La actriz Mariana Gómez anunció en una emotiva presentación en vivo que será madre: “Lo que algún día soñé”

Mariana Gómez revela embarazo durante un show en vivo y muestra su pancita ante el público - crédito @marianagomez/ Instagram

Durante la noche del 19 de marzo, en medio del show musical Las Bartenders, la actriz y cantante Mariana Gómez sorprendió al público al confirmar que está embarazada y espera su primer hijo.

El anuncio interrumpió la presentación en vivo, cuando Gómez detuvo el espectáculo y apareció un video en la pantalla principal en el que afirmó estar en ‘la dulce espera’. La artista mostró su abdomen ante los asistentes, dejando ver el avanzado estado de gestación.

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La noticia fue replicada poco después por la propia Gómez en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió imágenes en blanco y negro que evidencian su embarazo.

En la publicación, la actriz escribió: “El amor es milagroso... Mi realidad supera en varios niveles lo que algún día soñé... Gracias Dios”. La reacción no tardó en llegar y cientos de seguidores, así como figuras del entretenimiento, enviaron felicitaciones y mensajes de apoyo.

Mariana Gómez detuvo la función de Las Bartenders y anunció en vivo que espera su primer hijo, generando ovaciones entre el público - crédito @laurabarjum/ Instagram

Durante su intervención en el show, en la pantalla principal se proyectó un mensaje grabado por Mariana Gómez. En él, la actriz expresó que, gracias a la presencia de un buen compañero de vida, ha podido cumplir el sueño de convertirse en madre. “Señoritas, no pierdan la fe. Justo cuando yo estaba dejando de creer, llegó a mi vida un hombre maravilloso, un hombre que me ve, un hombre que me escucha… Sé que tienen muchas preguntas, pero no es necesario tener todas las respuestas”, afirmó.

En el video, Gómez invitó a la audiencia a confiar en los milagros y, a continuación, compartió la noticia de su embarazo. “No dejes de creer en los milagros… Hoy tengo un milagro latiendo dentro de mí, estoy embarazada”, anunció.

Mariana Gómez sorprendió al público la noche del 19 de marzo al anunciar su embarazo durante el show musical 'Las Bartenders' - crédito @laurabarjum/ Instagram

Mariana Gómez, nacida en Medellín en 1992, es reconocida por su papel de Irma Serna en las tres temporadas de la serie La Reina del Flow. Su trayectoria en televisión incluye producciones como Loquito por ti y el protagónico en Arelys Henao: canto para no llorar, donde interpretó a la reconocida cantante de música popular. La artista también lideró la telenovela La influencer, un proyecto que se estrenó en Netflix antes de llegar a la señal abierta.

El anuncio público estuvo acompañado por un detalle que despertó curiosidad entre los seguidores de Gómez: la identidad de su pareja permanece reservada. En las imágenes compartidas en redes sociales, la actriz aparece abrazada por un hombre cuyo rostro no es visible, lo que ha generado especulaciones acerca de si pertenece o no al mundo del espectáculo.

La identidad de la pareja de Mariana Gómez sigue siendo un misterio, ya que en sus publicaciones aparece abrazada por un hombre cuyo rostro no es visible - crédito @marianagomez/ Instagram

Entre las muestras de apoyo destacan mensajes de otros actores de La Reina del Flow, como Carlos Torres, Juan Manuel Restrepo y Carolina Ramírez, quien también transita su primer embarazo. Otras figuras del espectáculo, como Arelys Henao, Silvy Araujo y el dúo Siam, con quienes Gómez ha trabajado recientemente en teatro, manifestaron su respaldo.

“Te adoro, Mari. Soy muy feliz por ti, felicidades”, escribió la actriz Alisson Joan. Manuela Gómez también reaccionó con un mensaje breve: “¡Felicitaciones!”. Carlos Vargas, presentador de La Red, sumó: “Me encanta”. Carlos Torres añadió: “😀😀😀😀❤️❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏“, fueron algunas de las figuras del entreteniminto que celebraron junto a Mariana.

Con más de 2,1 millones de seguidores en Instagram, la intérprete recibió comentarios como: “Irma superó la ficción”, “Yeimy e Irma embarazadas al mismo tiempo, voy a llorar”, “quiero saber quién es el papá, no voy a dormir” y “serás la mejor mamá para tu bebé”. La expectativa entre sus seguidores se mantiene alta, ante la posibilidad de que la actriz comparta más detalles sobre esta nueva etapa personal y su futuro profesional.

Gómez invitó a la audiencia a confiar en los milagros y reveló: “Hoy tengo un milagro latiendo dentro de mí, estoy embarazada” - crédito @marianagomez/ Instagram

Hasta el momento, Mariana Gómez no ha informado cómo reorganizará su agenda laboral ni ha confirmado si participará en nuevos proyectos televisivos durante el embarazo. La artista ha declarado que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida y agradece el respaldo del entorno artístico y de su público.