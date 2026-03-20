Colombia

Secretaría de Salud de Ibagué clausuró locales de venta de pescado por hallazgo de cucarachas antes de Semana Santa

El proceso de inspección masiva permitió identificar deficiencias graves en dos establecimientos comerciales dedicados a la venta de este producto, cuyas ventas incrementan en esta época del año

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Autoridades municipales detectaron presencia de
Autoridades municipales detectaron presencia de cucarachas y ausencia de equipos de protección en manipuladores durante operativos previos a Semana Santa - crédito Alcaldía de Ibagué

Autoridades sanitarias de Ibagué ordenaron el cierre de dos establecimientos en los que se comercializaba pescado luego de detectar la presencia de cucarachas, así como falta de condiciones higiénico-sanitarias en medio de los operativos realizados por la Secretaría de Salud antes de Semana Santa.

La medida se tomó ante el hallazgo de plagas que representan un alto riesgo de transmisión de enfermedades en productos de alta sensibilidad como el pescado, cuyo consumo se intensifica durante estas fechas tradicionales para el catolicismo.

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Las autoridades indicaron que los establecimientos también incumplieron con equipos de protección personal para los manipuladores de alimentos, como el uso de gorros, guantes, tapabocas y delantales, una exigencia normativa clave para reducir la posibilidad de contaminación en la cadena alimentaria.

Del mismo modo, la Secretaría de Salud de Ibagué advirtió a la comunidad que la vigilancia no garantiza la ausencia total de riesgos para la salud pública, por lo que es importante que los locales cumplan con las recomendaciones para evitar la contaminación biológica en alimentos como el pescado.

Las plagas pueden ocasionar riesgo
Las plagas pueden ocasionar riesgo higiénico para los consumidores – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, se informó que la clausura de los locales se llevó a cabo como parte de los controles a más de 300 establecimientos en lo transcurrido de 2026, en los que tres comercios tuvieron que cerrar por condiciones insalubres.

Y es que, aunque las acciones de control en la capital del Tolima son continuas, los hallazgos se convierten en ejemplo de que los retos persisten en la implementación de los requisitos legales de higiene en los lugares dedicados a la venta de comida.

La presencia de cucarachas en los puntos de venta inspeccionados tiene en alerta a la población, debido a que estos insectos pueden transportar bacterias, virus y parásitos que son asociados con infecciones gastrointestinales. A esto se sumó la ausencia de implementos de protección en los encargados de la manipulación de alimentos, hecho que fue rechazado por la comunidad en general.

De acuerdo con los detalles revelados por la secretaria de Salud, Yennifer Guzmán, la protección personal en los manipuladores constituye un componente indispensable para disminuir la transmisión de agentes patógenos en alimentos frescos y minimizar el riesgo de enfermedades relacionadas con el consumo de pescado, aun más en temporada de Semana Santa.

En esta temporada incrementa el
En esta temporada incrementa el consumo de pescado, lo que tiene en alerta a las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Continúan las inspecciones a locales comerciales en Ibagué

La Secretaría de Salud de Ibagué comunicó que ha realizado “Más de 300 visitas a establecimientos dedicados a la preparación y comercialización de alimentos” en 2026. De ese total, “Solo tres han sido cerrados por no cumplir con las condiciones sanitarias exigidas”, informó la autoridad local.

El volumen de controles demuestra que las autoridades continúan avanzando con una estrategia preventiva ante el incremento de ventas y consumo de pescado durante la Semana Santa. Del mismo modo, las autoridades sanitarias reiteraron que estos esfuerzos buscan proteger “que los alimentos que llegan a la mesa de los ibaguereños sean seguros”.

Pese a las continuas inspecciones
Pese a las continuas inspecciones y controles, algunos comercios aún incumplen las normas sanitarias exigidas - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Recomendaciones para consumidores y comerciantes ante alta demanda de pescado en esta temporada

Las autoridades reiteraron la importancia de que los comerciantes cumplan con la normatividad sanitaria vigente y solicitaron a la ciudadanía comprar solo en expendedores que garanticen condiciones adecuadas de higiene, especialmente en productos vulnerables como pescado, carne y otros productos que pueden verse afectados por la presencia de plagas.

Según indicó la secretaria Yennifer Guzmán, las visitas sorpresivas continuarán reforzándose durante este periodo para asegurar la inocuidad alimentaria.

Finalmente, se realizó un llamado a la corresponsabilidad de comerciantes y consumidores para reducir los riesgos de intoxicaciones y brotes infecciosos en una temporada donde una mayor demanda puede aumentar las probabilidades de fallas higiénicas si no se mantienen los estándares requeridos.

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