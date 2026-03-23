Alexa Torrex rompe consu prometido Jhorman Tolosa en plena gala y revoluciona 'La casa de los famosos Colombia'

La comediante habría preferido salvar a su expareja para evitar comentarios negativos en la casa estudio - crédito @canalrcn/IG

La noche del 22 de marzo marcó un punto de quiebre inesperado dentro de la casa estudio, cuando Alexa Torrex, en plena dinámica televisada frente a millones de espectadores en Colombia, anunció la ruptura de su relación sentimental con Jhorman Toloza.

La decisión se produjo en medio de una acalorada discusión con Valentino Lázaro, en una gala de eliminación repleta de tensiones y ataques cruzados. Esta confesión de Torrex reconfigura las alianzas y rivalidades del certamen y desafía la narrativa sentimental que sustentaba su presencia en el reality.

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Jhorman Toloza defiende a Alexa Torrex tras la polémica con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia - crédito @alexatorrexcontreras/IG

En la secuencia más impactante de la jornada, Alexa Torrex emitió una declaración que desplazó el eje de la polémica fuera de la competencia:

"En estos momentos, Colombia, termino mi relación con mi esposo, Jhorman Toloza. La termino en este momento y él es libre de hacer lo que quiera cuando quiera. Yo no tengo marido, no tengo esposo, no tengo prometido. Para ver ahora con quién se van a meter", dijo la participante, ante la mirada atónita del resto de nominados.

El detonante inmediato fue un enfrentamiento verbal con Valentino Lázaro, a raíz de episodios recientes dentro de la casa relacionados con conflictos de lealtad, indirectas y acusaciones de traición.

Alexa Torrex se besó con Tebi tras un reto de Altafulla - crédito captura de pantalla La casa de los famosos / Canal RCN

Lázaro le reclamó a Torrex por la actitud de su ahora expareja en un incidente que involucró a Juanda Caribe, enfatizando: “Estoy diciendo que eso se lo dijo a él, pero él decidió hacerlo, él se metió en el juego”, en alusión a la participación activa de Jorman Toloza en los conflictos internos.

La gala reunió a Tebi Bernal, Alejandro Estrada, Juan Palau, Campanita, Juancho Arango y Juanda Caribe entre los nominados. Previo a la decisión de los votos, Alexa Torrex enfrentó comentarios sobre supuestas infidelidades y fue objeto de ataques personales centrados en su vínculo con Tebi Bernal.

En medio de esas acusaciones, Torrex insistió en proteger a Toloza de futuras controversias generadas por su permanencia en el reality: “Si es por personas como tú que van a venir a tratarlo mal e insultar, si es por mí, se paren conmigo. Trátenme de pegazón, de vagabunda a mí. A él déjenlo quieto que no está acá... De ahora en adelante se pueden meter conmigo, papá, conmigo, a mí sola. A él déjenlo quieto afuera”.

Prometido de Alexa Torrex se pronunció sobre el 'shipeo' de su pareja con Tebi Bernal - crédito @jormantol/IG

Torrex reiteró el anuncio de su ruptura sentimental en varias oportunidades, buscando cortar definitivamente cualquier referencia a Tolosa o intervención en su nombre: “Ya no tengo relación, ¿eso querías escuchar? Ya no tengo nada y es listo. Háblale de ahorita en adelante que esté acá, mira, con esta mujer que tienes al frente. Y de ahorita en adelante no te quiero escuchar mencionando a una persona que no hace más parte de mi vida, ¿listo? Entonces suspende lo de tu boca, suspende lo que es un gran hombre".

El ‘reality’ como escenario de rupturas y tensiones familiares

El episodio exhibe cómo la presión del encierro televisivo puede precipitar finales abruptos y redefinir los lazos fundamentales de quienes participan.

Las imágenes compartidas por Alexa Torres junto a Jhorman Tolosa cuentan con gran cantidad de likes - crédito Instagram

Alexa Torrex, creadora de contenido originaria de Colombia, interrumpió públicamente la relación con quien hasta hace semanas era su futuro esposo, con una firmeza que sorprendió tanto a compañeros de juego como a la audiencia.

“De ahora en adelante se pueden meter conmigo, papá, conmigo, a mí sola. A él déjenlo quieto afuera”, insistió la participante durante la transmisión, en una postura inusualmente directa ante la hostilidad del entorno.

Qué dijo Jhorman Toloza sobre las declaraciones de su pareja

La reciente declaración de Jhorman Toloza sobre su relación con Alexa expone una actitud de firmeza total frente a las dificultades que atraviesan como pareja. El joven dejó claro que no retrocederá ni un paso y que considera a Alexa como “la mujer de su vida”.

El prometido de la participante dejó claro que seguirá apoyando a la que hoy se declaró su ex - crédito @jhormantol/IG

Aseguró que, pese a los comentarios negativos, mantiene su decisión intacta. Las críticas, según explicó, no logran afectarlo: los mensajes de apoyo fortalecen su determinación, mientras que las ofensas le resultan indiferentes. Para él, el vínculo con Alexa se basa en la lealtad y el trabajo en equipo frente a las adversidades.

El propio Jhorman relató que su temple proviene de las enseñanzas de su papá, que le mostró la importancia de afrontar los retos de manera directa y con valentía. “Yo no le como a ningún dragoncito, yo no le como a ninguna bestia”, expresó, reafirmando que está preparado para defender su relación.

En palabras de Jhorman: “Cada comentario que ustedes me dicen de apoyo es una forja para mi espada y cada vez que ustedes me insultan, me dan risa”. Así, dejó en evidencia que el respaldo externo lo impulsa y los ataques no lo detienen.

Hay interés en redes sociales por su trayectoria y su relación con el creador Jhorman Tolosa - crédito Instagram

El joven remarcó que está esperando el momento de reencontrarse con Alexa para brindarle el apoyo que considera que ella merece. Sostuvo que ambos atraviesan una dificultad que, a su juicio, no tiene precedentes, pero mantienen la unión y la decisión de salir adelante juntos.

Para quienes preguntan sobre el estado de la relación, Jhorman fue categórico: su apoyo a Alexa es incondicional y no piensa apartarse de su lado. Cerró su mensaje con énfasis en sus valores: “Yo no necesito una mujer que me defienda, yo me defiendo solo”.