Padre e hijo murieron aplastados por un contenedor en vía entre Cimitarra, Santander, y Puerto Boyacá

Así quedó el vehículo donde viajaban un padre y su hijo menor - crédito Bryan Camargo Herrera/Facebook

La muerte de Hernán David Mejía Henao y su hijo menor en un insólito accidente de tránsito ocurrido en el sector de Puerto Serviez, jurisdicción de Puerto Boyacá (Boyacá), ha sumido en tristeza y consternación a su familia y a los habitantes del municipio de Cimitarra (Santander), de donde serían oriundos.

De acuerdo con los reportes preliminares, el siniestro ocurrió en la tarde del viernes 20 de marzo de 2026 en la Troncal del Magdalena Medio del mencionado sector, donde padre e hijo viajaban en un vehículo particular desde Cimitarra hacia Puerto Boyacá, según se conoció, con el objetivo de recoger a un familiar.

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Sin embargo, la tragedia se produjo cuando, en el kilómetro 132+300 de la vía, un contenedor transportado por un tractocamión tipo container se desprendió y cayó sobre un Renault Sandero, de placas MBZ-279, aplastando por completo el carro particular.

El accidente fue de tal magnitud que, de acuerdo con testigos presentes en el lugar, solo una pequeña parte del maletero del vehículo quedó visible bajo la estructura del contenedor.

El contendor se habría desprendido del vehículo que lo transportaba - crédito Caroline Brehman/Reuters

La emergencia movilizó rápidamente a los organismos de socorro de la concesión vial y a uniformados de la Policía del Magdalena Medio, que participaron en las labores de rescate.

Investigaciones sobre la causa del accidente y el estado del contenedor

Las autoridades confirmaron que tanto Hernán David Mejía Henao como su hijo fallecieron de manera inmediata debido a la gravedad del impacto. El tractocamión involucrado, identificado con placas TPJ-212, fue inmovilizado y se encuentra bajo investigación por parte de los entes competentes.

De acuerdo con la información oficial, una de las líneas de investigación centra su atención en determinar si el contenedor estaba debidamente asegurado, tal como exige la normativa para el transporte de cargas de este tipo. El cumplimiento de estas medidas es obligatorio para evitar que cargas pesadas se desprendan en carretera.

El accidente en la Troncal del Magdalena Medio generó consternación en la comunidad de Cimitarra y en la región, debido a la pérdida de dos de sus habitantes en circunstancias catalogadas como insólitas por la población y las autoridades.

El siniestro vial dejó tres heridos, incluido un adolescente con autismo - crédito Bomberos Moniquirá/Facebook

Tres heridos tras accidente en la vía Arcabuco-Moniquirá, incluido un adolescente con autismo

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde del martes 17 de marzo en la vía que comunica Arcabuco con Moniquirá dejó como saldo tres personas heridas. Entre los afectados se encuentra un adolescente de 16 años con autismo, una joven de 23 años y un hombre de aproximadamente 56 años, que sería el conductor del vehículo.

El siniestro tuvo lugar en un tramo cercano al sector conocido como la Curva del Capitán. Según el reporte de los organismos de socorro, la familia se desplazaba en un vehículo particular con destino a Bucaramanga cuando, por causas aún en investigación, el conductor perdió el control y el automóvil terminó rodando entre 15 y 20 metros.

La comandante del Cuerpo de Bomberos de Moniquirá, teniente Gloria Wilches, afirmó: “Era un vehículo particular en el que se movilizaba una familia con destino a Bucaramanga; al parecer perdió el control y terminó rodando entre 15 y 20 metros”.

De acuerdo con la información oficial, las condiciones climáticas adversas habrían influido en el accidente. En el momento del siniestro se registraban lluvias en la zona, lo que dejó el pavimento resbaladizo. Además, se reportó la presencia de Acpm derramado en la vía, un factor que podría haber incrementado el riesgo para los conductores.

El accidente se produjo en la vía que comunica Arcabuco con Moniquirá - crédito Bomberos Moniquirá/Facebook

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron al conductor atrapado dentro del vehículo, por lo que fue necesario realizar maniobras de rescate e inmovilización para evitar complicaciones en sus lesiones. Las otras dos víctimas ya habían sido auxiliadas y se encontraban conscientes, aunque presentaban heridas y signos de desorientación, especialmente el menor de edad, según detalló Wilches.

Los tres heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Regional de Moniquirá para su valoración y atención médica. La Policía de Tránsito asumió la coordinación de la escena y gestionó la retirada del vehículo volcado con ayuda de una grúa. Las autoridades reiteraron el llamado a transitar con precaución por este corredor vial, en especial durante precipitaciones.