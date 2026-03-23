Colombia

Familia del jugador Santiago Castrillón contó cómo recibió la desgarradora noticia: “Su corazoncito dejó de funcionar”

El dolor de la familia ante la repentina partida del joven en un partido juvenil desató muestras de apoyo entre reconocidas figuras del fútbol colombiano y acompañamiento de la comunidad deportiva

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Los allegados del joven recordaron
Los allegados del joven recordaron cómo inició su pasión por el fútbol y demostraron el dolor por su pérdida - crédito Millonarios FC / X

La muerte de Santiago Castrillón tras recibir un impacto en el pecho durante un partido Sub-20 entre Millonarios y Santa Fe desató sorpresa entre los seguidores del fútbol colombiano, pues el hecho no solo marcó para siempre a su entorno familiar, sino al deporte en el territorio nacional.

Tras el lamentable fallecimiento, se conocieron las declaraciones de Luis Castrillón, padre de la víctima, que indicaron los momentos críticos que llevaron al trágico desenlace de la joven promesa del fútbol.

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En diálogo con Noticias Caracol, el ciudadano relató que Santiago se desplomó en el campo tras recibir el balonazo en el corazón. De inmediato, el joven fue atendido en la cancha y, minutos después, hospitalizado en Bogotá, pero los médicos le confirmaron a la familia que su corazón dejó de funcionar, lo que impidió que el cerebro recibiera oxígeno y derivó en su muerte.

El está jugando, recibe un balonazo en el pecho; preciso, en el corazón. Se desplomó. Hubo unas causas en su corazoncito y dejó de funcionar”, narró el padre al medio desde el aeropuerto El Dorado.

Santiago Castrillón, oriundo de Bucaramanga,
Santiago Castrillón, oriundo de Bucaramanga, falleció a los 18 años - crédito Millonarios

En Bogotá, varios familiares acompañaron a Santiago durante sus últimas horas. Además, se conoció que la madre del joven fallecido, identificada como Nidia Gómez, así como su padre y otros parientes fueron acompañados por directivos de Millonarios mientras estaban en la repatriación del cuerpo a Bucaramanga, ciudad natal del jugador.

“En Bucaramanga fue donde comenzó todo, las alegrías y el sueño de ser jugador profesional. Siempre le dije; ‘cuando vayas a debutar, voy a estar ahí y te voy a decir lo logramos’. Pero no se pudo”, dijo su madre a Noticias Caracol al hablar de cómo nació el sueño futbolístico de Santiago.

Y es que el respaldo familiar estuvo presente desde los inicios del futbolista. A su vez, Rubén Darío Gómez, abuelo del jugador, explicó: “Como económicamente no teníamos para comprarle unos guayos, se le pedían prestados o donde se vendieran de segunda. Así nos tocó con él”.

Tras años de esfuerzo, pero con un sueño claro en la mente, Santiago comenzó su trayectoria en Guayos FC, del equipo de la Liga de Santander, y luego pasó por Águilas hasta llegar a Millonarios en 2021. A pesar de las dificultades económicas, la familia no dejó de apoyarlo en su camino para convertirse en un futbolista profesional.

Aquellos que conocían al jugador
Aquellos que conocían al jugador desde sus inicios se mostraron sorprendidos por su partida - crédito Anderson Higuera / X

En el noticiero también se pronunció Gabriela Gómez, tía del joven, que recordó los anhelos que el jugador compartía con sus seres queridos: “Su mayor sueño era ser convocado en la Selección Colombia de mayores e irse a vivir en el exterior, como los jugadores que uno ve en la televisión como Luis Díaz y otros más”.

Finalmente, la abuela del joven, llamada Nancy Rodríguez, recordó sus primeros juegos oficiales, en los que se destacaba en comparación de sus compañeros por su talento con el balón: “Yo llegaba de trabajar y me iba con ellos a jugar en el barrio, empezó a jugar sus primeros campeonatos, lo llamaban siempre los profes. Primero estuvo en el club de la ‘Pulga’ Pinzón y fue ascendiendo, hasta llegar a Millonarios”.

El equipo en el que
El equipo en el que el joven jugaba se pronunció tras la tragedia - crédito Millonarios FC / X

La comunidad del fútbol colombiano expresó su solidaridad con la familia. Entre ellos, se destacan los mensajes de figuras como Falcao García, que dijo lo siguiente: “Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante. Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba”.

A su vez, la Federación Colombiana de Fútbol dio el siguiente mensaje: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a todo su entorno en este difícil momento. Nos unimos en solidaridad y elevamos una oración por su descanso”.

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