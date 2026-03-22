Cundinamarca abre convocatoria para cursos cortos de educación superior en 48 municipios, con 1.100 cupos disponibles

Más de 1.100 cundinamarqueses accederán a cursos cortos presenciales, homologables a niveles técnico, tecnológico y profesional sin costo de matrícula - crédito Gobernación de Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca anunció la apertura de la primera convocatoria de la estrategia ES en Cundinamarca, una iniciativa que busca acercar la educación superior a los territorios y cerrar brechas de acceso en 48 municipios priorizados.

Con una inversión de $1.905 millones, se beneficiarán 1.100 cundinamarqueses mediante cursos cortos presenciales, homologables a niveles técnico, tecnológico y profesional, sin que deban desplazarse a otras ciudades ni asumir costos de matrícula.

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¿Qué es la estrategia ES en Cundinamarca?

La propuesta consiste en una oferta académica construida en alianza con instituciones de educación superior, alineada con las vocaciones productivas del departamento. La meta es ofrecer formación de calidad en Instituciones Educativas Departamentales (IED), garantizando infraestructura y conectividad adecuadas.

La estrategia ES en Cundinamarca brinda formación alineada con vocaciones productivas, garantizando infraestructura y conectividad en las IED departamentales - crédito Colprensa

Los cursos son cortos, presenciales y homologables, lo que significa que funcionan como puerta de entrada a estudios técnicos, tecnológicos o profesionales, permitiendo a los participantes avanzar progresivamente en su proceso educativo. La gobernación financiará el 100% del valor de la matrícula, eliminando barreras económicas y facilitando la permanencia de los estudiantes.

La convocatoria tendrá carácter anual, asegurando la continuidad de oportunidades para jóvenes y adultos.

¿A quién está dirigida la convocatoria?

La convocatoria está dirigida a:

Colombianos mayores de 16 años (sin límite de edad).

Bachilleres egresados de instituciones educativas públicas o privadas de Cundinamarca o municipios limítrofes.

Residentes en alguno de los 48 municipios priorizados para esta fase o en cualquiera de los 116 municipios del departamento (con residencia mínima de cinco años).

Personas inscritas en el Sisbén o reconocidas como víctimas, según las bases de datos oficiales.

También podrán aplicar quienes, por razones geográficas o sociales, se hayan graduado de instituciones educativas en municipios limítrofes como Villavicencio, Cumaral, La Dorada, Chiquinquirá, Guateque, Flandes, Honda, Ambalema o Icononzo, siempre que acrediten residencia mínima de cinco años en Cundinamarca.

La convocatoria anual está dirigida a colombianos mayores de 16 años, bachilleres y residentes en municipios priorizados o con residencia mínima de cinco años - crédito Presidencia

¿Cómo participar en la convocatoria?

El proceso de postulación es completamente virtual y consta de varios pasos:

Consulta el texto de la convocatoria: Accede a la plataforma oficial de la Gobernación de Cundinamarca y revisa toda la información detallada sobre la estrategia y los municipios priorizados. Haz clic en “Inicia tu postulación aquí”: ingresar al formulario en línea y diligencia todos los campos obligatorios. Adjunta la documentación requerida: suba los certificados y documentos solicitados que acrediten su residencia, bachillerato y demás requisitos. Consulta frecuentemente el Portal del Cliente: verifique el estado de su solicitud y manténgase informado sobre novedades y etapas del proceso.

Cronograma de la convocatoria

Recepción de postulaciones: del 20 de marzo al 8 de abril de 2026 (cierre a las 6:00 p. m.)

Validación y evaluación: del 9 al 22 de abril de 2026

Publicación de resultados y listado inicial de beneficiarios: del 23 al 29 de abril de 2026

Reclamaciones: del 30 de abril al 5 de mayo de 2026

Revisión de reclamaciones: del 6 al 11 de mayo de 2026

Publicación de listado final de posibles beneficiarios: del 12 al 19 de mayo de 2026

Legalización del beneficio: del 20 al 26 de mayo de 2026

Las personas interesadas deben estar atentas a cada fase y cumplir con los plazos para no perder la oportunidad de acceder al beneficio.

El proceso de inscripción es virtual e incluye revisión de requisitos y documentación, optimizando el acceso a la educación superior en Cundinamarca - crédito Alcaldía de Bogotá

Beneficios y proyección

La estrategia permitirá que jóvenes y adultos accedan a formación de calidad sin dejar su municipio, reduciendo gastos asociados a transporte, alimentación y vivienda. El modelo es incluyente, progresivo y se articula con las necesidades productivas regionales, acercando el futuro educativo a cada territorio.

Con la estrategia ES en Cundinamarca, la gobernación busca impulsar un modelo educativo más cercano, equitativo y pertinente, demostrando que las oportunidades de formación no están lejos. Toda la información del programa puede ser consultada haciendo clic aquí.