Colombia

El alcalde de Puerto Leguízamo alerta sobre deficiencias hospitalarias tras accidente aéreo: “No tenemos ni sala de cirugía”

La máxima autoridad del municipio señaló que la falta de recursos sanitarios y vías terrestres dificultó la atención de los heridos, quienes debieron ser evacuados en condiciones limitadas luego del siniestro militar reciente

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Accidente de la Fuerza Aérea
Accidente de la Fuerza Aérea de Colombia en Puerto Leguízamo enciende las alarmas del alcalde de Puerto Leguízamo - crédito @colombiaoscura/IG

El alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos Morales, advirtió que la limitada capacidad hospitalaria en su municipio agravó la emergencia tras el accidente aéreo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Colombia, que transportaba más de ciento diez militares entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís en Putumayo.

El funcionario enfatizó que la mayoría de los heridos debió ser evacuada por aire o a través de largos trayectos fluviales debido a la falta de acceso terrestre y recursos médicos, mientras que la cifra provisional de heridos alcanzaba al menos 48 uniformados personas.

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El avión Hércules 1016 sufrió
El avión Hércules 1016 sufrió un accidente en la mañana del 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, según bitácoras de vuelo - crédito Captura video /Redes sociales

Durante la entrevista con el medio Noticias Caracol Ahora, Bustos Morales remarcó que el municipio de Puerto Leguízamo opera su propio aeropuerto, que calificó como inadecuado por la corta extensión de la pista y carencias de mantenimiento profesional y recursos suficientes.

“Creemos que la pista es muy corta. No puedo decir que por eso es que haya sucedido el accidente, pero sí nos hace un llamado a la reflexión a que entre las autoridades, entre el Gobierno nacional y la aeronáutica civil, se pueda organizar mucho mejor ese aeropuerto”, dijo Bustos Morales al medio Noticias Caracol Ahora.

El accidente, ocurrido en el desplazamiento de tropas en la región, activó la respuesta del personal local y organismos de socorro, pero de inmediato enfrentó el obstáculo de la infraestructura sanitaria: la atención inicial se concentró en dos centros médicos, de los cuales uno pertenece a la Armada Nacional y en palabras del alcalde, es solo un “dispensario naval muy pequeño”, y el otro es un hospital local de primer nivel sin sala de cirugía ni especialistas.

El alcalde de Puerto Leguízamo
El alcalde de Puerto Leguízamo advirtió sobre los problemas con la atención a los heridos en el hospital del municipio - crédito Luis Emilio Bustos/Facebook

“Realmente no tenemos ni sala de cirugía, se van a brindar los primeros auxilios. No tenemos especialistas y yo sí quiero aprovechar y me disculparán, pero en Leguízamo, en mi municipio, cuando hay una persona que se enferma, le da una peritonitis y le da algo, prácticamente no tiene cómo ser atendido porque no tenemos ni un internista ni un cirujano, no tenemos absolutamente nada”, relató Bustos Morales en diálogo con el medio de comunicación citado inicialmente.

El operativo de evacuación se complicó además por la falta de ambulancias y personal de emergencia capacitado.

Según el mandatario, solo una o dos ambulancias se encuentran operativas y, en muchos casos, la propia comunidad se vio forzada a trasladar a los heridos en motocicletas.

“En motocicleta lo sacaron prácticamente es lo único que tenemos. Si nos vamos a ver, Leguízamo tiene una, dos ambulancias máximo que están operativas y si tuviéramos más, tampoco tenemos el cuerpo técnico, los médicos socorristas. Nos hace falta mucho apoyo institucional”, afirmó el alcalde.

El mandatario local señaló que la envergadura del municipio y la gravedad de las dificultades que implica la atención sanitaria de urgencia por la carencia de vías de acceso.

Alcalde de Puerto Leguízamo pidió
Alcalde de Puerto Leguízamo pidió ayuda de la comunidad para la tragedia que enfrentan con la caida del avión Hércules de la Fuerza Aérea - crédito Luis emilio Bustos/Facebook

Detalló que los traslados hacia hospitales de mayor complejidad demandan entre siete y ocho horas de travesía fluvial, además de la dependencia del puente aéreo.

Advirtió que hasta la fecha del contacto con el medio, el balance oficial de heridos se mantenía en alrededor de cuarenta personas, pero no descartó que los números aumentaran con el correr de las horas.

En la evaluación del alcalde, la situación generada por el accidente evidenció no solo las carencias históricas del municipio sino la urgencia de una intervención nacional: “Aquí es donde hacemos un llamado al Gobierno nacional para que le pongamos la lupa, para aquí ya no tratar de buscar culpables, sino solucionar y evitar a futuros accidentes tener de verdad la atención necesaria”, remarcó en diálogo con Noticias Caracol Ahora.

El mandatario local enfatizó la necesidad de fortalecer la infraestructura tanto aeroportuaria como hospitalaria en Puerto Leguízamo y llamó a que el Gobierno nacional asuma un compromiso efectivo para evitar que tragedias como la vivida comprometan nuevamente la respuesta de emergencia y la vida de sus habitantes.

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