Colombia

Ministerio de Minas movió fichas para frenar la tarifas de energía y prometió alivio en el bolsillo, pero el panorama no está fácil

Generadoras públicas se alinearon con una nueva fórmula para contener los precios, mientras el Gobierno intenta intervenir el mercado en medio de presiones climáticas, energéticas y globales

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El Ministerio de Minas y
El Ministerio de Minas y Energía y la Creg lideran acciones para intervenir directamente en la determinación de precios en la bolsa eléctrica colombiana - crédito REUTERS

El debate sobre el costo de la energía volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública, esta vez con un movimiento concreto desde el sector estatal. Varias generadoras públicas decidieron acogerse a una nueva metodología impulsada por el Gobierno, en un intento por ponerle freno a la volatilidad de los precios que terminan pagando los usuarios.

La decisión no surgió de manera aislada. Fue el resultado de una reunión en la que participaron el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el Ministerio de Hacienda y representantes de empresas del sector eléctrico. En ese espacio, se trazaron líneas de acción que buscan intervenir directamente en la forma en que se determinan los precios en bolsa.

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Las generadoras públicas Urrá, Gensa
Las generadoras públicas Urrá, Gensa y Geselca adoptan la nueva metodología del Gobierno para frenar la volatilidad de los precios de la energía - crédito Ministerio de Minas y Energía

En ese contexto, compañías de propiedad estatal como Urrá, Gensa y Geselca optaron por alinearse con la nueva fórmula tarifaria. La apuesta, según explicó la cartera energética, es reducir el margen para prácticas especulativas que terminan elevando las tarifas finales. Es decir, se trata de intervenir uno de los puntos más sensibles del sistema, el precio al que se comercializa la energía en el mercado mayorista.

El ministerio fue claro en su diagnóstico. Para la entidad, los picos en los precios de la energía no siempre responden a condiciones reales de oferta y demanda, sino que en algunos casos están influenciados por dinámicas del mercado que pueden ser corregidas con ajustes regulatorios. De ahí la relevancia de que las generadoras públicas, que tienen un peso importante en el sistema, se sumen a esta estrategia.

Durante la misma jornada, también se abordaron iniciativas que van más allá del corto plazo. Una de ellas es el programa Colombia Solar, con el que el Gobierno busca impulsar la generación distribuida de energía. La idea es que hogares de estratos 1, 2 y 3 puedan producir parte de su propio consumo mediante sistemas solares, reduciendo su dependencia de la red tradicional.

Este enfoque introduce un cambio interesante en la lógica del sistema eléctrico. Ya no se trata únicamente de grandes plantas generando para millones de usuarios, sino de pequeños productores, hogares incluidos, que aportan a la oferta energética. En teoría, esto podría aliviar la presión sobre las tarifas, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad económica.

El programa Colombia Solar promueve
El programa Colombia Solar promueve la generación distribuida de energía, permitiendo a hogares vulnerables producir parte de su consumo con paneles solares - crédito Nelson Bocanegra/REUTERS

Otro de los temas que se puso sobre la mesa fue la transición energética. El Gobierno reiteró su intención de avanzar hacia una matriz más limpia, lo que incluye la descarbonización progresiva de plantas térmicas que hoy operan con carbón y gas. Sin embargo, este proceso no es inmediato ni sencillo.

Las plantas térmicas cumplen un papel clave en el sistema colombiano, especialmente en momentos de sequía. Cuando los embalses bajan y la generación hidráulica se reduce, estas fuentes se convierten en el respaldo que garantiza el suministro. Por eso, cualquier cambio en su operación debe hacerse de forma gradual, evitando riesgos de desabastecimiento.

A este panorama se suma un factor climático que no pasa desapercibido. Las proyecciones apuntan a una posible ola de calor hacia finales de 2026, lo que podría afectar los niveles de agua en los embalses. De concretarse ese escenario, la dependencia de la generación térmica aumentaría, con posibles impactos en los costos de producción de energía.

El contexto internacional tampoco juega a favor. La guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula entre el 20% y el 25% del petróleo mundial, generaron presiones sobre los precios del crudo. Este tipo de tensiones externas termina influyendo en los costos energéticos a nivel global y, por extensión, en países como Colombia.

El Gobierno reitera su compromiso
El Gobierno reitera su compromiso con la transición energética y la descarbonización gradual de plantas térmicas para una matriz más limpia - crédito Agencia Nacional de Minería

En medio de ese panorama, el ministro Edwin Palma insistió en que las medidas adoptadas buscan un equilibrio. Por un lado, aliviar el impacto en el bolsillo de los usuarios; por otro, garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico en el largo plazo.

La estrategia combina regulación, inversión pública y cambios estructurales en la forma de generar y consumir energía. Aunque sus efectos no serán inmediatos, el Gobierno apuesta a que estas decisiones marquen una diferencia en un sector que, históricamente, ha estado en el centro de las preocupaciones económicas de los colombianos.

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