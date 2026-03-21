La hermana menor de Dilan Cruz presuntamente falleció tras un accidente de tránsito; un familiar habría compartido la confirmación en redes

Hermana y madre de Dilan Cruz en manifestación por su memoria en 2020 - crédito Sergio Acero/Colprensa

El presunto fallecimiento de la hermana menor de Dilan Cruz tras un accidente de tránsito fue confirmado por familiares a través de publicaciones en redes sociales, conmocionando a quienes conocen la historia de la familia Cruz en Colombia.

La hermana menor de Dilan Cruz perdió la vida luego de sufrir un siniestro vial y permanecer en estado crítico, de acuerdo con lo divulgado por sus allegados en plataformas digitales y replicado por Marcela Ruge, militante del Pacto Histórico.

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Se desconoce el nombre de la joven y la fecha exacta, pero el hecho ocurrió entre el 20 de marzo y el 21 de marzo de 2026, según indican los testimonios en redes sociales.

Ruge comunicó en su cuenta: “La hermana menor de Dilan Cruz, ayer tuvo un accidente de tránsito, anoche su hermana @Denis011114 (Denis Cruz) estaba pidiendo oraciones por ella, porque estaba en estado crítico, y hoy murió”.

Las publicaciones difundidas en plataformas sociales han dado cuenta del difícil momento que atraviesa la familia, mientras que mensajes de solidaridad se multiplican tras esta nueva pérdida - crédito @marcela_Ruge / X

También expresó: “Que tristeza siento por la mamá y Denis, debe ser inexplicable y sumamente difícil vivir dos veces un dolor tan grande”.

La propia Denis Cruz compartió una breve declaración en su cuenta personal: “Me rehúso a volver a atravesar lo mismo dos veces… no puedo, no me da la vida”.

Numerosos mensajes de apoyo y solidaridad han sido dirigidos a la familia, en particular a Denis Cruz y a su madre, tras este nuevo golpe inesperado.

La familia vuelve a enfrentar un duelo público, dado el recuerdo de Dilan Cruz, figura relevante por su fallecimiento durante protestas sociales en Colombia.

El 20 de marzo, Denis Cruz subió un video a sus redes sociales, un video relatando el estado de salud de su hermana menor.

Mensaje de Denis Cruz, hermana de Dilan Cruz, sobre la presunta muerte de su hermana menor - crédito captura de pantalla @Denis011114

“Mi hermana tuvo un accidente de tránsito y su estado de salud es muy crítico, tiene muchas partes del cuerpo muy comprometidas y, como familia, lo único que pedimos es que todo lo que se haga por ella sea de manera correcta, con mucho cuidado y con mucha humanidad”, dijo Denis Cruz

La vez que la hermana de Dilan Cruz se pronunció por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

En medio de la polarización política colombiana acentuada tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, un mensaje publicado por Denis Cruz, hermana del joven Dilan Cruz –muerto durante las protestas sociales de 2019–, desató profundas reacciones en redes sociales.

La intervención de Cruz, divulgada tras el magnicidio de Uribe Turbay el 11 de agosto de 2025, surge como testimonio de la persistencia de antiguas heridas vinculadas tanto al debate social como a los episodios de violencia que han marcado al país.

Cinco años después de la muerte de Dilan Cruz, la Procuraduría General de la Nación sancionó en abril de 2024 al policía Manuel Cubillos Rodríguez.

Este fue uno de los mensaje que provocaron la polémica en las redes sociales tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, y que publicó Denis Cruz, hermana de Dylan Cruz Medina - crédito @Denis011114/X

Él accionó el arma no letal que lesionó mortalmente al joven con una multa de 14 millones de pesos. Esta decisión se conoció públicamente solo el 23 de noviembre de 2024 a través de un reportaje del diario El Espectador.

Este dato, revelado en el último tercio de la cobertura de Infobae, subraya la vigencia del reclamo familiar y el trasfondo de las recientes declaraciones de Denis Cruz.

La muerte de Miguel Uribe Turbay, confirmada por la Fundación Santa Fe mediante un comunicado de prensa el lunes 11 de agosto de 2025, provocó desde condolencias hasta insultos en redes sociales.

En respuesta a la crispación, la viuda de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, llamó a la “unión, paz y amor”, rechazando expresamente cualquier acto de venganza.

Denis Cruz se sumó al debate público al publicar dos mensajes en su cuenta de X. En uno de ellos, expresó: “Solo quien lo vive es quien lo sabe. Abrazo con el alma a sus familiares”.

En su momento, ambos mensajes recibieron comentarios descalificándola a ella y a su hermano, pero también se ganó el respeto y el apoyo de otra parcialidad por no quedarse callada - crédito @Denis011114/X

En el segundo, señaló que no celebraba la muerte de nadie, pero recordó cómo la sociedad juzgó a diferentes víctimas: “No celebro la muerte de nadie y jamás lo haré, pero tampoco olvido lo que dijeron cuando la víctima fue otra persona”, en referencia a su hermano Dlan. Más adelante, Cruz matizó: “Hoy no digo ‘se lo buscó’ (al recordar el caso de Cely). Aprendí a no parecerme a ellos eligiendo siempre solidarizarme con la vida por encima de todo”.