El artista presentará en estos escenarios tanto los temas de su nuevo disco como los éxitos que lo consolidaron en la música urbana.

El itinerario del Falxo Tour incluye Orlando (7 de abril), Miami (9 de abril), Charlotte (13 de abril), Atlanta (14 de abril), Silver Spring (18 de abril), Philadelphia (19 de abril), Boston (20 de abril), Brooklyn (22 de abril), Detroit (29 de abril), Chicago (30 de abril), Salt Lake City (6 de mayo), San Francisco (9 de mayo), Houston (12 de mayo) y Dallas (13 de mayo).

Según el equipo de Feid, la gira busca consolidar su presencia en el mercado estadounidense.

Autonomía artística y nuevos proyectos

El lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico responde a la intención de ofrecer música inédita antes de iniciar la gira.

El cantante anunció la llegada
El cantante anunció la llegada de su nuevo álbum 'Feid Vs Ferxxo' que será estrenado el 19 de marzo - crédito @feid /Instagram

El álbum fue publicado el 19 de marzo de 2026, un día antes de su concierto gratuito en Medellín, donde Feid presentó los nuevos temas ante sus seguidores.

Esta etapa coincide con la creación de Grabaciones Los Poderosos, el sello discográfico de Feid, con oficinas en Miami y presencia en Medellín.

El acuerdo de distribución internacional con Universal Music Latin Entertainment le permite mantener la propiedad de su catálogo y desarrollar una infraestructura propia para la gestión de su carrera y la promoción de nuevos talentos.

Feid ha destacado que crear su propio sello era un objetivo personal para asegurar el control sobre su música y facilitar el apoyo a otros artistas de la escena urbana.

La lista de canciones filtrada
La lista de canciones filtrada alimenta la emoción por el supuesto 'Falxxo Tour' de Feid, aunque aún no hay confirmación oficial - crédito captura de pantalla/Spotify

Grabaciones Los Poderosos busca posicionarse como plataforma para artistas emergentes, con un modelo que prioriza la autonomía frente a las grandes compañías tradicionales.

La lista de canciones del ‘Falxo tour’ que ilusionó a los fans

A pesar de la falta de confirmación oficial, la emoción de los seguidores aumentó luego de que Feid reposteó una publicación de su equipo de trabajo, conocido en redes sociales como Vacaciones Mor Velásquez, en la que aparecía lo que sería el supuesto repertorio de canciones del llamado “Falxxo Tour”.

El listado incluía varios de sus temas más clásicos y algunas colaboraciones populares dentro de su discografía más antigua.

  1. Trampa - Feid
  2. Subiendo - Feid
  3. Con Tu Body - Feid
  4. MORXX - Feid
  5. XX - Feid
  6. CU U U U UX - Feid, Alvaro Diaz
  7. VIDEITOXX (Video musical) - Feid
  8. otra vez - Feid, Alvaro Diaz
  9. BREAK UP - Feid, De La Ghetto
  10. JAMAICA - Feid, Sech
  11. HULU - Feid
  12. HECTOL - Feid
  13. FERXXO VI - Feid
  14. X20X - Feid
  15. Aguante - Feid
  16. Nieve (Video musical) - Feid

El paisa espera que sus seguidores lleven aprendidas las letras de todos sus temas musicales, con el fin de que canten a todo pulmón, pidió pañuelitos para secar las lágrimas en el show y a los que tienen pareja “perrear” sin cansancio.

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