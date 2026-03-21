Comunidad Andina confirmó diálogo entre gobiernos de Colombia y Ecuador para aliviar tensiones arancelarias

Desde la Comunidad Andina confirmaron una mesa de diálogo para el 25 y 26 de marzo de 2026, en Lima - crédito Comunidad Andina y Reuters

Las delegaciones de los gobiernos de Colombia y Ecuador se preparan para retomar el diálogo en la sede de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en Lima, con la intención de alcanzar una solución al conflicto comercial que ha impactado el intercambio bilateral y generado nuevos episodios de tensión diplomática.

El encuentro está previsto para el miércoles 25 y jueves 26 de marzo de 2026 y estará encabezado por los viceministros de exteriores de ambos países, según informaron voceros de la Comunidad Andina.

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Desde el organismo regional, que agrupa a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, confirmaron que la cita tiene como objetivo “propiciar consensos que propendan a alcanzar un entendimiento mutuamente satisfactorio que permita superar las divergencias existentes entre ambos países”.

Este es el comunicado oficial que confirmó el encuentro binacional - crédito @ComunidadAndina/X

El proceso de negociación busca frenar la guerra comercial iniciada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tras acusar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de no demostrar suficiente compromiso en el control de la frontera y en la lucha contra el tráfico de cocaína hacia territorio ecuatoriano.

El conflicto se intensificó desde marzo, cuando ambos gobiernos impusieron aranceles del 50% a productos de importación, tras un primer incremento del 30% adoptado a inicios de la disputa.

La disputa comercial entre Colombia y Ecuador

En ese sentido, el presidente Gustavo Petro anunció el cierre de la frontera terrestre para la entrada de varios productos ecuatorianos, incluidos el arroz y el banano, una de las principales exportaciones de Ecuador.

De forma paralela, el Gobierno colombiano suspendió la interconexión eléctrica con Ecuador, lo que había ayudado a mitigar periodos de crisis energética en ese país, especialmente durante las sequías.

En respuesta a las sanciones comerciales y al corte energético, Ecuador elevó de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal Ecopetrol a través de los oleoductos operados por Petroecuador, medida que interrumpe una movilización diaria de aproximadamente 10.000 barriles de crudo colombiano.

El intercambio comercial entre ambas naciones ha alcanzado en los últimos años los 2.800 millones de dólares, con una balanza desfavorable para Ecuador de unos 900 millones, según cifras suministradas por la agencia de noticias EFE.

El conflicto comercial ha escalado y se ha convertido en bloqueos en las vías fronterizas - crédito Karen Toro/Reuters

A la disputa económica se sumó en los últimos días una nueva controversia diplomática, tras la aparición de una bomba sin detonar en territorio colombiano, que fue duramente condenada por Petro, que insistió en que era un artefacto ecuatoriano.

En sus redes sociales escribió: “Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, dijo.

El artefacto habría sido lanzado durante un operativo de las Fuerzas Armadas de Ecuador contra un campamento de los Comandos de la Frontera, organización disidente de la extinta guerrilla de las Farc.

Una comisión binacional, integrada por altos mandos militares, descartó esa versión y concluyó que la bomba cruzó la frontera por un rebote después de no explotar en el lugar original.

Puente Internacional Rumichaca, un día después del anuncio de aranceles por parte de Colombia - crédito Camila Leon/Reuters

Por su parte, Colombia y Ecuador han sido socios comerciales estratégicos en la región, aunque la actual guerra de aranceles, restricciones energéticas y recientes incidentes fronterizos han deteriorado la relación bilateral.

Mientras tanto, en la frontera se siguen reprotando bloqueos de actividades por parte de transportadores, comerciantes y tramitadores, que están detenidos en el Puente Internacional de Rumichaca.

Tal situación ha desencadenado una profunda crisis, debido a los recientes incrementos arancelarios registrados en marzo de 2026, con una fuerte amenaza a la estabilidad laboral de miles de personas.