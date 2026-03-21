Gobernadora de Chocó alertó sobre riesgo de incursión de disidencias de las Farc en medio del paro armado del ELN

El paro armado impuesto por el ELN mantiene a más de 6.000 personas confinadas en Bajo Baudó, agravando la crisis humanitaria en Chocó - crédito Stringer/AFP

La amenaza de que disidencias armadas ingresen al departamento del Chocó mientras el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene un paro armado indefinido profundiza la crisis humanitaria que afecta a miles de personas y eleva la preocupación por la seguridad regional, según reportó El Espectador.

La alerta fue lanzada por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, que advirtió que la combinación de grupos armados ilegales y el confinamiento impuesto en varios municipios hace que la situación humanitaria en 2026 se considere entre las más graves del actual conflicto armado en Colombia.

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Durante una entrega de ayudas humanitarias en Pizarro, Córdoba señaló que la incursión de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por la zona sur —es una amenaza que, según ella, ya se había intentado anteriormente por la región del San Juan— se suma a la presión constante de enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia).

Este contexto acrecienta los riesgos para la población civil, particularmente en áreas rurales y riberas de los ríos Orpúa, Hijúa y Docampadó.

Más de 6.000 personas confinadas en Bajo Baudó sin acceso a alimentos

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba alertó sobre la posible incursión de disidencias de las FARC durante el paro armado del ELN en la región - crédito @FNDCol/X

El paro armado decretado por el ELN el 17 de marzo mantiene a más de 6.000 personas confinadas en el municipio de Bajo Baudó, donde la movilidad permanece restringida y las actividades esenciales como la pesca y la agricultura han quedado suspendidas.

Así mismo, el dato publicado en el reporte del Foro Interétnico Solidaridad Chocó describe las dimensiones del bloqueo: “La situación limita el acceso a alimentos y actividades básicas como la pesca y el cultivo”.

Por tal motivo, las autoridades afirmaron que la emergencia afecta de forma directa a comunidades afrodescendientes e indígenas, quienes dependen de estos medios tradicionales para sobrevivir.

La propia gobernadora, Nubia Carolina Córdoba dio cuenta de la gravedad del cuadro: “Las familias viven del diario. Tienen que salir a buscar agua, pescado o alimentos, y hoy no pueden hacerlo”, relató Córdoba a Noticias Caracol.

La mandataria describió el ambiente en Bajo Baudó como un espacio de constante tensión y temor: “Desde la cabecera municipal se puede notar que estamos en medio de un ambiente de conflicto y que además hay una preocupación en la gente”.

Llamado urgente de organizaciones y autoridades para reforzar la respuesta estatal

El Foro Interétnico Solidaridad Chocó exige protección y atención humanitaria urgente ante el avance del conflicto armado en el departamento - crédito @FISCHETNICO/X

El Foro Interétnico Solidaridad Chocó reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice de inmediato protección, atención humanitaria urgente y respeto al Derecho Internacional Humanitario, según lo consignado en un comunicado publicado en las redes sociales de la organización.

El Foro alertó sobre el agravamiento del problema por los desplazamientos forzados en la zona, que se suman al confinamiento y multiplican los riesgos sobre los habitantes más vulnerables.

La gobernadora Córdoba enfatizó que el acecho de las disidencias en el sur del departamento obliga a reforzar la presencia estatal para evitar que la crisis escale todavía más: “El permanente acecho del residual o las disidencias de las Farc, que está tratando de ingresar al departamento del Chocó justamente por esta zona sur, genera para nosotros una alerta. Ya lo han intentado antes por la zona del San Juan, y tenemos que proteger de mejor manera esta zona del departamento, para efectos de no agudizar la crisis humanitaria del Chocó”.

La preocupación crece entre autoridades y pobladores del Chocó por la acumulación de amenazas de ELN, Clan del Golfo y disidencias de las Farc - crédito TVEFE/AFP

El impacto de la confrontación entre el ELN y el Clan del Golfo, junto a la amenaza latente de las disidencias de las Farc, mantiene bajo amenaza a miles de pobladores y dificulta el abastecimiento básico, remarcó la gobernadora.

Las autoridades locales insisten en la urgencia de reforzar la acción estatal para evitar que se profundice la crisis y reclamar garantías mínimas de seguridad y atención para la población civil.