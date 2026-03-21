Fiscalía reveló audio de adolescente implicada en asesinato de Juan Felipe Rincón: “Yo estaba arriesgando mi vida”

La Fiscalía presentó un audio en la menor implicada en el asesinato de Juan Felipe Rincón narra cómo fue utilizada para atraer al joven al lugar donde fue ultimado - crédito Fiscalía

El caso del asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del general retirado de la Policía William Rincón, avanzó en su investigación. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer un audio en el que una adolescente implicada en el crimen narra los detalles de cómo se planeó el homicidio, que ocurrió el 23 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá.

La menor, identificada como S. V. B. R. (Sara Valentina), tenía 15 años en el momento de los hechos. En su declaración ante la Fiscalía, grabada durante el juicio, la joven explicó su rol crucial en el crimen: atraer a Juan Felipe Rincón al lugar donde finalmente lo mataron; ella reveló que era “la única” que lo podía llevar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Me lo dijeron porque él mostraba interés en mí, entonces él me había dicho que nos viéramos… Yo era la única que lo podía hacer ir hasta el Quiroga”, detalló S. V. B. R. en su declaración, de acuerdo con el audio presentado durante la declaración.

S. V. B. R. contó que fue presionada por Katherine y Andrés Sotelo, conocidos como "Alisson" y "Gomelo", para organizar una cita con Juan Felipe Rincón - crédito Fiscalía

Confesión de la menor: ella señaló que fue manipulada para atraer al joven

La joven aseguró que, aunque en un principio no quería responder a los mensajes del hijo del general Rincón, fue presionada por los implicados en el asesinato. Katherine Andrea Sotelo y Andrés Camilo Sotelo, conocidos por los apodos “Alisson” y “Gomelo”, insistieron para que organizara el encuentro, su misión era atraer al joven para golpearlo y robarle el celular, además de la participación de Solanggye Trujillo Devia.

A pesar de la violencia del plan, la menor aceptó la propuesta, convencida de que podría obtener parte de las ganancias por la venta del teléfono.

“Me dijeron: ‘lo vendemos’. Entonces les dije: ‘Bueno, está bien; yo también me llevo parte de eso, que el celular quede de ganancias y me llevo yo la mayoría porque voy a ser la que lo va a traer; yo estaba arriesgando mi vida en traerlo’”, explicó.

El asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del general retirado William Rincón, fue planeado en una casa descrita como una "olla", donde se consumían drogas y alcohol - Policía Nacional

El crimen fue ideado en un lugar peligroso, según la declaración de la menor, el plan se fraguó en una casa que describió como una “olla” debido a la gran cantidad de drogas y licor que allí había.

La joven relató cómo, en medio de una fiesta que celebraba el cumpleaños de “Alisson”, consumió sustancias psicoactivas junto con los presentes, lo que alteró aún más su estado mental.

“Cuando nos enteramos del plan, simplemente siguió el plan de lo que íbamos a hacer y seguimos festejando; tenía un montón de drogas, entonces yo empecé a consumir con ellos (…) El segundo piso de la casa se estaba volviendo como una olla”, comentó la menor en el audio revelado por la Fiscalía.

Audio del testimonio de la menor implicada en el caso de Juan Felipe Rincón, detalló la manera en que fue utilizada - crédito capturas de pantalla video @saraq0554/TikTok/Fiscalía

Después de pasar un tiempo en esa casa, S. V. B. R. se dirigió, bajo los efectos de las sustancias, a encontrarse con Rincón. Fue allí donde lo condujo hasta el lugar donde, según la planificación, sería atacado.

Sin embargo, lo que no esperaban los implicados es que Juan Felipe Rincón iba acompañado de su escolta, que reaccionó y disparó en defensa propia, lo que se desató un tiroteo que terminó con la vida del joven.

Este testimonio reveló no solo la manipulación y explotación de una menor para llevar a cabo el crimen, sino el clima de violencia y consumo de drogas en el que se gestó el asesinato.

Después de varias horas de audiencia, la sesión fue aplazada y se reprogramó para el jueves 26 de marzo de 2026 a las 9:30 a. m., con el objetivo de continuar escuchando a la defensa de las víctimas.