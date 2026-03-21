Eliades Ochoa y Puerto Candelaria se unen en una noche histórica en Bogotá

El próximo 28 de mayo el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá será el escenario del concierto conjunto entre Eliades Ochoa, una de las figuras más influyentes del son cubano y fundador de Buena Vista Social Club, y Puerto Candelaria.

La capital colombiana se prepara para recibir a dos referentes de la música latinoamericana en una velada única e irrepetible. El próximo 28 de mayo a las 8 de la noche, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá será el escenario del concierto conjunto entre Eliades Ochoa y Puerto Candelaria, la agrupación colombiana reconocida por su innovación.

El concierto que se celebrará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, reunirá al músico cubano, figura central de Buena Vista Social Club, con la banda colombiana encabezada por Juancho Valencia. Ambos, ganadores del Grammy, ofrecerán un espectáculo de más de dos horas donde convivirán los sonidos tradicionales cubanos y la experimentación contemporánea colombiana ante un público diverso.

La cita representa una doble apuesta: la preservación de la identidad sonora latinoamericana y la apertura de nuevos caminos creativos, resalta el papel de Bogotá como epicentro musical y demuestra la capacidad de ambos proyectos para trascender fronteras y conectar generaciones.

El legado de Eliades Ochoa y la proyección del son cubano

El músico cubano Eliades Ochoa, miembro fundador el proyecto Buena Vista Social Club y ganador de varios premios Grammy, posa para la foto con motivo de la entrevista que ha concedida a Efe, donde ha asegurado que todos los días hay cosas que aprender. EFE/Marcial Guillén

Eliades Ochoa, nacido en Cuba, se ha consolidado como un maestro del son, la guaracha, la guajira y el bolero. Con más de cinco décadas de trayectoria profesional, su carrera ha estado dedicada a la difusión y renovación de los géneros fundamentales de la música cubana. Desde su infancia en el campo hasta su reconocimiento en agrupaciones como el Quinteto Oriental, el Septeto Típico y, en especial, el Cuarteto Patria, ha forjado un camino de autenticidad y virtuosismo.

El punto de inflexión de su carrera llegó como fundador de Buena Vista Social Club y su presencia en la película homónima de 1997, lo que le abrió las puertas a giras internacionales y colaboraciones junto a artistas como Compay Segundo, el saxofonista africano Divango y Bob Dylan. Uno de los aspectos más singulares de su propuesta artística es el uso del tres cubano de ocho cuerdas, diseñado especialmente para ampliar las posibilidades armónicas de su música.

Además, Ochoa ha logrado mantenerse vigente con colaboraciones como la realizada junto a C. Tangana en “Muriendo de Envidia”, parte del álbum El Madrileño (2021). Esa proyección internacional se traduce en casi 500.000 oyentes mensuales en plataformas digitales, cifra que da cuenta de su permanente conexión con nuevas audiencias.

Puerto Candelaria, fusión y vanguardia desde Colombia

La agrupación Puerto Candelaria, fundada en Medellín en el año 2000 y dirigida por Juancho Valencia, destaca por fusionar cumbia, jazz, chucu chucu, rock y música tropical bajo el sello del “jazz a lo colombiano”.- crédito cortesía Ramos García Comunicaciones

La agrupación Puerto Candelaria, fundada en Medellín en el año 2000 y dirigida por Juancho Valencia, destaca por fusionar cumbia, jazz, chucu chucu, rock y música tropical bajo el sello del “jazz a lo colombiano”. Su propuesta ha logrado reconfigurar la música tradicional colombiana y conectar con distintas generaciones mediante una puesta en escena innovadora y desafiante.

A lo largo de 15 álbumes publicados de forma independiente a través de Merlín Producciones, el grupo suma éxitos como “Kolombian Jazz”, “Llegó la Banda”, “Cumbia Rebelde” y el disco “Yo me llamo cumbia”, que obtuvo el Latin Grammy al Mejor Álbum de Cumbia en 2019. Su trabajo más reciente, “KZ Candelaria”, estrenado en febrero de 2024, introduce el concepto de “memes bailables” y reinterpreta temas emblemáticos en géneros como vallenato y corrido, ampliando el espectro creativo del colectivo.

“KZ Candelaria” fue producido íntegramente con energía solar y cuenta con colaboraciones de Luis Javier “El Ki” y Eddy Álvarez, sumando nuevas voces al repertorio. La agrupación ha realizado presentaciones en más de 40 países y ha sido mencionada como referente en instituciones académicas como Berklee College of Music.

Su formación actual incluye a Juancho Valencia (dirección y piano), Eduardo González (bajo y voz), Didier Martínez (percusión), Lucas Tobón (saxofón) y Juan Esteban Rua (trombón), quienes continúan ampliando los límites de la música tropical colombiana y consolidando su alcance internacional.

Un encuentro irrepetible entre tradición y modernidad

La propuesta artística de este concierto se define por el cruce generacional y el diálogo entre la raíz y la innovación musical.

La propuesta artística de este concierto se define por el cruce generacional y el diálogo entre la raíz y la innovación musical. Es la primera vez que Eliades Ochoa y Puerto Candelaria comparten escenario en Colombia, elevando las expectativas y el simbolismo del evento. El público podrá disfrutar de más de dos horas de espectáculo en vivo, con la emotividad del son cubano y la teatralidad provocadora de la nueva música colombiana.

La presentación está orientada a la convivencia creativa, con cada agrupación aportando lo mejor de su repertorio y su visión contemporánea de la identidad latinoamericana. Se prevén versiones inéditas y colaboraciones, resultado de la búsqueda por conectar con públicos cada vez más amplios y diversos.