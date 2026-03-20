Lokillo anunció que murió su abuelo tras varios días críticos: “Cosas malas pasándole a gente buena”

El comediante apareció en redes sociales para despedirse de su abuelo con un sentido mensaje, esto luego de que horas antes asegurara que su familiar estaba pasando por un mal momento - crédito @lokilloflorez/ Instagram

El comediante colombiano Yédinson Ned Flórez Duarte, conocido como Lokillo, enfrenta la pérdida de su abuelo, quien falleció tras atravesar un delicado estado de salud.

La noticia se confirmó poco después de que el propio artista compartiera un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde describió el difícil momento que vivía su familia.

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En la noche del 18 de marzo de 2026, Lokillo publicó unas sentidas palabras dedicadas a su abuelo, dejando entrever la gravedad de la situación y el cariño que lo unía a él. “Mi abuelo se está muriendo y es triste verlo sufrir, con la ilusión de vivir, mientras que se va consumiendo y yo lo miro y no entiendo la razón de su condena. Me causa mucha pena ver marchitadas sus alas y otra vez las cosas malas pasándole a gente buena”, expresó el comediante.

En el mismo mensaje, Lokillo profundizó en el impacto de la enfermedad sobre su abuelo y en los recuerdos que guarda de su vida familiar.

Antes de la muerte, el comediante había publicado en redes sociales que su abuelo se encontraba en un estado grave de salud - crédito @lokilloflorez/ Instagram

“Escribo esto mientras miro su mano sobre la almohada. Mano cansada, hinchada, más frágil que mi suspiro. Nunca pensó en el retiro esa mano de varón, la que empuñó un azadón, la que crió a un montón de gente, la que apuntaba a mi frente dándome la bendición. Ni las células malignas que dentro de él se propagan a estas alturas apagan su mirada humilde y digna. Mi abuelita lo persigna, mi mamá se hace la fuerte y yo agradezco la suerte de haber podido ser nieto del hombre hecho esqueleto que hoy combate con la muerte”, relató Lokillo.

La noche del 19 de marzo, el comediante utilizó su cuenta de Instagram para informar que, tras varias semanas enfrentando complicaciones de salud, su abuelo falleció. En la publicación, le dedicó un emotivo mensaje de despedida: “Adiós, viejo loco. Gracias por tanto y perdón por tan poco”. La publicación estuvo acompañada por una fotografía de su abuelo. Al día siguiente, en la mañana del 20 de marzo, compartió un video en el que se observa a su abuelo en un momento de meses anteriores, como parte de su homenaje y despedida pública.

Lokillo se despidió de su abuelo, confirmando la muerte de su familiar - crédito @lokilloflorez/ Instagram

El humorista también manifestó su orgullo por haber compartido la vida con su abuelo y agradeció la oportunidad de haber sido su nieto. “Toda la vida me sentiré orgulloso de haber podido ser nieto del hombre hecho esqueleto que hoy combate con la muerte”, escribió en su publicación.

La noticia generó reacciones de apoyo y solidaridad en redes sociales, donde seguidores y compañeros de Lokillo enviaron mensajes de fortaleza a la familia en este momento de duelo. Frases como “Qué triste”, “Dios lo bendiga” y “Mucho ánimo” se replicaron en distintos espacios digitales.

La partida del abuelo de Lokillo deja un vacío en la vida personal del artista, quien ha dado muestras públicas del profundo amor y respeto que sentía por él.

Lokillo habló sobre su separación de Karen Gutiérrez y pide respeto a sus seguidores

En medio del difícil momento que atraviesa por la muerte de su abuelo, Lokillo Flórez también ha sido noticia recientemente por su vida personal. Hace apenas unos días, el comediante colombiano abordó públicamente su separación de Karen Gutiérrez, madre de sus dos hijos, y respondió a los comentarios que circulan en redes sociales acerca del tema.

Durante un episodio de su programa en YouTube, Lokillo se refirió con ironía a las críticas que ha recibido, especialmente a los señalamientos de quienes afirman que “dejó a la del proceso”.

Frente a esos comentarios, el humorista respondió: “Cuando me escriben por ahí: ‘¿Ay, es que dejó a la del proceso?’… y el proceso fui yo”, comentó entre risas y con un tono relajado. Flórez insistió en que, aunque respeta el papel que su expareja tuvo en su vida, considera injusto que se minimice la trayectoria que él mismo construyó con esfuerzo y dedicación. “No, no, no, con respeto… no”, enfatizó.

Lokillo respondió a críticas por su separación de Karen Gutiérrez - crédito @lokilloflorez/IG

Su compañero de programa, JP Martínez, respaldó esta perspectiva y subrayó que la carrera artística de Lokillo es el resultado de años de trabajo personal. “Eso, eso es una gran realidad”, señaló JP, recordando los sacrificios y el esfuerzo del comediante desde sus inicios.

A pesar de la polémica, Lokillo dejó claro que mantiene una relación cordial y respetuosa con Karen Gutiérrez por el bienestar de sus hijos. “No, y yo tengo que decir… tenemos muy buena relación, es la mamá de mis hijos y lo va a ser pa’ toda la vida y es una espectacular mujer”, afirmó.

Lokillo aclara su relación con Karen Gutiérrez tras la separación y destaca el vínculo como padres - crédito @lokilloflorez/IG

El comediante también expresó su incomodidad con la manera en que algunos comentarios en internet juzgan sus decisiones personales: “Pero sí me da rabia que le recriminen a uno haber terminado… la gente es: ‘Sí, la dejó y ahora se consiguió la de Freestyle’”.