Karina García lloró luego de que su hija Isabella le pidiera ayuda para vender contenido explícito: “No me hagas esto, mi reina”

Isa Flow le propone a Karina García incursionar en OnlyFans y la reacción de la influencer se vuelve viral- crédito @karinagarciaoficiall/IG

Karina García, reconocida por su presencia en redes sociales y su participación en realities como La Casa de los Famosos , vivió un momento particular durante una transmisión en vivo de su hija, Isabella Vargas, conocida en internet como Isa Flow.

En medio del intercambio, Isabella decidió bromear con su madre sobre la posibilidad de abrir una cuenta en OnlyFans, plataforma de contenido exclusivo por suscripción, lo que generó una reacción inmediata y contundente de Karina.

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Isabella, quien ha ganado popularidad en redes sociales no solo por su parecido físico con su madre, sino también por su rol activo defendiendo a Karina durante sus apariciones televisivas, aprovechó su audiencia habitual para llamar a su madre y plantearle la idea de incursionar en OnlyFans. La propuesta fue presentada como una forma de obtener ingresos significativos, en un tono de aparente broma.

La respuesta de Karina no se hizo esperar y reflejó tanto sorpresa como preocupación. “No, en eso sí no te voy a apoyar jamás, mi reina, no me hagas esto, escúchame, tú sabes que a mí me han tirado muy fuerte por eso. Yo te doy, ¿cuánto quieres?, yo te doy una mensualidad, pero no me hagas eso, por favor Isabella”, expresó con visible desespero y llanto la panelista del programa ¿Qué hay pa’ dañar?.

Karina explicó a su hija que su propia experiencia previa con la plataforma le había generado críticas y calificativos negativos, una situación que no desea que Isabella repita. “Sabes que a mí me han tirado muy duro por eso”, añadió, haciendo referencia a las repercusiones públicas que tuvo la venta de contenido exclusivo durante una etapa anterior.

Durante la conversación, García insistió en que existen otras alternativas para generar ingresos y advirtió a Isabella sobre posibles arrepentimientos si optara por ese camino. “Te vas a arrepentir y hay otras opciones para obtener dinero”, subrayó.

Luego de la notable preocupación de García, Isabella decidió revelarle que se trataba de una broma y que se encontraba haciendo un en vivo en TikTok: “Bueno, mami, ahora saluda a las más de 22 mil personas que están en el live”, “Isabella, te voy a matar”, respondió Karina entre risas.

La escena captó la atención en redes por el contraste entre el tono relajado de la broma de Isabella y la preocupación genuina de Karina, quien dejó claro que, pese a su pasado en la plataforma, no avala que su hija siga el mismo camino.