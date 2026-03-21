Nuevas denuncias contra importantes figuras de los medios tras investigaciones en Caracol: estos son los nombres

Periodistas denuncian en Infobae Colombia episodios de acoso sexual en RCN y Caracol Televisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

En medio del revuelo generado por las investigaciones internas anunciadas por Caracol Televisión tras denuncias de presunto acoso sexual contra dos de sus presentadores, nuevos testimonios comienzan a salir a la luz.

Infobae Colombia conoció el relato de dos periodistas que aseguran haber vivido un “calvario” durante su paso por dos de los canales más importantes del país.

“Valeria” –que pidió proteger su identidad– relató en exclusiva, que su experiencia se remonta al año 2017, cuando llegó a RCN Televisión con la ilusión de abrirse camino en el periodismo.

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“Todo este calvario de acoso sexual y laboral empieza en mi caso en el 2017. Con una ilusión gigante de pertenecer y de demostrarme que por mis capacidades iba a llegar a quedarme en RCN… Yo hice las practicas como con 78 personas y solo había dos posibilidades de quedarse. Una vacante en RCN y la otra era en NTN24. En esos seis meses la di toda y conté con la suerte de que yo estaba en el equipo de fin de semana”, empezó contando la comunicadora.

Testimonio de una periodista que revela el lado oscuro detrás de los principales canales de televisión en Colombia, tras anuncio de investigaciones en Caracol - crédito @CaracolTV/X

Tras lograr vincularse en el medio, aseguró que comenzó una etapa marcada por el miedo y el abuso, señalando directamente al que en ese momento era el jefe de la mesa de asignaciones, ya que, en sus palabras, el ambiente laboral fue hostil desde el inicio.

“Desde entonces empezó mi calvario con Fernando Peña. Un tipo de aspecto rígido, bravo todo el tiempo, violento, vulgar, alcohólico. No hubo una sola vez en mis casi cuatro años como periodista en RCN, que ese hombre no insultara a los periodistas, no insultara al equipo. Era tantas las rabias que cogía y le pegaba a la mesa y al computador puños. Al punto de partir una pantalla. Y jamás pasó nada”, reveló la periodista a Infobae Colombia.

Sin embargo, el episodio que marcó un antes y un después, en su vida profesional y personal, ocurrió en la sala de redacción un tiempo más adelante.

“La redacción estaba casi sola, era hora de almuerzo y yo estaba dándole la espalda y me coge por detrás, me abraza muy pegado rodeando sus manos muy cerca de mi cintura y mi pecho, me dice: ‘mi chiquitina linda, la mas chiquita de esta mesa, estas muy linda’, y me da un beso en la boca SIN PERMISO, SIN AUTORIZACIÖN, SIN TENER NADA”, denunció “Valeria”.

Fernando Peña y Ricardo Orrego, en el ojo del huracán por denuncias de acoso en RCN Televisión y Caracol Televisión - crédito suministrada Infobae Colombia

“Quedé paralizada, muerta del miedo. No sabía si la cosa podía escalar o si me iba a golpear si decía algo o me defendía. Le tenía pavor a ese hombre”, añadió.

De acuerdo con su testimonio, durante años evitó quedarse sola en la redacción para prevenir nuevos episodios. Incluso, aseguró que recibió propuestas personales fuera del entorno laboral. Además, indicó cómo culminó la situación con su renuncia, momento en el que, según cuenta, recibió amenazas verbales.

“Después me invitaba a su casa, ‘para que conociera al hijo y saliéramos, porque era muy linda y era el perfil para él’. El día que le renuncié me dijo estas palabras: ‘Malparida, cogiste esta sección como de aeropuerto, no vas a tener más oportunidades’ y yo lo único que hice fue llorar y llorar”, aseguró la periodista.

Tras su salida de RCN, “Valeria” continuó su carrera en Caracol Televisión, lugar en el que afirmó haber vivido nuevas situaciones de acoso sexual, esta vez relacionadas con otro reconocido periodista y presentador.

“Con Ricardo Orrego, en Caracol... Mi puesto era en el piso igual que donde estaba la oficina de él. Pasar por su oficina era un calvario absoluto, porque el noos encerrabaaaaaa en su oficina... Yo solo oraba cuando tenía que pasar por ahí, porque en qué momento salía este hombre y nos cogía a la fuerza para encerrarnos en su oficina a hacernos propuestas indecentes y a acercarse demasiado. O encontrármelo en el ascensor. Juro que era pánico, de terror”, reveló a Infobae Colombia la comunicadora.

La cruda confesión de una periodista sobre acoso en Caracol y RCN - crédito suministrada Infobae Colombia

La periodista también relató cómo estas situaciones afectaron su tranquilidad dentro del canal. Además, aseguró que no fue la única víctima.

“Yo soy súper creyente y siempre que llegaba a Caracol o estaba dentro del canal era una oración constante y la mía era: ‘Señor, hazme invisible’. Yo vi cómo acosaba a más niñas, nadie me lo contó, mis ojos lo vieron. sus abrazos con doble intención con muchas mujeres”, contó la comunicadora en la entrevista exclusiva.

Pero eso no es todo, el relato de “Valeria” se suma a otra denuncia que llegó a Infobae Colombia de parte de otra comunicadora social y periodista que trabajó en Caracol Televisión por varios meses y que mencionó en conversación con este medio también haber sido víctima de acoso sexual por parte del presentador Ricardo Orrego.

Para también proteger su identidad en este artículo será llamada “Sara”. Ella detalla una serie de episodios que, según cuenta, comenzaron desde su llegada al área digital de la compañía.

“Yo entré a Caracol Televisión primero como periodista en el área digital y estaba con una amiga que también entró conmigo, pero ella ya había trabajado en noticias, puntualmente apoyando el área de deportes, y ella quería claramente volver a entrar a noticias. Yo también quería entrar a noticias y me dijo: ‘Yo los conozco a ellos, pero pilas, pilas, pilas que este Ricardo Orrego es un acosador horrible, superintimidante. Entonces nunca vayamos a estar solas con el man, siempre juntas’”, empezó contando la comunicadora en entrevista exclusiva con Infobae Colombia.

Otra periodista relata presunto acoso por parte de Ricardo Orrego - crédito Depositphotos

A pesar de esa advertencia inicial, la joven aseguró que en un primer momento el comportamiento del periodista parecía cordial: “Un par de veces nos lo encontramos en los pasillos y el man extra querido: ‘Hola, ¿cómo vas? ¿Tú quieres entrar a noticias?’ Y yo: ‘Sí, claro’ y él: ‘Cuenta conmigo en lo que necesites’... Bueno, súper, extra, querido. Aunque era de esos que te da el beso no cachete a cachete, sino como boca cachete, como beso mojado”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, las situaciones comenzaron a tornarse incómodas, según contó “Sara”, y uno de los primeros episodios ocurrió dentro de una oficina del canal.

“Me acuerdo que fuimos al edificio de noticias y nos lo encontramos y nos dijo: ‘Vengan, suban a mi oficina y hablamos un ratico, les voy a regalar unas camisetas que tengo del mundial’. Subimos a la oficina de él, que creo que era en el cuarto piso y ese día super bien contándonos anécdotas y no pasó nada ahí, pero a la despedida el man se despide de mí como con un pico así como esquinado y yo como: ‘Uy, Dios mío’... Me sentí re incómoda. Le dije a mi amiga: ‘El man me acaba de dar un beso esquinado’ y ella: ‘Sí, sí, sí, no te quedes atrás nunca, el man es así’”, confesó la periodista.

El episodio más grave, según su testimonio, ocurrió tiempo después en las instalaciones de Blu Radio, donde coincidió con el presentador mientras realizaba una grabación.

“Le estamos haciendo seguimiento a una periodista que era presentadora allá en La Kalle, entonces nos tocaba estar ahí todo el tiempo y daba exactamente la hora de que este man estaba en Mañanas Blu, pero pues yo no tenía ni idea. Estábamos todo el equipo de digital, yo era la periodista, estaba mi camarógrafo y mi productora a la que le dije: ‘Gabi, voy a ir al baño, ya vengo’. Pues en esa ida al baño, iba caminando por el pasillo de Blu Radio cuando me encuentro a este man antes de entrar. Mi primer pensamiento fue: ‘Fuck, estoy sola, me metí en la grande’. Y él: ‘Hola, ¿qué más?’… yo me puse, la verdad, te confieso, muy nerviosa, el corazón a mil, me dio como eso de que uno sabe que está metido en algo malo”, continuó contando la mujer a este medio.

Nueva denuncia por acoso contra Ricardo Orrego - crédito suministrada Infobae Colombia

La periodista confesó que en ese momento fue conducida por el presentador de Noticias Caracol a una oficina donde el comportamiento escaló rápidamente.

“Yo le dije: ‘Hola, ¿qué más, Richie?’, yo como piloteándola. Y él: ‘Bien, bien, ¿y tú, cómo has estado?’ Yo: ‘Bien, bien, voy al baño, es que tengo afán’. Me dijo: ‘No, no, no, pero ven, hace mucho no nos vemos, ¿cómo ha estado tu vida? Ven, hagámonos acá’. Había una oficina como de vidrio al lado del baño, bueno, en una esquina, y él se sentó como en la mesa y yo renerviosa, entonces se hizo así como abrazándome, cogiéndome y me decía: “Tú estás muy linda, ¿por qué estás así? ¿Por qué tan esquiva?’ Y yo: ‘No, es que me tengo que ir’. Yo me puse muy nerviosa, la verdad. Yo intentando quitarlo. Y él: ‘No, eso no pasa nada. La cosa es que quiero darte un beso’. Y yo le dije: ‘Richie, no, no, no, no, no, gracias. No, yo tengo novio. Muchas gracias. No me interesa’. Y él: ‘Pero ¿por qué? Es que solo es un beso’”, expuso la profesional.

Según su versión, la situación pasó a la fuerza:

“Y me cogió así de los hombros y me dio un beso así a la fuerza, asqueroso, y me quería como meter la lengua y yo le decía que no. Me dijo: ‘Dame un beso bien, con lengua. Dame un beso bien con lengua’... En ese momento te quedas totalmente en shock, pasando mil cosas en la mente, porque yo decía: ‘Dios mío, si digo algo me cierro las puertas, no me van a creer’. Me dijo: ‘Aquí no hay cámaras que nos vean’. O sea, el man la tiene súper craneada. Y le dije: ‘No, voy a ir al baño’. Me dijo: ‘Aquí te espero’. Y evidentemente se quedó”, contó “Sara”.

Ricardo Orrego enfrenta más señalamientos: otra periodista relata su experiencia en medio del escándalo - crédito suministrada Infobae Colombia

Tras el episodio, pidió ayuda a una compañera para poder salir del lugar, pero la periodista aseguró que, minutos después, el presentador volvió a interceptarla.

“Ahí mismo llamé a la productora, le dije: ‘Gabi, por favor, ven acá, necesito que vengas al baño, no soy capaz de salir, me acaba de pasar esto, esto y esto’, ella vino corriendo nos fuimos. Yo estaba en shock y el man se quedó ahí, pero como teníamos que esperar a la periodista que iba a salir de La Kalle no me podía ir (...) me vio y salió de la cabina otra vez y dijo: ‘Ay, están acá otra vez’. Y yo me quedé callada. Y Gabriela dijo: ‘Sí, es que, estamos esperando una periodista y yo quería ver cómo se hacía radio, nada más. Y ya nos vamos’. Él dijo: ‘No, pero no se van a ir todavía’. Y me cogió de la mano y me dijo: ‘No te vas a despedir bien de mí’… Y me cogió y me llevó y yo le hice como la mano así como por detrás de la espalda a Gaby y le dije: ‘Cuidado’. Me dijo: ‘Tranquila’. Y se fue detrás mío y el man me metió a la oficina y me dijo: ‘Que te despidas bien’ y me empezó a coger la cara y le dije: ‘Que no, que no, que no’. Y lo empujé y le dije: ‘No’”, reveló la periodista a Infobae Colombia.

Finalmente, logró salir gracias a la intervención de su compañera: “Y Gabriela: ‘Nos vamos ya’. Y me salvó. Y le dije: ‘Gracias, gracias, gracias’. Ahí quedó todo. Fue terrible. La verdad, fue horroroso”.

La denuncia y la respuesta de Caracol Televisión

La periodista contó que, tras lo ocurrido, decidió hablar con su entorno cercano y posteriormente con sus superiores. Acción que la llevó a presentar la denuncia ante directivos del canal y a darse cuenta de que había más casos como el de ella. Sin embargo, la comunicadora afirmó que, con el paso del tiempo, no hubo consecuencias visibles ni acciones por parte de las directivas de Caracol Televisión.

“Me callé por mucho tiempo, pero le conté a mi amiga, a la que entró conmigo a digital y me dijo: ‘A mí también me pasó, el man hace un tiempo me mordió, me cogió una teta’... le conté a mi jefe de ese momento y me dijo: ‘Esto no puede pasar, hay que denunciar’. Y le dije: ‘No, me da mucho miedo cerrarme las puertas. Tú sabes que yo quiero entrar a noticias’... Denuncié, con mi amiga fuimos al piso que están todas las directivas, les contamos todo lo que sucedió, nos dijeron: ‘No es la primera vez que pasa esto con este señor, vamos a hablar con él, esto no puede pasar, por más que sean estrellas, aquí no hay estrellas en Caracol, aquí se va a tomar mano dura. Vamos a hablar con él, le vamos a poner un ultimátum, que si esto vuelve a pasar, sale de acá’...“, indicó.

Ricardo Orrego habría besado a la fuerza a periodista - crédito suministrada Infobae Colombia

“A los días nos volvieron a llamar y nos dijeron: ‘Pues miren, chicas, evidentemente hablamos con el, con Ricardo Orrego y fue tan bobo que nosotros obviamente no expusimos su nombre y salió a relucir otro nombre. O sea, él mismo se echó al agua con otra persona que ni siquiera la teníamos en el radar. Entonces, ya hay como cuatro casos de chicas, esto no se va a quedar así’... El caso, no sé si lo suspendieron, pero evidentemente el man siguió ahí… la conclusión es que no pasó nada. Eso fue en 2023 y estamos en 2026 y no pasó nada (sic)”, puntualizó la periodista.

Mientras avanzan las investigaciones anunciadas por Caracol Televisión, casos como estos evidencian una problemática que, durante años, ha permanecido en silencio y que ahora comienza a ser visibilizada por las víctimas.