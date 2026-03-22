Vender una vivienda en Colombia puede generar impuesto a la ganancia ocasional y esto podría reducir la ganancia final

El impuesto a la ganancia ocasional en Colombia depende de la utilidad obtenida y del tiempo de posesión del inmueble vendido - crédito Colprensa

En medio de las decisiones financieras que implica vender una propiedad, hay un aspecto que suele generar dudas, el impuesto a la ganancia ocasional. No todos los vendedores deben pagarlo, y entender cuándo aplica puede marcar una diferencia importante en el resultado final de la operación.

Más allá del valor por el que se venda el inmueble, lo que realmente determina si hay impuesto es la utilidad obtenida y el tiempo durante el cual el bien estuvo en manos del propietario. Este punto, aunque técnico, es clave para evitar errores en la declaración.

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Para que la venta de una propiedad se considere como ganancia ocasional en 2026, el inmueble debe haberse poseído por al menos dos años y ser un activo fijo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En 2026, las reglas siguen una lógica clara dentro del sistema tributario colombiano. Sin embargo, su aplicación práctica exige revisar varios elementos que van más allá de una simple transacción de compraventa.

Uno de los criterios principales está relacionado con el tiempo de posesión del inmueble. Para que la utilidad generada sea considerada como ganancia ocasional, el bien debe haber sido poseído por dos años o más y, además, tener la calidad de activo fijo para quien lo vende. Si no se cumple este plazo, la utilidad deja de entrar en esta categoría y pasa a tributar como renta ordinaria, lo que implica un tratamiento diferente.

A partir de ahí surge una inquietud frecuente, si existe un monto específico a partir del cual se empieza a pagar este impuesto. La respuesta es no. En Colombia no se grava el valor total de la venta, sino la ganancia que deja la operación. Es decir, la diferencia entre lo que costó el inmueble y el precio por el que se vende.

Este cálculo, aunque parece sencillo, tiene varios matices. El punto de partida es el llamado costo fiscal, que no siempre coincide con el precio inicial de compra. En este valor pueden incluirse ciertos gastos asociados a la adquisición, inversiones que hayan mejorado el inmueble o incluso contribuciones por valorización, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la norma.

El impuesto a la ganancia ocasional se calcula solo sobre la utilidad de la venta, no sobre el valor total de la transacción inmobiliaria - crédito Colprensa

Por ejemplo, si una vivienda se compró en 300 millones de pesos y luego se vende en 450 millones, la diferencia inicial sería de 150 millones. No obstante, ese no es necesariamente el valor sobre el cual se calcula el impuesto. Si al costo fiscal se le suman inversiones o mejoras reconocidas y este asciende, por ejemplo, a 340 millones, la utilidad gravable se reduce a 110 millones.

En los casos en que esta utilidad califica como ganancia ocasional, la tarifa aplicable en 2026 es del 15%. Esto significa que el impuesto se calcula únicamente sobre ese margen de ganancia, no sobre el total de la transacción.

Ahora bien, no todas las operaciones están obligadas a generar este impuesto. Existen condiciones específicas que permiten acceder a beneficios tributarios, especialmente cuando se trata de la vivienda habitual del contribuyente. Para que esto aplique, el inmueble debe corresponder al lugar donde reside de manera permanente y cumplir con los requisitos de tiempo de posesión.

Además, la norma exige que los recursos obtenidos de la venta tengan un destino específico. Estos deben invertirse en la compra de otra vivienda o en el pago de créditos hipotecarios asociados, ya sea de forma total o parcial. Este proceso debe cumplir con condiciones de trazabilidad, lo que implica que el manejo del dinero debe ser verificable. Si no se cumplen estos requisitos o si los recursos se utilizan para otros fines, el beneficio puede perderse y la operación quedaría sujeta al pago del impuesto correspondiente.

El costo fiscal del inmueble puede incluir gastos adicionales, mejoras y valorizaciones siempre que cumplan requisitos legales, modificando así la base gravable - crédito VisualesIA

En la práctica, uno de los mayores riesgos al momento de declarar es clasificar incorrectamente la utilidad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se asume que una ganancia es ocasional sin cumplir los requisitos, lo que puede derivar en sanciones o ajustes por parte de la autoridad tributaria.

Otro punto crítico está en la determinación del costo fiscal. Incluir gastos que no aplican o dejar por fuera costos válidos puede alterar significativamente el valor final de la utilidad y, por ende, del impuesto a pagar. A esto se suma que, en ciertos casos, la depreciación acumulada debe restarse, lo que incrementa la base gravable. En ese contexto, vender un inmueble no es solo una decisión patrimonial, sino también un proceso que requiere precisión en el manejo de la información. Cada detalle cuenta: desde el tiempo de posesión hasta la correcta identificación de los costos asociados.