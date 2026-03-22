Investigan muerte de egresado de la Universidad del Valle al interior del campus académico tras aparente accidente de tránsito

El egresado de la Universidad del Valle murió tras un accidente de moto en el barrio Meléndez al sur de Cali - crédito Univalle

Un joven egresado de la Universidad del Valle habría muerto en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del sábado 21 de marzo de 2026, al interior del campus universitario ubicado en Meléndez, en sur de Cali.

De acuerdo con las primeras informaciones, citadas por el País de Cali, la víctima sería un egresado del programa de filosofía de la Universidad del Valle, que, pese a haber terminado sus estudios, mantenía vínculos con el entorno universitario.

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Según el medio citado, el joven habría salido de una actividad dentro del campus aproximadamente a las 2:00 a. m. Se indicó además que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando tomó su motocicleta.

Una de las versiones del siniestro indican que el egresado manejaba alicorado - crédito Ilustrativa Infobae

Detalles sobre el accidente y versiones extraoficiales

De acuerdo con el testimonio citado, en una de las curvas internas del campus, el joven habría perdido el control del vehículo y colisionado contra el borde del andén, lo que provocó su fallecimiento. Otra versión recogida por el mismo medio sugiere que el joven habría realizado maniobras en la motocicleta en medio de un aparente estado de alteración, lo que derivó en el accidente. No obstante, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades competentes.

Un video grabado por un estudiante de la Universidad del Valle, conocido por el medio, evidenciaría los instantes posteriores al siniestro. En las imágenes, se observaría cómo el joven es atendido por personal de emergencia, que intenta reanimarlo en el lugar.

El Departamento de Bomberos de Cali registró en su sistema la atención de una emergencia médica en el barrio Meléndez a las 2:21 a. m., la cual podría estar relacionada con este incidente, según el mencionado medio

Las circunstancias del accidente de tránsito ocurrido la madrugada del sábado 21 de marzo aún permanecen sin confirmar por las autoridades - crédito Canal Solo Emergencias Moteros - SEM / Whatsapp

La muerte del joven sigue siendo objeto de investigación, mientras se espera que en las próximas horas se esclarezcan los hechos y se determine con certeza lo ocurrido en la madrugada del sábado en el sur de la ciudad. Hasta el momento, la comunidad universitaria y las autoridades permanecen a la espera de información oficial que permita comprender las circunstancias del accidente.

Cali reporta una reducción del 60% en muertes por accidentes de tránsito: esta es la estrategia de la Alcaldía

La Alcaldía de presentó el jueves 19 de marzo una serie de estrategias destinadas a mejorar la seguridad vial en la ciudad. Entre las iniciativas expuestas se destaca Pasos seguros, un programa que incluye intervenciones pedagógicas y controles en puntos estratégicos, con el objetivo de fortalecer la movilidad sostenible y resguardar la vida de todos los actores viales.

De acuerdo con el alcalde Alejandro Eder, estas acciones han permitido una reducción significativa de la mortalidad por accidentes de tránsito durante los primeros 77 días del año. “Seguimos salvando vidas en las vías de Cali. En el 2023, entre el 1 de enero y el 18 de marzo, hubo 80 muertes en accidentes de tránsito. Este año, en ese mismo tiempo, ha habido 52, es decir, hemos tenido una reducción de 28 muertes, esto es un avance muy importante”, afirmó Eder.

Alcaldía de Cali regaló cascos a conductores para incentivar su uso - crédito Ilustrativa Infobae

En los últimos tres años, la ciudad ha registrado una disminución del 60% en muertes por siniestros viales durante el mismo periodo de análisis. Este resultado se atribuye a la implementación de campañas educativas y controles en puntos de alto riesgo, en los que participan instituciones municipales y ciudadanos.

No obstante, las autoridades expresaron su preocupación por el hecho de que la mayoría de las víctimas mortales continúan siendo peatones, en especial adultos mayores. Los motociclistas ocupan el segundo lugar en la estadística de fallecidos. Por tal motivo, durante la jornada de este jueves se entregaron cascos reglamentarios a conductores que no los portaban, en un esfuerzo por incentivar el cumplimiento de las normas y proteger a quienes se movilizan en moto.