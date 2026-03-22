Rechazo en Cartagena tras ataque de hijo a su madre: fue señalado de ser un ladrón y ella le hizo el reclamo

El caso fue reportado luego de que la víctima, de 45 años, fuera golpeada tras una discusión con su hijo, motivando reacción de entes oficiales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un episodio de violencia intrafamiliar en Cartagena generó rechazo entre la ciudadanía tras la agresión de un hombre a su madre, de 45 años, en el barrio Paseo Bolívar. El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026 después de una discusión surgida a raíz de señalamientos hechos por vecinos.

Tras varios días de revisión del caso, el sujeto fue judicializado por cometer el brutal ataque en contra de su progenitora. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la agresión se produjo cuando la víctima lo increpó tras recibir comentarios de vecinos sobre un supuesto hurto de un aviso.

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El caso dio lugar a la intervención de las autoridades y a la aplicación inmediata de medidas judiciales en contra del señalado de atacar a su propia madre, en un hecho que fue ampliamente rechazado por la comunidad que pidió una condena justa en contra del acusado.

El criminal quedó en manos de las autoridades y se espera que le caiga todo el peso de la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En medio del intenso llamado de la ciudadanía por justicia, las autoridades confirmaron que el agresor fue procesado por violencia intrafamiliar agravada.

Al parecer, el caso de violencia intrafamiliar sucedió cuando la mujer le reclamó por un robo del que los vecinos lo señalaban como el responsable, según información del diario local El Universal. El hombre reaccionó de manera violenta a los comentarios de su madre y la agredió físicamente, situación que provocó la indignación pública y la respuesta institucional en defensa de la víctima.

Proceso judicial y respuesta de las autoridades

Las actuaciones judiciales fueron lideradas por la Fiscalía General de la Nación, que presentó pruebas ante los jueces de control de garantías que determinaron la medida de aseguramiento en centro carcelario para el señalado mientras avanza el proceso en su contra, con el fin de evitar que pueda atacar nuevamente a su progenitora.

En otro caso de violencia intrafamiliar, un hombre sometía a su pareja a maltratos físicos, verbales y psicológicos en Turbaco, por lo que fue capturado por la Policía el 9 de marzo y también fue enviado a prisión.

Ninguno de los acusados en estos hechos admitió el delito de violencia intrafamiliar agravada que les imputó el ente judicial. Las capturas forman parte de una serie de intervenciones recientes de las autoridades para acabar con el maltrato en el entorno familiar.

La conducta de los agresores reactivó las demandas ciudadanas de justicia y protección para las víctimas, por lo que la Fiscalía General de la Nación reiteró la importancia de sancionar a aquellos que incurren en estos delitos.

La agresión a una madre en Cartagena generó medidas judiciales y rechazo público - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Llamado a la denuncia y sensibilización sobre violencia intrafamiliar

Las autoridades insistieron en la urgencia de que la población denuncie cualquier forma de maltrato; especialmente si afecta la integridad de mujeres y familiares. Además, recordaron que existen canales para presentar denuncias, como la línea 123, y señalaron que es fundamental no tolerar la violencia doméstica.

Por ahora, las instituciones continúan trabajando para cumplir con su deber de proteger la dignidad y el bienestar de toda persona dentro del núcleo familiar.

La ciudadanía pide respeto por las madres, esposas e hijas - crédito Colprensa

Cabe mencionar que las consecuencias de la violencia familiar van más allá de la víctima directa y afectan a toda la comunidad, por lo que es necesario sensibilizar a la sociedad sobre el daño que generan estos delitos y la importancia de actuar a tiempo.