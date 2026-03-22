Gobernador de Antioquia no descartó que protestas de indígenas fueran por injerencia del Gobierno nacional: “Aquí no nos van a doblegar”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no descartó una posible motivación política detrás de la minga indígena en La Alpujarra - crédito Colprensa

Tres días después de que la minga indígena se retirara de La Alpujarra, donde se apoderaron de la plaza por un lapso de 48 horas, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no descartó que dicha movilización se hubiera dado con el beneplácito del Gobierno nacional.

En una entrevista concedida a El Colombiano, el mandatario departamental aseguró que, aunque no existen pruebas sobre posible financiación del Ejecutivo para movilizar a los indígenas, podría tratarse de una retaliación del Gobierno Petro en plena época electoral.

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De hecho, Rendón aseguró que durante los dos días de toma de la plaza de La Alpujarra, se habría utilizado a la población infantil para generar presiones hacia la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.

“No nos van a doblegar con bloqueos ni con la instrumentalización de niños y jóvenes. Aquí lo que importa es el trabajo y el esfuerzo de todos los antioqueños”, sostuvo el gobernador de Antioquia al diario nacional.

Bloqueos en La Alpujarra, Medellín, por parte de comunidades indígenas afectaron el funcionamiento de la Gobernación de Antioquia - crédito @tobonvillada/X

Asimismo, el mandatario aseguró que las autoridades de Antioquia y Medellín respondieron a las protestas indígenas defendiendo los derechos de todas las personas y aceptando la diversidad étnica. Además, indicó que se mantuvo una postura firme con apertura al diálogo, pero sin aceptar bloqueos de vías, y resaltó su preocupación por la presencia de menores expuestos a situaciones adversas.

“Tenemos un respeto profundo por la diversidad del departamento y por las comunidades étnicas, pero aquí no nos van a doblegar con bloqueos ni con la instrumentalización de niños y jóvenes. Siempre habrá apertura al diálogo, pero sin bloqueos”, señaló Rendón.

Incluso, el gobernador de Antioquia insistió en que los reclamos de la minga no eran justificables para bloquear la capital del departamento, especialmente porque la mayoría de las exigencias corresponderían al Gobierno nacional.

“Se pudo resolver con una sola llamada o, en el peor de los casos, con un viaje de servidores de la Gobernación a los resguardos”, comentó Rendón a El Colombiano.

Entretanto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, coincidió en rechazar lo que calificó como chantaje y destacó que, aunque se respeta el derecho a la movilización, la administración no permitirá que se afecte la normalidad de la ciudad.

La culminación del paro fue formalizada durante la madrugada del 18 de marzo con el levantamiento de bloqueos y el retorno pacífico de las comunidades - crédito Gobernación Antioquia

“Por más intenciones que tengan algunos de generar desorden en Medellín y Antioquia, aquí hay autoridad y orden”, comentó el alcalde al diario nacional.

Durante las jornadas de protesta, más de 14.000 personas resultaron afectadas por la interrupción de servicios administrativos y restricciones en la movilidad.

“El mensaje fue claro: no vamos a dejarnos someter al chantaje. El gobernador y su equipo llevaron muy bien las negociaciones y se logró una solución en tiempo récord”, manifestó Gutiérrez.

Rendón insistió en que la mayoría de las peticiones de los manifestantes ya se venían atendiendo desde la gobernación y consideró que el problema de fondo era burocrático, relacionado con cambios en el personal docente.

“Había una exigencia imposible para nosotros y era trasladar o hacer renunciar a unos profesores que habían sido nombrados legalmente. Pero los grandes incumplimientos, que es lo que ellos nunca dijeron, son del Gobierno: en vivienda, en educación, en salud y en acceso a vías”, recalcó el gobernador a El Colombiano.

Acusaciones de instrumentalización política en las protestas indígenas

Autoridades regionales denunciaron la presunta instrumentalización de la protesta indígena con fines electorales por parte del Gobierno nacional - crédito Captura video/X

En medio de sus críticas por las movilizaciones, el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín no dudaron en mostrar sus sospechas sobre una posible instrumentalización de la minga por el Gobierno nacional.

Gutiérrez aseguró que, aunque respeta los movimientos sociales e indígenas, su traslado hasta la capital de Antioquia se habría dado por razones políticas, en una época en la que se mantienen las tensiones por cuenta de las fuertes diferencias entre el Gobierno nacional, su candidato presidencial y la oposición.

“¿Que si hay algo detrás? sin lugar a dudas. Vimos ataques contra Antioquia y, tan solo horas después, llegaba la minga indígena en 16 buses a Medellín. ¿Usted cree que eso se paga solo? A una de las personas que venía en la minga le preguntaron por qué protestaba y dijo que no sabía, que obedecía órdenes y esperaba instrucciones (sic)”, señaló el alcalde.

El alcalde también señaló la presencia de personas de regiones ajenas al conflicto departamental. “A una de las personas que venía en la minga le preguntaron por qué protestaba y dijo que no sabía, que obedecía órdenes y esperaba instrucciones. Y venía de Tierralta, Córdoba. ¿Qué tiene que ver con la Gobernación de Antioquia?“, mencionó Gutiérrez a El Colombiano.

Por su parte, el gobernador de Antioquia insistió en que las demandas de los indígenas van más allá de una problemática departamental, e insistió en la presunta instrumentalización de las comunidades con fines políticos en plena época electoral.

“Aquí hay dos asuntos: primero, una instrumentalización subrepticia de las comunidades indígenas para propósitos electorales; y segundo, temas de mucho fondo que el país debe revisar con esta población”, concluyó el mandatario departamental a El Colombiano.