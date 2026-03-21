Colombia

¿Qué número cayó en la lotería de Risaralda hoy 20 de Marzo?

Se ha revelado el desenlace del reciente sorteo. Detrás de esto, un mecanismo incluye apoyos fundamentales para la comunidad

Guardar
La Lotería de Risaralda es
La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)

La Lotería de Risaralda fue creada en 1981 con un propósito claro: recaudar fondos para proyectos de desarrollo social, cultural y educativo en el departamento. Este objetivo ha sido el motor que ha impulsado su funcionamiento durante más de cuatro décadas, consolidándose como una herramienta clave para el bienestar de la región.

El sorteo semanal de la Lotería de Risaralda se ha convertido en una tradición para muchos colombianos, quienes ven en este juego de azar una oportunidad no solo de cambiar sus vidas, sino también de apoyar causas sociales. Gracias a que el sorteo es nocturno, los participantes tienen la oportunidad de seguir el evento en tiempo real, generando expectativa entre los jugadores.

Los números ganadores del sorteo 2943

Fecha: 20 de Marzo de 2025Los afortunados: 7015Serie: 281Premio Mayor $1.400 MillonesNúmeros que más salen: 156Números que menos salen: 2559

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio?

El plazo para reclamar un premio de la Lotería de Risaralda es de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente al sorteo, según lo establecido en el Decreto 2975 de 2004.

Es fundamental que el ganador presente el billete original en buen estado y reúna todos los documentos exigidos dentro de este tiempo para poder realizar el cobro de forma correcta y sin inconvenientes.

Entre los documentos necesarios están el tiquete premiado original, un documento de identidad válido y en algunos casos, la fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad si el premio supera ciertos valores.

También se deben diligenciar datos personales en el formulario correspondiente y cumplir con las retenciones legales, como el impuesto del 20% por ganancia ocasional para premios mayores a 48 UVT. Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago seguro y ajustado a la normatividad vigente.

Conoce los detalles de la Lotería de Risaralda

Bajo el lema “Sentimiento de Todos”, la Lotería de Risaralda realiza sus sorteos todos los viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), excepto en días festivos, cuando la jornada se traslada al siguiente día hábil. Transmitida por Telecafé, esta lotería se ha convertido en una tradición en el departamento y en todo el país, ofreciendo premios de gran impacto.

El atractivo premio mayor de $1.400 millones de pesos colombianos encabeza su plan de premios, que también incluye:

1 Premio Mayor: $1.400.000.000

1 Premio Especial La Escalera Millonaria: $45.000.000

1 Seco Compra Auto: $45.000.000

2 Secos Pal Negocio: $40.000.000

3 Secos Cafetero: $35.000.000

4 Secos Para La Beca: $30.000.000

5 Secos de Lujo: $25.000.000

12 Secos de Paseo: $20.000.000

Con esta diversidad de premios y una transmisión que conecta a millones, la Lotería de Risaralda sigue siendo un referente de suerte y oportunidad para los colombianos.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de ColombiaLotería de Risaralda resultados

Más Noticias

Resultados Lotería de Medellín 20 de marzo: quién ganó el premio mayor de $16.000 millones

Como cada viernes, aquí están los ganadores de la Lotería de Medellín

Resultados Lotería de Medellín 20

El golf profesional redefine su espectáculo con tecnología y figuras globales

La Tomorrow Golf League culmina su segunda temporada con un duelo entre el equipo liderado por Tiger Woods y Los Ángeles Golf Club, franquicia con inversión sudamericana, en un estadio cerrado que combina tiros reales y simulación digital

Infobae

Santander: estos son los cortes de la luz este sábado 21 de marzo

Conoce con antelación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Santander: estos son los cortes

Comunidad Andina confirmó diálogo entre gobiernos de Colombia y Ecuador para aliviar tensiones arancelarias

Representantes oficiales de ambos gobiernos intentarán pactar una hoja de ruta que permita frenar la batalla de aranceles, cortes energéticos y roces diplomáticos de carácter político

Comunidad Andina confirmó diálogo entre

Fiscalía reveló audio de adolescente implicada en asesinato de Juan Felipe Rincón: “Yo estaba arriesgando mi vida”

La audiencia sobre el asesinato del hijo del general retirado William Rincón fue suspendida tras varias horas de diligencia, pero se logró conocer la razón por la que el joven se trasladó hasta el sur de la capital

Fiscalía reveló audio de adolescente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado contra un vehículo

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

ENTRETENIMIENTO

Creadora de contenido comparó las

Creadora de contenido comparó las fiestas argentinas con las colombianas: “Acá se baila, se deja todo”

J Balvin llegó a Cali para su concierto en el Estadio Pascual Guerrero: calentó el ambiente a ritmo de ‘Cali Pachanguero’

Giovanny Ayala se refirió a Jessi Uribe como un “chillón” y en redes sociales no lo bajaron de “envidioso”

Famoso actor de ‘La primera vez’ estuvo involucrado en altercado en Bogotá: la Policía tuvo que intervenir

Anuel AA sorprendió con su aspecto en la celebración del cumpleaños de su hija Cattleya: hay dudas sobre su estado de salud

Deportes

Ramón Jesurun se pronunció sobre

Ramón Jesurun se pronunció sobre la ausencia de Jhon Jáder Durán en la selección Colombia

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama advirtió sobre los amistosos de la selección Colombia: “Son dos que te mantienen o te sacan”

David Ospina se molestó por las críticas a su ausencia en Atlético Nacional: “Me da tristeza escuchar eso”

Federación Colombiana de Fútbol aprobó la creación del Torneo de Reservas Sub-23: así beneficiará a los clubes

La Conmebol cambió las reglas para los equipos colombianos en fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana